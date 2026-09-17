/40 पैसे भरले तर जीव जाणार नाही; UPI पेमेंटवर सरकारने लावलेल्या अतिरीक्त टॅक्स बाबत NITI आयोगाच्या उपाध्यक्षांचे संतापजनक वक्तव्य

Ashok Kumar Lahiri : देशातील सर्वाधिक लोकप्रिय पेमेंट पद्धती यूपीआय व्यवहारावर आता शुल्क भरावे लागणार आहे...आतापर्यंत पूर्णपणे निशुल्क असलेल्या यूपीआय व्यवहारांसाठी तुम्हाला आता 0.4 टक्के शुल्क भरावे लागणार आहे.. नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने मंगळवारी याबाबत निर्णय जारी केला असून 15 ऑक्टोबरपासून नव्या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. या निर्णयामुळे विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. अशातच निती आयोगाचे उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिरी यांनी सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करताना वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे. 40 पैसे भरले तर जीव जाणार नाही असं अशोक कुमार लाहिरी यांनी म्हंटले आहे. त्यांच्या वक्तव्यावरुन वाद होण्याची शक्यता आहे.
व्यापा-यासोबत केला जाणा-या 2 हजारांपेक्षा अधिकच्या व्यवहारावर 0.4 टक्के शुल्क आकारले जाणार आहे. तसेच 75 हजार रुपये आणि त्यापेक्षा अधिकच्या रकमेसाठी हे शुल्क जास्तीत जास्त 300 रुपये इतके असणार आहे. दरम्यान 2 हजारांपर्यंतचे सर्व व्यवहार मोफत असणार आहेत. तसेच दोन सर्वसामान्य व्यक्तींमधील व्यवहारावरही कुठलेही चार्ज नसल्याचं सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले. नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने मंगळवारी याबाबत निर्णय जारी केला असून 15 ऑक्टोबरपासून नव्या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. दरम्यान UPI व्यवहारांबाबत केंद्र सरकार सामान्यांच्या डोळ्यांत धूळफेक करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. व्यापा-यांना शुल्क भरावं लागणार असलं तरी व्यापारी ते शुल्क सर्वसामान्यांकडूनच वसूल करतील असा आरोप विरोधकांनी केला.
अशोक कुमार लाहिरी यांनी यूपीआय व्यवहारावर लावण्यात आलेल्या शुल्काचे समर्थन केले आहे. कर गोळा केल्याशिवाय सरकार कामकाज करू शकत नाही, असे ते म्हणाले. सरकार केवळ नाममात्र शुल्क आकारत असून ते भरण्यास लोकांना कोणतीही अडचण येऊ नये, असेही ते म्हणाले. आकडेवारी बघा 100 रुपयांच्या व्यवहारासाठी तुम्हाला फक्त 40 पैसे द्यावे लागतात, आणि तेही फक्त मोठ्या व्यवहारांसाठी. 40 पैसे दिले तर जीव जाणार नाही असं ते म्हणाले. मात्र, अशोक लाहिरी यांनी स्पष्ट केले की हे त्यांचे वैयक्तिक मत असून नीती आयोगाची अधिकृत भूमिका नाही. नवीन निर्णयांबद्दल बोलताना ते म्हणाले की, सरकार प्रत्येक व्यवहारावर अनिश्चित काळासाठी अनुदान देऊ शकत नाही यामुळे शुल्क आकारणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले.
-2 हजार रुपयांपर्यंतचे सर्व व्यवहार मोफत
-सर्वसामान्य दोन व्यक्तींमधील व्यवहाराला कुठलीही मर्यादा नाही
-2 हजार रुपयांवरील सर्व व्यवहारांना 0.4% शुल्क
-75 हजार किंवा त्याहून जास्त रकमेच्या व्यवहारावर 300 रुपये MDR
-2,500 रुपयांच्या व्यवहारासाठी ग्राहकांना शुल्क नाही, दुकानदाराला 10 रुपये MDR
-5,000 रुपयांच्या व्यवहारासाठी ग्राहकांना शुल्क नाही, दुकानदाराला 20 रुपये MDR
-20,000 रुपयांच्या व्यवहारासाठी ग्राहकांना शुल्क नाही, दुकानदाराला 80 रुपये MDR
-रेल्वे, इंधन खरेदीसाठी प्रतिव्यवहार सरसकट 5 रुपये
--म्युच्युअल फंड आणि शेअर मार्केट एंजटला दिल्या जाणा-या रकमेवर 0.02 टक्के शुल्क