'त्या दिवशी भारताशी युद्ध होईल...' सिंधू जल करारावरून पाकिस्तानची भारताला युद्धाची धमकी, संरक्षणमंत्र्यांचे वादग्रस्त विधान!

Pakistan threatens India : भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सिंधू जल कराराचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी सिंधू नदीच्या पाण्याच्या वाटपावरून भारताविरोधात कठोर भूमिका घेत युद्धाची शक्यता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या वक्तव्यानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध आणि दक्षिण आशियातील सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. जलस्रोत, सीमावाद आणि द्विपक्षीय संबंध यांचा एकत्रित परिणाम म्हणून या घडामोडीकडे पाहिले जात आहे.
पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी भारताने सिंधू जल कराराच्या अंमलबजावणीत एकतर्फी पावले उचलल्यास परिस्थिती गंभीर बनू शकते, असे म्हटले आहे. पाण्याचा प्रश्न हा पाकिस्तानसाठी राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित विषय असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. भारताकडून पाण्याच्या प्रवाहावर परिणाम करणारे निर्णय घेतल्यास त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात, असा इशाराही त्यांनी दिला.
1960 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने सिंधू जल करार झाला होता. या करारानुसार सिंधू नदी प्रणालीतील सहा नद्यांच्या पाण्याचे वाटप दोन्ही देशांमध्ये निश्चित करण्यात आले. अनेक युद्धे आणि तणावपूर्ण परिस्थितीनंतरही हा करार कायम राहिला आहे. त्यामुळे हा करार जगातील सर्वात यशस्वी जलवाटप करारांपैकी एक मानला जातो.
'एआरवाय न्यूज'ला दिलेल्या मुलाखतीत पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी वादग्रस्त विधान केले. जेव्हा जेव्हा पाकिस्तानची राष्ट्रीय सुरक्षा आणि पाणीपुरवठा धोक्यात असल्याचे वाटेल, तेव्हा देश भारताशी युद्ध पुकारेल, असे ते म्हणाले. यासाठी आपण पूर्णपणे सज्ज असल्याचेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.जर भारताकडून पाणीपुरवठा खंडित करण्याच्या दिशेने चिंताजनक वेगाने पावले उचलली जात असल्याचे ठोस पुरावे समोर आले, तर पाकिस्तान युद्धाचा विचार करेल, असे ख्वाजा आसिफ यांनी पुढे नमूद केले.
अलिकडच्या काळात सीमापार दहशतवाद, सुरक्षा प्रश्न आणि राजनैतिक मतभेदांमुळे भारत-पाकिस्तान संबंध तणावपूर्ण राहिले आहेत. अशा परिस्थितीत सिंधू जल कराराचा मुद्दा पुन्हा समोर आल्याने वातावरण अधिक तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, पाणी हा भविष्यातील महत्त्वाचा धोरणात्मक विषय बनत असून दोन्ही देश त्याकडे राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने पाहत आहेत.
पाकिस्तानची शेती मोठ्या प्रमाणावर सिंधू नदी प्रणालीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे पाण्याच्या उपलब्धतेत कोणताही बदल झाल्यास त्याचा थेट परिणाम कृषी उत्पादन, अर्थव्यवस्था आणि अन्नसुरक्षेवर होऊ शकतो. याच कारणामुळे पाकिस्तान सरकार या विषयावर आक्रमक भूमिका घेत असल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे.
आंतरराष्ट्रीय संबंध तज्ज्ञांच्या मते, जलवाटपासारखे संवेदनशील प्रश्न युद्धाच्या भाषेत सोडवता येत नाहीत. भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही अण्वस्त्रधारी देशांनी संवाद, राजनैतिक चर्चा आणि करारातील तरतुदींच्या माध्यमातून प्रश्न सोडवणे आवश्यक आहे. तणाव वाढल्यास त्याचा परिणाम केवळ दोन्ही देशांवरच नव्हे तर संपूर्ण दक्षिण आशियाई प्रदेशावर होऊ शकतो. सिंधू जल करारावरून पाकिस्तानच्या संरक्षणमंत्र्यांनी केलेले वक्तव्य सध्या चर्चेचा विषय बनले आहे. मात्र या प्रकरणात अधिकृत पातळीवरील निर्णय, द्विपक्षीय चर्चा आणि भविष्यातील राजनैतिक घडामोडी याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.