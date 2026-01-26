English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • निवृत्त बस कंडक्टरला मोदी सरकारने का दिला पद्मश्री? जाणून घ्या ही व्यक्ती कोण? तिने केलंय काय?

निवृत्त बस कंडक्टरला मोदी सरकारने का दिला पद्मश्री? जाणून घ्या ही व्यक्ती कोण? तिने केलंय काय?

Padma Awards 2026 Winners Include Bus Conductor: पद्मविभूषण, पद्मभूषण आणि पद्मश्री या तीन श्रेणींमध्ये एकूण 131 जणांना 2026 चे पद्म पुरस्कार प्रदान करण्यात आले आहेत यामध्ये एका कंडक्टरचाही समावेश आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 26, 2026, 11:43 AM IST
निवृत्त बस कंडक्टरला मोदी सरकारने का दिला पद्मश्री? जाणून घ्या ही व्यक्ती कोण? तिने केलंय काय?
जाणून घ्या कोण आहे ही व्यक्ती आणि तिने नेमकं काय केलंय (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

Padma Awards 2026 Winners Include Bus Conductor: स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला भारत सरकारकडून नागरी पुरस्कारांच्या विजेत्यांची घोषणा झाली. पद्मविभूषण, पद्मभूषण आणि पद्मश्री या तीन श्रेणींमध्ये एकूण 131 जणांना 2026 चे पद्म पुरस्कार प्रदान करण्यात आले आहेत. असामान्य योगदान देणाऱ्या सामान्य भारतीयांचा गौरव करण्याच्या उद्देशाने हे पुरस्कार प्रदान करण्यात येतात. मागील काही वर्षांपासून केंद्र सरकारने देशभरातील विविध क्षेत्रांतमध्ये उल्लेखनिय कामगिरी करणाऱ्या मात्र सर्वसामान्यांमध्ये फारश्या लोकप्रिय नसलेल्या अज्ञात भारतीयांना त्यांच्या कार्यासाठी सन्मानित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यंदा निवड करण्यात आलेल्या अशाच काही अज्ञात नायकांमध्ये एका 75 वर्षीय निवृत्त बस कंडक्टरचाही समावेश आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

एकूण 45 अज्ञात नायकांचा सन्मान

एकूण 45 'अज्ञात नायकांना' पद्म पुरस्कार प्रदान केले जाणार आहेत. या प्रत्येकाने अनेक मोठ्या वैयक्तिक अडचणी आणि दुःखांवर मात करून केवळ आपल्या निवडलेल्या क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी केली नाही, तर समाजाची सेवा करण्यासाठीही हे सर्वजण पुढे आले आहेत, असं सरकारने या सर्वांना सन्मानित करताना म्हटलं आहे. “हेमोफिलियासारख्या स्थानिक आरोग्य आव्हानांवर काम करणाऱ्या डॉक्टरांपासून ते भारतातील पहिली मानवी दूध बँक स्थापन करणाऱ्या नवजात शिशु तज्ञांपर्यंत; भारताचा स्वदेशी वारसा जतन करण्यापासून आणि सीमावर्ती राज्यांमध्ये राष्ट्रीय एकात्मतेला प्रोत्साहन देण्यापर्यंत, तसेच आदिवासी भाषा आणि स्वदेशी मार्शल आर्ट्सना प्रोत्साहन देण्यापर्यंत; नामशेष होत असलेल्या कला आणि विणकाम जतन करण्यापासून ते राष्ट्राच्या पर्यावरणीय संपत्तीचे रक्षण करण्यापर्यंत आणि स्वच्छतेचे समर्थन करण्यापर्यंत - पुरस्कार विजेत्यांचा हा गट खऱ्या अर्थाने अशा सामान्य भारतीयांचे प्रतीक आहे, जे भारतमातेच्या सेवेसाठी शांतपणे आपले दैनंदिन जीवन जगत आहेत,” असे सरकारने म्हटले आहे.

कोण आहे हा बस कंडक्टर आणि का होतोय त्याचा सन्मान?

या निवृत्त बस कंडक्टरचं नाव आहे, अंके गौडा! अंके गौडा हे कर्नाटकातील रहिवाशी आहेत. ज्यांना समाजसेवेसाठी पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं आहे. गौडा हे एक पुस्तकप्रेमी, ग्रंथप्रेमी असून त्यांनी 'पुस्तक माने' नावाचे जगातील सर्वात मोठे मोफत वाचनालय सुरु केले आहे. या वाचनालयात 20 हून अधिक भाषांमधील 20 लाखांहून अधिक पुस्तके आहेत. या वाचनालयात दुर्मिळ हस्तलिखिते आणि हजारो मासिके देखील उपलब्ध आहेत.

महिला बालरोग तज्ज्ञाचाही सन्मान

मुंबईस्थित बालरोगतज्ञ डॉ. अरमिडा फर्नांडिस या सुद्धा अंके गौडांप्रमाणेच एक अज्ञात नायिका आहेत. त्यांनी भारतातील पहिली मानवी दूध बँक स्थापन केली आहे. त्यांच्या या प्रयत्नांची दखल घेत त्यांना पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे. 

पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलेल्या प्रसिद्ध व्यक्ती कोण?

2026 च्या पद्म पुरस्कारांनी सन्मानित होणाऱ्या इतर प्रमुख व्यक्तींमध्ये दिवंगत नेते शिबू सोरेन, दिवंगत अभिनेते धर्मेंद्र सिंग देओल, गायिका अलका याज्ञिक, दिवंगत अभिनेते सतीश शाह आणि क्रिकेटपटू रोहित शर्मा व हरमनप्रीत कौर यांचा समावेश आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Padma Awards 2026winnerskarnatakaAnke Gowdabus conductor

इतर बातम्या

Influencer Prathamesh Kadam Death: प्रसिद्ध Reel स्टार प्रथ...

मनोरंजन