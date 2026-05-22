/रस्त्यावरील CCTV चं कनेक्शन पाकिस्तानात! लष्कराच्या हालचालींचे अपडेट सीमेपलिकडे पोहोचताच खळबळ

Pakistan Spying On Indian Army: भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांमध्ये असणारा तणाव आणि सीमाभागातील शेजारी राष्ट्राच्या खुरापती काही केल्या संपण्याचं नाव घेत नाहीयेत. अशा स्थितीत एक खळबळजनक माहितीनं संरक्षण यंत्रणा हादरल्या...
Pakistan Spying On Indian Army: जम्मू काश्मीरच्या पुलवामा इथं वर्षभरापूर्वी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा मुख्य सूत्रधार हमजा नुकताच पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये मारला गेला. हे वृत्त आणि त्याच्या चर्चा थांबत नाहीत, तोच आणखी एक बातमी आली. मात्र या बातमीनं सीमाभागातील संरक्षणावर पुन्हा एकदा अनेक प्रश्न उपस्थित केले. जिथं पाकिस्तानच्या खुरापतींनी भारतात घुसखोरीचा प्रयत्न करत लष्कराची संवेदशील माहिती मिळवली असल्याचं बिंग फुटलं. गाझियाबाद, फरिदाबादनंतर आता पंजाबमधील पठाणकोट इथंसुद्धा CCTV कनेक्शनबाबत खळबळजनक उलगडा झाला आहे.
सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून पाकिस्तानसाठी हेरगिरी करणाऱ्या एका व्यक्तीला नुकतीच पंजाब पोलिसांनी अटक केली. भारतीय लष्करासह निमलष्करी दलाच्या प्रत्येक हालचाली आणि तत्सम माहिती तो पाकिस्तानपर्यंत पोहोचवत होता. सैन्यदलाच्या ताफ्यावर लक्ष ठेवणं, त्याबाबतची माहिती पाकिस्तानपर्यंत पोहोचवणं यासाठी त्यानं सीसीटीव्ही कॅमेरांची मदत घेतली होती.
पठाणकोटमधील एसएसपी दलजिंदर सिंह ढिल्लों यांनी माध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार अटकेच असणाऱ्या आरोपीचं नाव बलजीत सिंग उर्फ बिट्टू आहे. ढालीवाल गावसा मूळ रहिवासी असणाऱ्या बिट्टूनं सुजानपूरपाशी राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 44 वर सीसीटीव्ही लावले होते. ज्या माध्यमातून तो सैन्यदलाच्या हालचालींवर लक्ष ठेवत ही माहिती सीमेपलिकडे पाठवत होता. इतकंच नव्हे तर परदेशांमध्ये असणाऱ्या अनेक कट्टरकतावाद्यांपाशीसुद्धा ही माहिती पुरवण्यात आल्याचा आरोप आहे.
तपासातून समोर आलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार पठाणकोट पोलिसांच्या सीआयए पथकानं तपासादरम्यान या जाळ्याचा पर्दाफाश केला. ज्यामध्ये बलजीत सिंग नामक आरोपीनं सुजानपूरपाशी पुल क्रमांक 4 आणि 5 दरम्यान दुकानांवर हे सीसीटीव्ही लावले होते, जे महामार्गावरील दृश्य टीपतील. लष्कर आणि निमलष्करी दलांच्या ताफ्यांचा प्रवास, ये-जा आणि त्यांच्या इतर हालचालींवर या माध्यमातून पाकिस्तान लक्ष ठेवून होतं. ज्याचं थेट प्रक्षेपण शेजारी राष्ट्रापर्यंत पोहोचत हों. बलजीतशिवाय या प्रकरणात इतर तीन आरोपींची नावं समोर आली आहेत. ही नावं खालीलप्रमाणे...
विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्का (नवा पिंड, सुजानपुर)
बलविंदर सिंह उर्फ विक्की
तरणप्रीत सिंह उर्फ टन्नू
देशाच्या सीमाभागात पाकिस्तानकडून सुरु असणाऱ्या खुरापती अद्यापही थांबल्या नसून, अतिशय संवेदनशील हालचालींवर पलिकडून वक्रदृष्टी असल्याचं लक्षात येताच संरक्षण यंत्रणांनाही हादरा बसला आहे. त्यामुळं आता सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून केंद्रीय संरक्षण मंत्रालय आणि यंत्रणा यावर कोणती पावलं उचलतात हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.