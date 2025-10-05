English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Pahalgam Attack: पहलगाम हल्ल्यामागे चीन कनेक्शन? 'ड्रॅगन'ने कशी केली दहशतवाद्यांना मदत? खळबळजनक दावा!

Pahalgam Attack:  प्राध्यापक श्रीकांत कोंडापल्ली यांनी भारताला 'तपासाऐवजी कारवाई'चा सल्ला दिला आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 5, 2025, 03:20 PM IST
Pahalgam Attack: पहलगाम हल्ल्यामागे चीन कनेक्शन? 'ड्रॅगन'ने कशी केली दहशतवाद्यांना मदत? खळबळजनक दावा!
पहलगाम हल्ला

Pahalgam Attack: जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यात चीनचा प्रत्यक्ष सहभाग असल्याचा खळबळजनक खुलासा झालाय. यामुळे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील चीन अभ्यास तज्ज्ञ प्राध्यापक श्रीकांत कोंडापल्ली यांनी एएनआय वृत्तसंस्थेशी बोलताना यासंदर्भात माहिती दिली. हल्ल्यात सहभागी दहशतवाद्याकडे चिनी उपग्रहाशी जोडलेला हुआवेई फोन सापडला. ज्यामुळे चीन-पाकिस्तानाची संयुक्त भूमिका उघड झालीय. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

२२ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या या हल्ल्यात २६ नागरिकांचा बळी गेला, आणि 'ऑपरेशन महादेव'द्वारे दहशतवादी मारले गेले. कोंडापल्ली यांनी चीनच्या दुहेरी धोरणावर टीका केली आणि भारताला 'तपासाऐवजी कारवाई'चा सल्ला दिला आहे. ही घटना शांघाय सहकार्य संघटनेतील (SCO) दहशतवादविरोधी वचनबद्धतेला छेद देणारी असल्याचे ते म्हणाले.

काय आहे नेमकं प्रकरण?

पहलगाम हल्ल्यातील एका दहशतवाद्याकडे चिनी उपग्रह कनेक्टिव्हिटी असलेला हुआवेई फोन आढळला, असा कोंडापल्ली यांचा दावा आहे. हल्ल्यानंतर या फोनवरून पाकिस्तानला यशस्वी संदेश पाठवण्यात आला, ज्यामुळे चीनचा प्रत्यक्ष सहभाग दिसून येतो. प्राध्यापक म्हणतात, "हा फोन हल्ल्याच्या वेळी सक्रिय होता, आणि त्यातून माहिती हस्तांतरण झाली. चीनने तंत्रज्ञानाचा दुरुपयोग करुन SCO मधील भारताशी केलेल्या दहशतवादविरोधी कराराला धक्का दिल्याचे ते म्हणाले.

कशी होती पूर्वतयारी? 

हल्ल्यापूर्वी चीनने पहलगाम क्षेत्राच्या १२०-१२९ उपग्रह स्लाईड्स पाकिस्तानला उपलब्ध करून दिल्या, ज्यामुळे दहशतवाद्यांना नकाशा आणि स्थानिक माहिती मिळाली. "चीनी राजदूतांनी पाकिस्तानला हा संवेदनशील डेटा दिला. जी माहिती हल्ल्याच्या नियोजनात उपयुक्त ठरली. ही माहिती पाकिस्तानच्या रॉ (RAW) आणि ISI ला मिळाल्याने हल्ला अचूक झाला, असा त्यांचा निष्कर्ष आहे.

UNSC मध्ये TRF चा उल्लेख रोखण्याचा डाव

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील चर्चेत पाकिस्तानने 'द रेझिस्टन्स फ्रंट' (TRF) चा उल्लेख काढून टाकण्याचा प्रयत्न केला, आणि चीनने याला पाठिंबा दिला, असा आरोप कोंडापल्ली यांनी केला. TRF ने सुरुवातीला दोनदा हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली होती, पण नंतर नाकारली. ते म्हणाले, "तियानजिन SCO घोषणापत्रात पहलगामचा उल्लेख होता, पण पाकिस्तानी दबावाने तो 'जफर एक्सप्रेस'सारख्या सौम्य शब्दांत बदलला गेला. हे चीनच्या दहशतवाद्यांसाठी ढाल बनण्याचे पुरावे असल्याचे प्राध्यापक म्हणाले.

ऑपरेशन सिंदूरमध्ये चीनचा पाकिस्तानला पाठिंबा

पहलगाम हल्ल्यानंतरच्या 'ऑपरेशन सिंदूर' दरम्यान चीनने पाकिस्तानी हवाई दलाला महत्त्वपूर्ण माहिती पुरवली, असा धक्कादायक दावा प्राध्यापकांनी केला. ते सांगतात, "चीनने JF-17 आणि J-10 लढाऊ विमाने, तसेच HQ-9 क्षेपणास्त्र बॅटरी पुरवल्या. पाकिस्तानी ब्रिगेडियरने चीनच्या वेस्टर्न थिएटर कमांडशी रावळपिंडीला समन्वय साधला." हा सहभाग भारताच्या सीमापार कारवाईत अडथळा ठरल्याचे ते सांगतात. 

FAQs

१. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात चीनच्या सहभागाबाबत कोणता खुलासा झाला आहे?

प्राध्यापक श्रीकांत कोंडापल्ली यांनी दावा केला की, २२ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या पहलगाम हल्ल्यातील एका दहशतवाद्याकडे चिनी उपग्रह कनेक्टिव्हिटी असलेला हुआवेई फोन सापडला. हल्ल्यानंतर या फोनवरून पाकिस्तानला संदेश पाठवले गेले. तसेच, चीनने हल्ल्यापूर्वी पहलगामच्या १२०-१२९ उपग्रह प्रतिमा पाकिस्तानला पुरवल्या, ज्यामुळे दहशतवाद्यांना नियोजनात मदत झाली. यामुळे चीनचा प्रत्यक्ष सहभाग उघड झाला आहे.

२. चीन आणि पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्रात काय भूमिका घेतली?

कोंडापल्ली यांच्या मते, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) चीन आणि पाकिस्तानने द रेझिस्टन्स फ्रंट (TRF) चा हल्ल्याशी संबंध असल्याचा उल्लेख काढून टाकण्याचा प्रयत्न केला. TRF ने सुरुवातीला हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली होती, पण नंतर नाकारली. तियानजिन SCO घोषणापत्रात पहलगामचा उल्लेख 'जफर एक्सप्रेस' अशा सौम्य शब्दांत बदलला गेला, जे चीनच्या दहशतवाद्यांना संरक्षण देण्याच्या धोरणाचे लक्षण आहे.

३. ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान चीनने पाकिस्तानला कशी मदत केली?

कोंडापल्ली यांनी खुलासा केला की, ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान चीनने पाकिस्तानी हवाई दलाला JF-17, J-10 लढाऊ विमाने आणि HQ-9 क्षेपणास्त्र बॅटरी पुरवल्या. तसेच, पाकिस्तानी ब्रिगेडियरने चीनच्या वेस्टर्न थिएटर कमांडशी समन्वय साधला. चीनने 'निष्पक्ष चौकशी'ची मागणी केली, पण स्वतः उइगर उठाव किंवा कोविड-१९ च्या तपासाला परवानगी दिली नाही, ज्यामुळे त्यांचे दोहरी धोरण उघड झाले.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

