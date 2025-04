दहशतवाद्यांचा गोळीबार सुरू असताना जखमी मुलाला पाठीवर घेऊन जाणारा सज्जाद; त्यानंच सांगितलं नक्की काय घडलं?

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याने माणुसकीला काळीमा फासली आहे. दिवसाढवळ्या दहशतवाद्यांनी मानवता मारुन टाकली आहे. हा हल्ला करुन दहशतवाद्यांनी पहलगाम परिसरातून पळ काढला तेव्हा स्थानिक लोकांनी हिंदू रुग्णांना रुग्णालयात दाखल केलं. एका स्थानिक घोडेस्वाराचा व्हिडीओ समोर आला आहे. यामध्ये तो एका लहान मुलाला पाठीवर घेऊन धावत रुग्णालयात घेऊन जाताना दिसत आहे. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

सज्जद भट्टने सांगितलं की, मी घरी बसलो होतो. माझ्या काकीचा मृत्यू झाला होता. अनेक लोक आमच्या घरी आले होते. यावेळी पोनी असोसिएशनचे अध्यक्षांनी मला फोन केला. त्यांनी सांगितलं की, बैसरनमध्ये काही घटना झाली आहे का. पुढे ते म्हणाले की, आपण सगळे घोडेस्वार रेस्क्यूसाठी जाऊया. आम्ही ज्यावेळी पोहोचलो तेव्हा तेथे आधीच अनेक लोक उपस्थित होते. आम्ही तेव्हा तेथील लोकांना पाणी पाजलं. आम्ही त्यांना समजावलं की, घाबरण्याची काही गरज नाही. आम्ही तुमचे भाऊच आहोत.

#WATCH | Pahalgam, J&K | In a viral video on social media, Sajad Ahmad Bhat, a shawl hawker from Pahalgam, can be seen carrying a tourist injured in the #PahalgamTerroristAttack to safety on his back.

