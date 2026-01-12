अलर्ट! देश गाढ झोपेत असताना LoC जवळ लष्करी कारवाईचा थरार; भारताच्या हद्दीत पाकिस्तानी... घटनाक्रम पाहाच!

Jammu and Kashmir : जम्मू काश्मीरमधील काही दुर्गम भागांमध्ये लष्कराकडून दहशतवाद्यांचा मागोवा घेत सुरू असणारी शोधमोहिम थांबत नाही तोच देशाच्या सीमाभागात रविवारी सायंकाळनंतर काही संशयास्पद हालचालींना वेग आला. कडाक्याची थंडी, बर्फवृष्टी, त्यातच कमी झालेली दृश्यमानता या साऱ्याचा फायदा घेत शेजारी राष्ट्राकडून पुन्हा खुरापती सुरू झाल्या आणि यंत्रणा पुन्हा सतर्क होताना दिसल्या.
सांबा, राजौरी, पुँछ यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये आंतरराष्ट्री सीमा आणि नियंत्रण रेषा अर्थात LoC नजीक अनेक पाकिस्तानी ड्रोन संशयास्पदरित्या घिरट्या घालताना दिसले. अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार कमीत कमी पाच ड्रोनच्या हाचलाली इथं पाहायला मिळाल्या. ज्यानंतरस तातडीनं या भागात शोधमोहिमेला वेग देण्यात आला. आकाशात दिसणाऱ्या या सर्व वस्तू सीमेपलिकडूनच भारतीय हद्दीत प्रवेश करताना दिसत होत्या. तर, काही ड्रोन थेट संवेदनशील गावांवर घिरट्या घालून त्यानंतर पुन्हा पाकिस्तानच्या हद्दीत गेले. या ड्रोनच्या माध्यमातून शस्त्र, दारुगोळा किंवा इतर घातक सामग्री भारतीय हद्दीत पाडण्याचा किंवा भारतीय लष्कराशी संबंधित संवेदनशील भागातील माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला गेला असावा अशी धक्कादायक शंका वर्तवण्यात येत आहे.
सीमाभागात राजौरी जिल्ह्यातील नौशेरा सेक्टर येथील गनिया- कलसियां गावावर रविवार, 11 जानेवारी 2026 रोजी सायंकाळी 6.35 वाजण्याच्या सुमारास एक ड्रोन उडाताना दिसला. ज्यानंतर लष्कराच्या जवानांनी मीडियम आणि लाईट मशीन गननं या ड्रोनवर लक्ष्य साधलं. जवळपास त्यानंतरच या भागामध्ये तेरयाथ नावाच्या क्षेत्रात खब्बर गावानजीरही ड्रोनसम गोष्ट आढळली, जिथं लुकलुकणाऱ्या उजेडानं संरक्षण यंत्रणा सतर्क झाल्या.
स्थानिक अधिकाऱ्यांनुसार आकाशातून उडणारी ही वस्तू कालाकोटच्या धर्मसाल गावाच्या दिशेनं आली आणि भराखच्या दिशेनं पुढे जात दिसेनाशी झाली. सांबा जिल्ह्यातील रामगढ सेक्टरच्या चक बबराल गावात सायंकाळी 7.15 वाजण्याच्या सुमारास काही मिनिटांपर्यंत ड्रोन घिरट्या घालताना दिसला. इतकंच नव्हे तर, पुंछ जिल्ह्यातील मनकोट सेक्टरपाशी असणाऱ्या एलओसीनजीक तैन गावाच्या दिशेनं टोपाकडे जाणारा एक ड्रोन पाहण्यात आला.
या सर्व हालचाली रात्रीपर्यंत सुरू राहिल्या आणि संरक्षण यंत्रणा तातडीनं सतर्क झाल्या. ज्यानंतर या भागात रात्री उशिरापर्यंत इथं शोधमोहिम सुरू करण्यात आली. सांबा जिल्ह्यातील पालूरा गावात असणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय सीमेनजीक मोठा शस्त्रसाठा जप्त केल्यानंतर या ड्रोनच्या हालचाली दिसल्या. अधिकाऱ्यांनी केलेल्या दाव्यानुसार पाकिस्तानच्या ड्रोनच्या माध्यमातून हा शस्त्रसाठा इथं पाडण्यात आला होता. ज्यामध्ये दोन पिस्तुल, तीन मॅक्झिन, 16 राऊंड काडतुसं आणि एका ग्रेनेडचाही समावेश होता.