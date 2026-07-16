/मोठी बातमी! जगन्नाथ रथयात्रेत चेंगराचेंगरीची स्थिती! एकाचा मृत्यू, 200 जण रुग्णालयात दाखल, एकच गोंधळ

जगन्नाथ रथयात्रेदरम्यान चेंगराचेंगरीसारखी स्थिती निर्माण झाली असून, यामध्ये एकाचा मृत्यू झाला आहे. तसंच तब्बल 200 जणांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. घटनास्थळाचे अनेक फोटो समोर आले असून यामध्ये ग्रँड रोडवर शेकडो भाविकांची गर्दी दिसत आहे. मोठ्या प्रमाणात गर्दी असल्याने आपातकाली पथकं आणि स्वयंसेवकांना या गर्दीतून मार्ग काढण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे.
एका दृश्यामध्ये, महिलेला स्ट्रेचवरुन नेलं जात असल्याचं दिसत आहे. यादरम्यान पोलीस कर्मचारी आणि स्वयंसेवक बचाव पथकासाठी मार्ग मोकळा करताना त्यात दिसत आहे. दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये गोंधळानंतरची परिस्थिती दिसत आहे. ज्यामध्ये रस्त्यावर चपला, बूट आणि इतर सामानाचा खच आहे. यावरुन गर्दीच्या वेळी झालेल्या धावपळीचा अंदाज येत आहे. तसंच सुरक्षा कर्मचारी आणि बचाव पथकं भाविकांची विचारपूस करताना आणि बाधितांना मदत करताना दिसत आहेत.
जगन्नाथ यात्रा के दौरान ये भगदड़ जैसी स्थिति बनी थी। लेकिन श्रद्धालुओं की मेहनत और तुरंत जागरूक होने से देखिए कंट्रोल भी किया गया। लोग तुरंत मदद करने लगे। घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए लाखों लोग कुछ सेकेंड में ही रास्ता बना दिए। ये भी श्रद्धा का नतीजा है। बिना किसी आदेश के लोग… https://t.co/RbnHWDLU1r pic.twitter.com/R95XykiOpP— Sunil Maurya (@smaurya_journo) July 16, 2026
प्राथमिक माहितीनुसार, अत्यंत मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाल्याने 200 भाविकांना श्वास घेण्यास त्रास झाला आणि विशेष बचाव पथकाने (SRU) त्यांची सुटका करून त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केलं.
लोकांमध्ये भीती पसरु लागताच विशेष बचाव पथकाचे (SRU) कर्मचारी त्या परिसरात दाखल झाले आणि त्यांनी भाविकांना बाहेर काढण्यास व वैद्यकीय मदतीची गरज असलेल्यांना मदत करण्यास सुरुवात केली. बचावकार्य सुरू असताना रुग्णवाहिका आणि आपत्कालीन प्रतिसाद पथके सज्ज ठेवण्यात आली होती. या घटनेनंतर, प्रशासनाने यात्रा मार्गावर सुरक्षा आणि गर्दीचे नियमन अधिक कडक केले आहेत. गर्दी कमी करण्यासाठी आणि वार्षिक उत्सवात सहभागी होणाऱ्या भाविकांची वाहतूक सुरळीत व्हावी यासाठी अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत.