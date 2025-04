'आपण हिंदूंपेक्षा वेगळे आहोत,' पाकिस्तानच्या लष्कर प्रमुखांचं विधान, म्हणाले 'आपल्याला दहशतवाद्यांच्या 10 पिढ्या...'

पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांनी द्विराष्ट्र सिद्धांताचा मुद्दा उपस्थित केला असून, भारत आणि पाकिस्तान हे दोन वेगवेगळे राष्ट्र आहेत यावर भर दिला आहे. बुधवारी इस्लामाबादमधील ओव्हरसीज पाकिस्तानी कन्व्हेन्शनमध्ये भाषण करताना असीम मुनीर यांनी पाकिस्तानी नागरिकांना त्यांच्या मुलांना राष्ट्र कसे जन्माला आले हे सांगण्याचं आवाहन केले.

"...आपल्या पूर्वजांना वाटलं की आपण जीवनाच्या प्रत्येक बाबतीत हिंदूंपेक्षा वेगळे आहोत," असं मुनीर म्हणाले. "आपला धर्म वेगळा आहे, आपल्या प्रथा वेगळ्या आहेत, आपल्या परंपरा वेगळ्या आहेत, आपले विचार वेगळे आहेत, आपल्या महत्त्वाकांक्षा वेगळ्या आहेत. द्विराष्ट्र सिद्धांताचा पाया तिथेच घातला गेला. आपण दोन राष्ट्रे आहोत, आपण एक राष्ट्र नाही," असं ते म्हणाले.

"आपल्या पूर्वजांनी मोठा त्याग केला आहे, आणि आपण या देशाच्या निर्मितीसाठी खूप त्याग केला आहे. त्याचं रक्षण कसे करायचे हे आपल्याला माहिती आहे," असं ते म्हणाले.

Pakistan Army Chief General Asim Munir spews hate against #Hindus and propagates the #TwoNationTheory, which failed in 1971 when Bangladesh got independence from Pakistan. He asserts that children must be taught such "falsehoods" since it's easier to brainwash youth. Shameful! pic.twitter.com/vaVZhEK4v8

— Taha Siddiqui (@TahaSSiddiqui) April 16, 2025