Pahalgam Attack: पहलगाम हल्ल्यामागे चीन कनेक्शन? 'ड्रॅगन'ने कशी केली दहशतवाद्यांना मदत? खळबळजनक दावा!

Pahalgam Attack: जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यात चीनचा प्रत्यक्ष सहभाग असल्याचा खळबळजनक खुलासा झालाय. यामुळे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील चीन अभ्यास तज्ज्ञ प्राध्यापक श्रीकांत कोंडापल्ली यांनी एएनआय वृत्तसंस्थेशी बोलताना यासंदर्भात माहिती दिली. हल्ल्यात सहभागी दहशतवाद्याकडे चिनी उपग्रहाशी जोडलेला हुआवेई फोन सापडला. ज्यामुळे चीन-पाकिस्तानाची संयुक्त भूमिका उघड झालीय. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
२२ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या या हल्ल्यात २६ नागरिकांचा बळी गेला, आणि 'ऑपरेशन महादेव'द्वारे दहशतवादी मारले गेले. कोंडापल्ली यांनी चीनच्या दुहेरी धोरणावर टीका केली आणि भारताला 'तपासाऐवजी कारवाई'चा सल्ला दिला आहे. ही घटना शांघाय सहकार्य संघटनेतील (SCO) दहशतवादविरोधी वचनबद्धतेला छेद देणारी असल्याचे ते म्हणाले.
पहलगाम हल्ल्यातील एका दहशतवाद्याकडे चिनी उपग्रह कनेक्टिव्हिटी असलेला हुआवेई फोन आढळला, असा कोंडापल्ली यांचा दावा आहे. हल्ल्यानंतर या फोनवरून पाकिस्तानला यशस्वी संदेश पाठवण्यात आला, ज्यामुळे चीनचा प्रत्यक्ष सहभाग दिसून येतो. प्राध्यापक म्हणतात, "हा फोन हल्ल्याच्या वेळी सक्रिय होता, आणि त्यातून माहिती हस्तांतरण झाली. चीनने तंत्रज्ञानाचा दुरुपयोग करुन SCO मधील भारताशी केलेल्या दहशतवादविरोधी कराराला धक्का दिल्याचे ते म्हणाले.
हल्ल्यापूर्वी चीनने पहलगाम क्षेत्राच्या १२०-१२९ उपग्रह स्लाईड्स पाकिस्तानला उपलब्ध करून दिल्या, ज्यामुळे दहशतवाद्यांना नकाशा आणि स्थानिक माहिती मिळाली. "चीनी राजदूतांनी पाकिस्तानला हा संवेदनशील डेटा दिला. जी माहिती हल्ल्याच्या नियोजनात उपयुक्त ठरली. ही माहिती पाकिस्तानच्या रॉ (RAW) आणि ISI ला मिळाल्याने हल्ला अचूक झाला, असा त्यांचा निष्कर्ष आहे.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील चर्चेत पाकिस्तानने 'द रेझिस्टन्स फ्रंट' (TRF) चा उल्लेख काढून टाकण्याचा प्रयत्न केला, आणि चीनने याला पाठिंबा दिला, असा आरोप कोंडापल्ली यांनी केला. TRF ने सुरुवातीला दोनदा हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली होती, पण नंतर नाकारली. ते म्हणाले, "तियानजिन SCO घोषणापत्रात पहलगामचा उल्लेख होता, पण पाकिस्तानी दबावाने तो 'जफर एक्सप्रेस'सारख्या सौम्य शब्दांत बदलला गेला. हे चीनच्या दहशतवाद्यांसाठी ढाल बनण्याचे पुरावे असल्याचे प्राध्यापक म्हणाले.
पहलगाम हल्ल्यानंतरच्या 'ऑपरेशन सिंदूर' दरम्यान चीनने पाकिस्तानी हवाई दलाला महत्त्वपूर्ण माहिती पुरवली, असा धक्कादायक दावा प्राध्यापकांनी केला. ते सांगतात, "चीनने JF-17 आणि J-10 लढाऊ विमाने, तसेच HQ-9 क्षेपणास्त्र बॅटरी पुरवल्या. पाकिस्तानी ब्रिगेडियरने चीनच्या वेस्टर्न थिएटर कमांडशी रावळपिंडीला समन्वय साधला." हा सहभाग भारताच्या सीमापार कारवाईत अडथळा ठरल्याचे ते सांगतात.
