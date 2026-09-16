/भारत आणि पाकिस्तानच्या युद्धनौकांची अरबी समुद्रात धडक; दुर्घटनेनंतर भारताकडून पाकिस्तानविरुद्ध आक्रमक कारवाई

उत्तर अरबी समुद्रात नियमित टेहळणी मोहिमेवर असलेल्या भारतीय नौदलाच्या आघाडीच्या युद्धनौकेजवळ पाकिस्तानचे एक जहाज अव्यावसायिक आणि असुरक्षित पद्धतीने अतिवेगाने आले. यामुळे टक्कर झाली. कोणतीही हानी झाल्याचे वृत्त नसलं तरी मंगळवारी झालेल्या या घटनेनंतर भारताने आक्रमक कारवाई केली आहे. नवी दिल्ली येथील पाकिस्तानच्या उच्च आयोगाच्या 'चार्ज डी'अफेअर्स'ना परराष्ट्र मंत्रालयात बोलावून झापलं आहे. पाकिस्तानी नौदलाने भारतीय नौदलाच्या जहाजाला धडक दिल्याबद्दल कानउघाडणी करण्यात आली. पाकिस्तानच्या प्रभारी राजदूतांना भारताने परराष्ट्र मंत्रालयात बोलावून कानउघाडणी केली आहे.
अरबी समुद्रात पाकिस्तानी नौदलाच्या तुकडीने भारतीय नौदलाच्या एका तुकडीला धडक दिल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली. नवी दिल्ली येथील इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तानच्या उच्च आयोगाच्या 'चार्ज डी'अफेअर्स'ना आज परराष्ट्र मंत्रालयात बोलावण्यात आले. मंगळवारी सायंकाळी (15 सप्टेंबर 2026 रोजी) अरबी समुद्रात पाकिस्तानी नौदलाच्या तुकड्यांनी केलेल्या अस्वीकार्य आणि अव्यावसायिक वर्तनामुळे भारतीय नौदलाच्या एका तुकडीशी धडक झाली. या घटनेबाबत पाकिस्तानकडे तीव्र शब्दांमध्ये निषेध नोंदवण्यात आला आहे.
आंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रात घडलेल्या या घटनेत कोणतेही मोठे नुकसान झाले नसले तरी, पाकिस्तानी नौदलाच्या जहाजाचे वर्तन हे एप्रिल 1991 मधील भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील 'लष्करी सराव, हालचाली आणि सैन्याच्या हालचालींबाबत पूर्वसूचना देण्याबाबतच्या करारा'च्या कलम 10 चे थेट उल्लंघन करणारे होते. अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी, सर्व लष्करी तुकड्यांनी योग्य ती खबरदारी घ्यावी आणि दोन्ही बाजूंमधील संबंधित करारांच्या तरतुदींचे पालन करावे, हे संबंधित पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याची सूचना पाकिस्तानच्या 'चार्ज डी'अफेअर्स'ना देण्यात आली. इस्लामाबादमधील भारताच्या 'चार्ज डी'अफेअर्स'ना देखील पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडे अशाच प्रकारचा निषेध नोंदवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
समुद्रात घडलेली ही घटना अशा वेळी घडली आहे, जेव्हा इस्लामाबादने भारतातील सीमापार दहशतवादाला दिलेल्या पाठिंब्यामुळे भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंध अधिकच ताणले गेले आहेत. स्वातंत्र्यानंतर, दोन्ही देशांनी अनेक युद्धे लढली आहेत. अनेकदा हे दोन्ही देश अगदी युद्धाच्या तोंडशी आले होते. पाकिस्तानचे नौदल अरबी समुद्रात वारंवार कार्यरत असते. 1991 च्या करारासारख्या विश्वास-निर्माण करणाऱ्या उपाययोजना लष्करी तुकड्यांमधील अनपेक्षित संघर्षाचा धोका कमी करण्यासाठी तयार करण्यात आल्या होत्या. मात्र या घटनेच्या माध्यमातून पाकिस्तानने या कराराचं उल्लंघन केल्याने भारताने पाकिस्तानला सुनावलं आहे.
1990 मध्ये दोन्ही देशांत युद्धाची भीती निर्माण झाल्यानंतर 1991 साली भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात 6 एप्रिल 1991 रोजी नवी दिल्ली येथे झालेल्या दोन करारांपैकी एक करार नौदलासंदर्भात होता. 'सैन्य अभ्यासांची, युद्धकवायतींची आणि सैन्य हालचालींची आगाऊ सूचना देण्याबाबतचा करार' नावाच्या या कराराअंतर्गत दोन्ही देशांचे भूदल, नौदल आणि वायुसेना एकमेकांच्या जवळ मोठ्या प्रमाणात युद्ध कवायती टाळतील असं निश्चित करण्यात आलेलं. यातील कलम 10 मध्ये आंतरराष्ट्रीय पाण्यात दोन्ही देशांची नौदल जहाजे आणि पाणबुड्या एकमेकांपासून तीन नॉटिकल मैलांपेक्षा (सुमारे 5.5 किमी) कमी अंतरावर येणार नाहीत. अपघात टाळण्यासाठी ही तरतूद करण्यात आलेली.