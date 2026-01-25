Padma Awards 2026: पद्म पुरस्कार 2026 ची यादी जाहीर, वाचा सर्व विजेत्यांची नावं

Padma Award 2026: दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी (2026) पद्म पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली आहे. पद्म पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात येणाऱ्या विजेत्यांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. 2026 मध्ये सन्मानित होणाऱ्यांची ही पहिली यादी आहे. दरम्यान, प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला म्हणजेच आज (25 जानेवारी रोजी) केंद्र सरकारकडून पद्म पुरस्कार 2026 ची अधिकृत यादी जाहीर करण्यात येणार आहे. प्रजासत्ताक दिनानिमित्त जाहीर होणाऱ्य या पद्म पुरस्कार 2026 साठी 15 मार्च 2025 पासूनच शिफारशी सुरू झाल्या होत्या. आणि 31 जुलै 2025 पर्यंतची अंतिम तारीख होती.
पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आणि पद्मश्री, हे देशातील सर्वोच्च नागरी पुरस्कारांपैकी एक आहेत. 1954 मध्ये सुरू झालेले हे पुरस्कार दरवर्षी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त जाहीर केले जातात. हे पुरस्कार 'विशिष्ट कार्यांची' दखल म्हणून दिले जातात. आणि कला, साहित्य आणि शिक्षण, क्रीडा, वैद्यकीय, सामाजिक कार्य, विज्ञान आणि अभियांत्रिकी, सार्वजनिक व्यवहार, नागरी सेवा, व्यापार आणि उद्योग इत्यादी सर्व क्षेत्रांमध्ये विशिष्ट आणि अपवादात्मक कामगिरीसाठी हा पुरस्कार दिला जातो. वंश, व्यवसाय, पद किंवा लिंग भेदभाव न करता सर्व व्यक्ती या पुरस्कारांसाठी पात्र असतात. तसेच डॉक्टर आणि शास्त्रज्ञ वगळता सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये काम करणाऱ्यांसह सरकारी कर्मचारी पद्म पुरस्कारांसाठी पात्र मानले जात नाहीत.
अंके गौडा
आर्मिडा फर्नांडिस
भगवान दास रायकवार
भिक्ल्या लाडक्या धिंडा
ब्रिजलाल भट्ट
बुधरी ताती
चरण हेम्ब्रम
चिरंजी लाल यादव
धार्मिक लाल चुन्नीलाल पंड्या
गफरुद्दीन मेवाती जोगी
हेली युद्ध
इंद्रजीत सिंग सिद्धू
के. पझानिवेल
कैलाश चंद्र पंत
खेम राज सुंदरियाल
कोल्लक्कयिल देवकी अम्मा जी
कुमारस्वामी थंगराज
महेंद्र कुमार मिश्रा
मीर हाजीभाई कासमभाई
मोहन नगर
नरेश चंद्र देव वर्मा
निलेश विनोदचंद्र मांडलेवाला
नूरुद्दीन अहमद
ओथुवर तिरुथानी स्वामीनाथन
पद्मा गोरमेट
पोखिला लेक्थेपी
पुण्यमूर्ती नटेसन
आर. कृष्णन
रघुपत सिंग
रघुवीर तुकाराम खेडकर
कलिअप्पा गौंडर, राजस्थानचे संस्थापक
रामा रेड्डी ममिदी
रामचंद्र गोडबोले आणि सुनीता गोडबोले
एस. जी. सुशीला अम्मा
सांग्युसांग एस. पोंगेनर
शफी शौक
श्रीरंग देवबा लाड
श्याम सुंदर
सिमांचल पात्रो
सुरेश हनगवडी
तगा राम भिल
तेचि गुबिन
तिरुवरुर भक्तवत्सलम
वर्ल्ड ब्रदर्स
यमनम जत्रा सिंह
देशातील चौथ्या सर्वोच्च नागरी पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कारासाठी नामांकित झालेल्या सर्व अज्ञात वीरांना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते राष्ट्रपती भवनात सन्मानित केले जाणार आहे. पद्मश्री व्यतिरिक्त, भारत सरकार लवकरच देशातील दुसऱ्या सर्वोच्च नागरी पुरस्कार पद्मविभूषण आणि तिसऱ्या सर्वोच्च नागरी पुरस्कार पद्मभूषणने सन्मानित होणाऱ्या वीरांची यादी जाहीर करणार आहे.