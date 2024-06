ऑक्सफर्ड युनिव्हसिटी भारताला परत करणार 500 वर्ष जुनी मुर्ती, पाहण्यासाठी मोजावे लागतात तब्बल 1800 रुपये, काय आहे खास?

Saint Tirumangai Alvar Stolen Indian Idol : तामिळनाडूतील एका मंदिरातून चोरी झालेली एक मुर्ती ब्रिटनची ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी (Oxford University) भारताला परत करणार आहे. 500 वर्षे जुनी ब्राँझची मूर्ती ही 16 व्या शतकातील असल्याची माहिती मिळाली आहे. संत तिरुमंगाई अल्वर (Saint Tirumangai Alvar) हे दक्षिण भारतातील १२व्या अलवर संतांपैकी शेवटचे संत होते. त्यांची ही मुर्ती होती. सध्या ही मुर्ती ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीच्या अश्मोलियन म्युझियममध्ये ठेवण्यात आली आहे. तुम्हाला विश्वास बसणार नाही पण या मुर्तीला पाहण्यासाठी तब्बल 1800 रुपये मोजावे लागतात.

गेल्या काही दिवसांपासून या मुर्तीवरून वाद सुरू झाला होता. ब्रिटनमधील भारतीय उच्चायुक्तांनी 11 मार्च 2024 रोजी ऑक्सफर्ड विद्यापीठाला ही मूर्ती तामिळनाडूतील मंदिरातील असल्याचा पुरावा दिला होता. त्यानंतर आता ऑक्सफर्ड विद्यापिठाने मुर्ती भारताला देण्यावर सहमती दर्शवली आहे. ब्रिटिश मीडिया द गार्डियनच्या रिपोर्टनुसार, ही मूर्ती सुमारे 1 मीटर उंच आहे. यामध्ये संत थिरुमंगाई अल्वार यांच्या हातात तलवार आणि ढाल आहे.

Oxford University to return previously looted murthy of Tirumangai Alvar to India:

The nearly 60cm-tall murthy, depicting revered poet-saint of the Vaishnavite tradition known for his prolific contributions to the Nalayira Divya Prabandham had been on display at the university’s… pic.twitter.com/er2jaZNltl

