'पाकव्याप्त काश्मीर लवकरच भारतात'; AIIO प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी यांचा दावा

ऑल इंडिया इमाम्स ऑर्गनायझेशनचे मुख्य इमाम, उमर अहमद इलियासी यांनी पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर (PoK) संदर्भात मोठं विधान केलंय. ज्यामुळे देशात पुन्हा पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर संदर्भात चर्चा सुरु झाली आहे. त्यांच्या या विधाननंतर भारताच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. उमर अहमद इलियासी म्हणाले की, कलम 370 रद्द केल्यापासून काश्मीरमध्ये मोठा बदल पाहिला मिळतं आहे. काश्मीरमध्ये आता दगडफेकीऐवजी शिक्षण आणि विकासावर लक्ष केंद्रित केलं जात आहे. मुलांच्या हातात दगडांऐवजी लेखण्या आहेत. त्यांनी तेथील शांततापूर्ण वातावरणाची प्रशंसाही केली आहे.
उमर अहमद इलियासी पुढे म्हणाले की, कलम 370 आणि 35अ रद्द केल्यानंतरच्या काळाचे वर्णन 'नवा काश्मीर' असा उल्लेख केला आहे. आता काश्मीरमध्ये शांतता, समृद्धी आणि आंदोलनांऐवजी विकासावर भर देणारे चित्र दिसत आहे. बोलताना त्यांनी यावर अधिक जोर दिला की, इथले तरुणांनी आता हिंसाचार सोडून शिक्षणाचा मार्ग स्वीकारला हे सर्वांत आनंदाची बाब आहे. ते म्हणाले, "आज त्यांच्या हातात कलम आहे आणि ते शिकत आहेत हे पाहून मनं सुखावले आहे."
उमर अहमद इलियासी यांनी असाही दावा केला की, खोऱ्यात पूर्वी असलेले भीतीचे वातावरण आता पूर्णपणे नाहीसे झाल्याच पाहिला मिळत आहे. त्यांनी लोकांना काश्मीरला निःसंकोचपणे भेट देण्याचे आवाहन देखील केले आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयांच्या सकारात्मक परिणामांवर प्रकाश टाकणारी त्यांची विधाने, 2019 पासून या प्रदेशात झालेल्या राजकीय बदलांकडे अनेकदा लक्ष वेधून घेतात.
गेल्या वर्षी पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचाही ओमर अहमद इलियासी यांनी उल्लेख केला. ते म्हणाले की, या घटनेनंतर पर्यटनात तात्पुरती घट झाली होती, पण त्यांनी लोकांना काश्मीरला भेट देत राहण्याचे आवाहन केलंय. ते म्हणाले, "मला सर्वांना सांगायचे आहे की त्यांनी काश्मीरला यावे, कारण तिथे आता भीतीचे वातावरण राहिलेले नाही." पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षाबाबत इलियासी म्हणाले की, युद्धामुळे केवळ विनाश होतो. त्यांनी जगभरात शांतता नांदावी अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
उमर अहमद इलियासी हे अखिल भारतीय इमाम संघटनेचे (AIIO) प्रमुख इमाम आहेत . AIIO च्या वेबसाइटनुसार, त्यांनी पंजाबमधील देश भगत विद्यापीठातून पीएचडी पदवी प्राप्त केली आहे. वेबसाइटवर असाही दावा केला आहे की, स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच मशिदीच्या इमामाला इतक्या उच्च पदवीने सन्मानित केलं गेलं आहे. ते अशा काही मोजक्या इस्लामिक विद्वानांपैकी एक मानले जातात, जे अतिरेकी विचार आणि दहशतवादाविरोधात स्पष्ट आणि ठाम भूमिका घेतात. दिल्लीतील कस्तुरबा गांधी मार्गावरील एका मशिदीत आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांची भेट घेतल्यानंतर 2022 मध्ये इलियासी प्रसिद्धीच्या झोतात आले. उमर अहमद इलियासी यांनी मोहन भागवत यांना 'राष्ट्रपिता' असेही संबोधले होतं.