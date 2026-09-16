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भारत आणि पाकिस्तानच्या युद्धनौकांची अरबी समुद्रात धडक; दुर्घटनेनंतर भारताकडून पाकिस्तानविरुद्ध आक्रमक कारवाई

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने या प्रकरणामध्ये जोरदार विरोध दर्शवताना थेट उच्च आयोगाच्या 'चार्ज डी'अफेअर्स'ना बोलावून घेतलं आणि घडलेल्या प्रकरासंदर्भात झापल्यानंतर थेट इशारा दिलाय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 16, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 02:08 PM IST
भारत आणि पाकिस्तानच्या युद्धनौकांची अरबी समुद्रात धडक; दुर्घटनेनंतर भारताकडून पाकिस्तानविरुद्ध आक्रमक कारवाई
Image Credit: बुधवारी हा सारा प्रकार घडल्याची माहिती (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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