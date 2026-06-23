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आर. माधवन, रोहित शर्मा, अलका याज्ञिक, भिकल्या लाडक्या धिंडा यांच्यासह महाराष्ट्रातील 7 मान्यवरांना ‘पद्म' पुरस्कार प्रदान

राजधानी दिल्लीत ‘पद्म पुरस्कार सोहळा पार पडला. महाराष्ट्रातील सात मान्यवरांना ‘पद्म' पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 23, 2026, 07:26 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 07:26 PM IST
आर. माधवन, रोहित शर्मा, अलका याज्ञिक, भिकल्या लाडक्या धिंडा यांच्यासह महाराष्ट्रातील 7 मान्यवरांना ‘पद्म' पुरस्कार प्रदान

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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महाराष्ट्रातील 7 मान्यवरांना ‘पद्म' पुरस्कार प्रदान
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