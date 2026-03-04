तब्बल 11 महिन्यांनंतर करंगळीइतक्या कॅमेरामुळं पहलगाम हल्ल्याचा पुरावा उघड; चीनचं नाव पुढे, NIA तपास कोणत्या दिशेनं?

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Pahalgam terror attack : जम्मू काश्मीरमधील पहलगाम येथे एप्रिल 2025 मध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या जखमा अद्यापही भारतीय विसरू शकलेले नाहीत. याच हल्ल्यासंदर्भातील एक महत्त्वाची माहिती नुकतीच समोर आली आहे.   

Updated: Mar 4, 2026, 04:19 PM IST
Pahalgam terror attack : एप्रिल 2025 मध्ये भारताला हादरा देणारी एक घटना जम्मू काश्मीरच्या पहलगाम इथं घडली. जिथं एका भ्याड दहशतवादी हल्ल्याच 26 निष्पाप पर्यटकांचा मृत्यू ओढावला. 22 एप्रिल 2025 रोजी झालेल्या या हल्ल्यासंदर्भात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेनं आता एका वेगळ्या दिशेनं हा तपास नेत हल्ल्यामध्ये वापरण्यात आलेल्या GoPro Hero 12 Black या अगदी करंगळीइतक्या लांबीच्या लहानशा कॅमेराचा शोध घेण्यासाठी काही महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. 

चीनशी या तपासाचा काय संबंध?

GoPro Hero 12 Black हा कॅमेरा आणि त्यासंदर्भातील माहिती मिळवण्यासाठी चीनकडून कायदेशीर मदत मागत एनआयएनं साऱ्या देशाचं लक्ष वेधलं. उपलब्ध माहितीनुसार 22 एप्रिल रोजी हा कॅमेरा दहशतवादी हल्ल्यादरम्यान दहशतवादी मॉड्यूलनं हल्ल्यापूर्वीची स्थिती, त्याचं मूव्हमेंट पॅटर्न आणि संपूर्ण तयारीसाठी महत्त्वाचा पुरावा ग्राह्य धरण्यात आला. जम्मू काश्मीरच्या विशेष न्यायालयानं NIA ला तेव्हा कॅमेरा कोणी खरेही केला आणि त्याचा अंतिम वापर नेमका कोणी केला यासंदर्भातील माहितीसाठी चीनकडे न्यायिक मदत मागण्यासाठी न्यायालयानं परवानगी दिली.

राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या हाती आलेल्या माहितीनुसार पहलगाम हल्ल्यापूर्वी त्याच परिसराची रेकी करण्यात आली होती, ज्यासाठी गो प्रो हिरो 12 ब्लॅक कॅमेरा वापरण्यात आला. ज्याचा अनुक्रमांक C3501325471706 होता. हल्ल्यापूर्वी याच लहान कॅमेराच्या माध्यमातून या परिसरातील माहिती, लष्करी यंत्रणांची गस्त आणि नागरिकांची ये-जा यासह तिथवर पोहोचण्यासाठीची प्रवास साधनं अशी सर्व माहिती मिळवण्यात आली होती. याच संपूर्ण तपासामध्ये आता लेटर रोगेटरी म्हणजेच 'एलआर'च्या माध्यमातून परवानगी मिळवण्यासाठी एनआयएनं रितसर न्यायालयिन अर्ज केला. ज्याअंतर्गत तपासासंदर्भातील माहिती मिळवण्यासाठी एलआरच्याच माध्यमातूनन एक देश न्यायालयीन यंत्रणेच्या माध्यमातून दुसऱ्या देशातील न्यायव्यवस्थेकडे तपासासाठी औपचारिक अर्ज करतो. 

का कॅमेरा हल्ल्यातील महत्त्वाचा पुरावा, आता पुढे काय? 

पहलगाम हल्ल्यासाठी गो प्रोचा करण्यात आलेला वापर पाहता त्यामाध्यमातून मिळणारी माहिती तपासाला वेगळं वळण देऊ शकते. ज्यामुळं प्राथमिक स्तरावर तपास यंत्रणेनं कॅमेराचा नवा निर्माता, अर्थात गो प्रो कंपनीक़डून विविध मुद्द्यांवर भाष्य करणारी माहिती मागितली होती. गो प्रो बीवीनं NIA ला हा कॅमेरा रिपब्लिकन ऑफ चायना स्थित वितरक एई ग्रुप इंटरनॅशनल लिमिटेडला दिला होता अशी माहिती दिली. 

30 जानेवारी 2024 ला पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनानं डोंगगुआनमध्ये हा कॅमेरा सुरू करण्यात आला होता. मात्र, कंपनीकडून दिलेल्य माहितीनुसार त्या वेळी या कॅमेराचा वापरकर्ता आणि तो अंतिमसमयी कोणी हाताळला याची माहिती नसल्याचं सांगण्यात आलं. परिणामी आता या मार्गानं सुरू असणाऱ्या तपासाच्या मुळाशी पोहोचणं हे तपास यंत्रणेसाठी एक मोठं आवाहन आहे असं म्हणणं गैर नाही. 

माहिती मिळेल की नाही याबाबत साशंकता

भारत आणि चीनमध्ये परस्पर कायदेशीर सहायता संधी किंवा तत्सम कोणताही करार नाही. ज्यामुळं ही माहिती मिळेल की नाही याबाबत साशंकता आहे. परिणामी राष्ट्रीय तपास यंत्रणा या प्रकरणी थेट संयुक्त राष्ट्र संघटनेचं दार ठोठावत 'यूएनटीओसी' अंतर्गत मदत मागू शकते. दरम्यान 2025 मधील या भीषण हल्ल्यानंतर एनआयएनं 7 आरोपींविरोधात एक आरोपपत्र दाखल केलं होतं. यामध्ये पाकिस्तानस्थित लष्कर-ए-तोयबा/ द रजिस्टंस फ्रंट या संघटनांमधील दहशतवाद्यांचा समावेश असल्याचं सांगण्यात आलं. आरोपपत्रामध्ये एनआयएनं पाकिस्तानकडून कट रचणं, आरोपींची भूमिका आणि इतर अनेक पुराव्यांची माहिती दिली होती. तेव्हा आता या तपासात चीनकडून सहकार्य केलं जातं, की एनआयए त्यांच्या मार्गानं तपास करतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

