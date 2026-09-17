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40 पैसे भरले तर जीव जाणार नाही; UPI पेमेंटवर सरकारने लावलेल्या अतिरीक्त टॅक्स बाबत NITI आयोगाच्या उपाध्यक्षांचे संतापजनक वक्तव्य

देशातील यूपीआय व्यवहारांवर आता शुल्क भरावं लागणार आहे. यूपीआय व्यवहारांसाठी तुम्हाला आता 0.4 टक्के शुल्क भरावं लागणाराय. 15 ऑक्टोबरपासून नव्या निर्णयाची अंमलबजावणी होणाराय. याला विरोध होत असताना 40 पैसे भरले तर जीव जाणार नाही असं वादग्रस्त वक्तव्य NITI आयोगाच्या उपाध्यक्षांनी केले आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 17, 2026, 09:51 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 09:51 PM IST
40 पैसे भरले तर जीव जाणार नाही; UPI पेमेंटवर सरकारने लावलेल्या अतिरीक्त टॅक्स बाबत NITI आयोगाच्या उपाध्यक्षांचे संतापजनक वक्तव्य

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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