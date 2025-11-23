गोव्यात ‘कामसूत्र फेस्टिवल’ चे आयोजन; सेक्स टुरिझमला प्रोत्साहन... गोवा पोलिसांनी घेतला मोठा निर्णय

Goa Kamasutra Festival : गोव्यात होणाऱ्या 'टेल्स ऑफ कामसूत्र' कार्यक्रमावरून वाद निर्माण झाला आहे. 25 ते 25 डिसेंबर दरम्यान प्रस्तावित 'टेल्स ऑफ कामसूत्र' आणि ख्रिसमस सेलिब्रेशन कार्यक्रमाला विरोध केला जात आहे. महिला संघटनांनी या कार्यक्रमावर आक्षेप घेतला. हा कार्यक्रम सेक्स टुरिझमला प्रोत्साहन देमारा असल्याचा आरोप केला जात आहे. अशातच गोवा पोलिसांनी या कार्यक्रमाच्या आयोजनाबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे.
कामसूत्र महोत्सवाच्या कथा रजनीश फाउंडेशन अंतर्गत प्रमोट करण्यात आल्या होत्या. ओशो लुधियाना मेडिटेशन सोसायटीशी संबंधित स्वामी ध्यान सुमित यांनी चालवल्याचे वृत्त आहे. या कार्यक्रमात कामसूत्रातील कथा, ध्यान सत्रे आणि आरोग्यविषयक उपक्रमांचा समावेश असणार होता, परंतु ख्रिसमस आठवड्याशी त्याचे संरेखन काहींनी अत्यंत आक्षेपार्ह मानले, ज्यामुळे वाद निर्माण झाला.
गोवास्थित एनजीओ एआरझेड (अन्य रहित जिंदगी) चे संस्थापक अरुण पांडे यांनी या कार्यक्रमाविरुद्ध आवाज उठवणारे पहिले होते. त्यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की या महोत्सवाच्या जाहिरातीमध्ये गोव्याला लैंगिक पर्यटन स्थळ म्हणून दाखवले जाते. कामसूत्र सारख्या विषयाला ख्रिसमससारख्या धार्मिक सणाशी जोडणे असंवेदनशील आणि उत्तेजक आहे असा आरोप पांडे यांनी केला. त्यानंतर त्यांनी गोवा पोलिसांकडे औपचारिक तक्रार दाखल केली आणि कठोर कारवाईची मागणी केली.
अरुण पांडे यांच्या तक्रारीनंतर, गोवा पोलिसांनी कारवाई केली. X वरील एका पोस्टमध्ये पोलिसांनी सांगितले की त्यांनी ही जाहिरात गांभीर्याने घेतली आहे. त्यांनी आयोजकांना कार्यक्रम रद्द करण्याचे आदेश दिले आणि सोशल मीडियावर पोस्ट केलेल्या सर्व पोस्ट, व्हिडिओ आणि प्रचारात्मक जाहिराती तात्काळ काढून टाकल्या. राज्यातील सर्व पोलिस ठाण्यांना अशा कार्यक्रमांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले.
महोत्सवाच्या पोस्टरनेही अनेक प्रश्न उपस्थित केले. स्थळाचा उल्लेख नसला तरी, पोस्टरवर भगवान श्री रजनीश फाउंडेशनचे नाव ठळकपणे लिहिले होते. स्वामी ध्यान सुमित यांचे नाव आणि कामसूत्र आणि नाताळ उत्सवाच्या मिश्र थीमसह हे सर्वात मोठे वाद बनले.
धार्मिक भावनांशी खेळणारी अशी जाहिरात पूर्णपणे अयोग्य असल्याचे लोकांनी म्हटले. राजकीय पक्ष आणि स्थानिक संघटनांनीही या निषेधात सहभाग घेतला. हा मुद्दा केवळ सामाजिक गटांपुरता मर्यादित नव्हता. अनेक राजकीय पक्ष आणि स्थानिक संघटनांनीही या उत्सवाला विरोध केला.