ऑपरेशन सिंदूरवेळी पाकिस्तानने दिल्लीच्या दिशेने डागलं होतं बॅलेस्टिक मिसाइल; एका वर्षाने खुलासा, पुढे काय झालं होतं?

CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान पाकिस्तानने दिल्लीच्या दिशेने बॅलेस्टिक मिसाइलने हल्ला केला होता. एअर कमोडोर रोहित कपिल आणि त्यांच्या टीमने सिरसा येथे हा क्षेपणास्त्र हल्ला रोखला होता.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 22, 2026, 05:42 PM IST
Pahalgam Attack: पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याला आज 22 एप्रिल रोजी एक वर्ष पूर्ण होत आहे. दहशतवाद्यांनी बैसरन खोऱ्यात 26 निष्पाप लोकांची हत्या केली. लोकांची हत्या करण्याआधी दहशतवाद्यांनी त्यांना धर्म विचारला होता. भारताने या दहशतवादी हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी ऑपरेशन सिंदूर राबवलं होतं. ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून भारताने पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांची ठिकाणं उद्ध्वस्त केली होती. भारताच्या 'ब्रह्मोस' क्षेपणास्त्रांनी पाकिस्तानच्या 11 हवाई तळांवर आणि दहशतवाद्यांच्या ठिकाणांवर हल्ले केले. 

दोन्ही देशांमधील संघर्षादरम्यान असाही एक क्षण आला होता, जेव्हा पाकिस्तानने दिल्लीच्या दिशेने एक बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र डागलं. यावेळी, सिरसा येथे तैनात असलेल्या हवाई दलाच्या एका तुकडीने त्या क्षेपणास्त्राला हवेतच यशस्वीरित्या रोखून नष्ट केलं.

सिरसामध्ये मिसाइल इंटरसेप्ट

मागच्या वर्षी मे महिन्यात पाकिस्तान आणि भारत यांच्यातील तणाव टोकाला पोहोचला होता. पाकिस्तानने याच तणावातून शाहीन या फतह मिसाइल दिल्लीच्या दिशेने डागलं होतं. पण हरियाणाच्या सिरसामध्येच तिला इंटरसेप्ट करण्यात आलं होतं. 

सिरसा येथे भारतीय हवाई दलाचे एक पथक तैनात आहे. पश्चिम सीमेमुळे या हवाई तळाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या मोहिमेचे नेतृत्व '45 विंग'चे कमांडिंग एअर ऑफिसर, एअर कमोडोर रोहित कपिल यांनी केले. एअर कमोडोर रोहित कपिल यांच्या निर्णायक निर्णयक्षमता आणि तत्पर कृतीमुळे एक मोठा हल्ला टळला.

बराक-8 मिसाइल सिस्टममुळे टळला धोका

पाकिस्तानचं मिसाइल नष्ट करण्यासाठी बराक-8 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टमचा वापर करण्यात आला. ही सिस्टम भारताच्या हवाई संरक्षण प्रणालीची कोणत्याही प्रकारच्या मोहिमेसाठी असलेली तयारी आणि तांत्रिक ताकद दर्शवते. सिरसा येथे एका पाकिस्तानी क्षेपणास्त्राचे अवशेष आढळून आले, ज्याने या धोक्याची तीव्रता अधोरेखित केली. या घटनेचे व्हिडिओ देखील मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाले.

प्रतिकूल परिस्थितीत बचावात्मक आणि आक्रमक अशा दोन्ही रणनीतींचा वापर करण्यात आला. एअर कमोडोर रोहित कपिल यांना  या कामगिरीसाठी 2025 मध्ये राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते 'युद्ध सेवा पदक' देऊन सन्मानित करण्यात आले.

रोहित कपिल यांच्या टीमची कमाल

पाकिस्तानी मिसाइल्सना उत्तर देताना कमोडोर कपिल आणि त्यांच्या टीमने गतवर्षी अनेकांचा जीव वाचवला. पण याची माहिती अनेकांना नव्हती. कमोडोर कपिल Su-30MKI पायलट आहेत आणि त्यांनी ऑपरेशनल Su-30MKI स्क्वाड्रनचं नेतृत्व केलं होतं.

ऑपरेशन सिंदूरने भारताची एअर डिफेन्स सिस्टम किती मजबूत आहे हे सिद्ध केलं आहे. सुदर्शन प्रोग्राम अंतर्गत संपूर्ण देशात डिफेन्स सिस्टमचा विस्तार करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. यामध्ये S-400, Barak-8 आणि स्वदेशी इंटरसेप्टर सारख्या सिस्टम्सना इंटिग्रेट केलं जात आहे. अशात या सिरसा येथील कामगिरी आधुनिक युद्धामध्ये सतर्कता, समन्वय आणि त्वरित कृती यांचे महत्त्व अधोरेखित होते.

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

