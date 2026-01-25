Padma Awards Announced: धर्मेंद्र यांना मरणोत्तर पद्म विभूषण पुरस्काराची घोषणा, रोहित शर्मालाही पद्मश्री जाहीर

Padma Awards Announced: केंद्र सरकारने रविवारी 2026 सालच्या पद्म पुरस्कारांची घोषणा केली असून, पद्मविभूषण, पद्मभूषण आणि पद्मश्री या श्रेणींमध्ये 131 नागरी सन्मानांना मंजुरी दिली आहे. या यादीत सार्वजनिक जीवन, कला, चित्रपट, साहित्य, क्रीडा आणि सार्वजनिक व्यवहार क्षेत्रातील अनेक प्रमुख नावांचा समावेश आहे. यावर्षी पाच पद्मविभूषण, 13 पद्मभूषण आणि 113 पद्मश्री पुरस्कार मंजूर करण्यात आले आहेत. दिवंगत अभिनेते धर्मेंद्र यांना मरणोत्तर पद्म विभूषण पुरस्कार जाहीर झाला आहे. तसंच भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार रोहित शर्माला पद्मश्री जाहीर झाला आहे.
पद्मविभूषण पुरस्कार विजेत्यांमध्ये ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र सिंह देओल (मरणोत्तर), केरळचे माजी मुख्यमंत्री व्ही. एस. अच्युतानंदन (मरणोत्तर), शास्त्रीय व्हायोलिन वादक एन. राजम, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश के. टी. थॉमस आणि प्रसिद्ध लेखक पी. नारायणन यांचा समावेश आहे. सर्वोच्च नागरी पुरस्काराची ही श्रेणी "असाधारण आणि विशिष्ट सेवेसाठी" दिली जाते.
पद्मभूषण पुरस्कारांच्या यादीत गायिका अलका याज्ञिक, अभिनेते ममूटी, उद्योगपती उदय कोटक, महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी, जाहिरात क्षेत्रातील दिग्गज पीयूष पांडे (मरणोत्तर), सामाजिक नेते वेल्लापल्ली नटेसन आणि टेनिसपटू विजय अमृतराज यांच्यासह अनेक सुप्रसिद्ध व्यक्तींचा समावेश आहे. हा पुरस्कार 'उच्च दर्जाच्या विशिष्ट सेवे'साठी दिला जातो.
For the year 2026, the President has approved conferment of 131 Padma Awards including two duo cases (in a duo case, the Award is counted as one) as per list below. The list comprises five Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. Nineteen of the awardees are… pic.twitter.com/8DDKIRpPTM
— ANI (@ANI) January 25, 2026
या वर्षीच्या यादीत 19 महिला पुरस्कार विजेत्या, सहा परदेशी किंवा परदेशातील भारतीय वंशाचे व्यक्ती आणि 16 मरणोत्तर सन्मानांचा समावेश आहे. हे पुरस्कार कला, सार्वजनिक व्यवहार, वैद्यकशास्त्र, साहित्य आणि शिक्षण, क्रीडा, विज्ञान आणि अभियांत्रिकी, समाजकार्य, नागरी सेवा आणि व्यापार व उद्योग यांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये दिले जातात.
२०२६ च्या पद्मश्री पुरस्कारांच्या यादीत क्रीडा, कला, विज्ञान, वैद्यकशास्त्र आणि समाजकार्य यांसारख्या विविध क्षेत्रांतील राष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध व्यक्ती आणि तळागाळातील योगदानकर्त्यांचा समावेश आहे. क्रीडा क्षेत्रात, भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा, महिला क्रिकेट संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौर भुल्लर, महिला हॉकीपटू सविता पुनिया यांना पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे. कला क्षेत्रातील यादीत अभिनेते प्रोसेनजित चॅटर्जी, शास्त्रीय गायिका तृप्ती मुखर्जी आणि तरुण भट्टाचार्य व पोखिला लेखथेपी यांसारख्या लोककला व पारंपरिक कलाकारांचा समावेश आहे.
अभिनेते आर माधवन यांना पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे. दिवंगत अभिनेते सतीश शाह यांचाही मरणोत्तर पद्मश्री पुरस्काराने सन्मान होणार आहे. तसंच क्रिकेटर प्रवीण कुमारलाही पद्मश्री मिळणार आहे.
पद्म पुरस्कारांची घोषणा दरवर्षी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त केली जाते आणि भारताचे राष्ट्रपती हे पुरस्कार राष्ट्रपती भवनात आयोजित समारंभांमध्ये प्रदान करतात, जे सहसा मार्च किंवा एप्रिल महिन्यात होतात.