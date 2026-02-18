English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  सीमा हैदर सहाव्यांदा झाली आई! 11 महिन्यांपूर्वी दिला मुलीला जन्म अन् आता..

सीमा हैदर सहाव्यांदा झाली आई! 11 महिन्यांपूर्वी दिला मुलीला जन्म अन् आता..

Seema Haider : पाकिस्तानातून भारतात आलेली सीमा हैदर सहाव्यांदा आई झाली आहे. 11 महिन्यांपूर्वीच तिने दुसऱ्यांदा बाळाला जन्म दिला आहे. सचिन आणि सीमा यांचं दुसरं बाळ आहे. सीमा आपल्या चार मुलांना घेऊन पाकिस्तानातून भारतात आली होती. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 18, 2026, 04:52 PM IST
सीमा हैदर सहाव्यांदा झाली आई! 11 महिन्यांपूर्वी दिला मुलीला जन्म अन् आता..

Seema Haider Sachin Mali Second Child : पाकिस्तानातून भारतात स्थलांतरित झालेली सीमा हैदर सहाव्यांदा आई बनली आहे. 11 महिन्यांत तिने ग्रेटर नोएडा येथील एका रुग्णालयात तिच्या दुसऱ्या मुलाला, मुलाला जन्म दिला. रुग्णालय अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, आई आणि नवजात दोघेही पूर्णपणे निरोगी आहेत. अवघ्या ११ महिन्यांपूर्वी तिला एक मुलगी झाली. सीमा तिच्या चार मुलांसह तिचा प्रियकर सचिन मीनासाठी पाकिस्तानातून व्हिसाशिवाय भारतात स्थलांतरित झाल्यापासून चर्चेत आहे. सीमाने सचिनच्या दुसऱ्या बाळाला जन्म दिला आहे. सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर म्हणून सीमा हैदरने ओळख निर्माण केली आहे.

सचिन मीनासोबत दुसरे मूल

असे वृत्त आहे की सीमा 2023 पासून ग्रेटर नोएडा येथील राबुपुरा परिसरात राहत आहे. सचिन मीनासोबत हे तिचे दुसरे मूल आहे. तिचे यापूर्वी 2014 मध्ये गुलाम हैदरशी लग्न झाले होते, ज्यांच्यापासून तिला चार मुले आहेत. भारतात परतल्यानंतर सीमाने सचिन मीनाशी लग्न केले आणि आता त्यांना दोन मुले आहेत.

कायदेतज्ज्ञ काय सांगतात?

सीमाच्या भारतातील वास्तव्याबद्दल उपस्थित केलेल्या प्रश्नांबाबत, सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील ए.पी. सिंह म्हणाले की सीमा आता तिच्या कुटुंबासह भारतात राहत आहे. तिचे पती आणि सासू-सासरे येथे आहेत आणि त्यांनी त्यांचे सर्व कागदपत्रे भारत सरकार, गृह मंत्रालय आणि तपास संस्थांना सादर केली आहेत. त्यामुळे तिला परत पाठवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

सीमा हैदर ही एक पाकिस्तानी महिला असून तिच्या 'PUBG' प्रेमप्रकरणामुळे आणि भारतात बेकायदेशीरपणे केलेल्या प्रवेशामुळे ती चर्चेत आली आहे. सीमाचे पूर्ण नाव सीमा गुलाम हैदर आहे. तिचा जन्म 1996 मध्ये पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतात झाला. तिचे पहिले लग्न 2014 मध्ये गुलाम हैदरशी झाले होते आणि त्यांना 4 मुले आहेत. सीमाची 2019 मध्ये 'PUBG' या ऑनलाइन गेमद्वारे ग्रेटर नोएडा येथील सचिन मीना याच्याशी ओळख झाली. सचिनसाठी तिने मे 2023 मध्ये पाकिस्तान सोडले आणि दुबईमार्गे नेपाळला पोहोचली. तेथून तिने आपल्या चार मुलांसह बेकायदेशीरपणे भारत-नेपाळ सीमा ओलांडून भारतात प्रवेश केला.

असं झालं सीमा-सचिनचं लग्न

 सीमाने दावा केला आहे की तिने नेपाळमधील मंदिरात सचिनशी हिंदू रितीरिवाजांनुसार लग्न केले आहे. भारतात आल्यानंतर तिने हिंदू धर्म स्वीकारला असून ती स्वतःला 'सीमा सचिन मीना' म्हणवून घेते. मार्च 2025 मध्ये तिने सचिनच्या मुलीला जन्म दिला. सीमाकडे भारतात राहण्यासाठी कोणताही अधिकृत व्हिसा किंवा पासपोर्ट नाही. तिला जुलै 2023 मध्ये बेकायदेशीर प्रवेशासाठी अटक करण्यात आली होती, परंतु सध्या ती जामिनावर बाहेर आहे. तिने भारत सरकारकडे नागरिकत्वासाठी विनंती केली आहे, मात्र अद्याप तिला भारतीय नागरिकत्व मिळालेले नाही.

सीमा हैदरवर संशय 

सीमा हैदर ही पाकिस्तानी गुप्तहेर (Spy) असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता, ज्याची चौकशी उत्तर प्रदेशच्या दहशतवादविरोधी पथकाने (ATS) केली आहे. तिचा पहिला पती गुलाम हैदर याने तिला परत पाठवण्याची मागणी भारत सरकारकडे केली आहे. सध्या ती ग्रेटर नोएडा येथे सचिन आणि मुलांसह राहते. ती आता एक प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर बनली असून यूट्यूब माध्यमातून दरमहा 80 हजार ते 1 लाख रुपयांपर्यंत कमाई करत असल्याचे वृत्त आहे. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

