Pakistani Seema Haider Son Name : सीमा हैदरने मुलाला दिलेल्या नावामुळे पाकिस्तानचा तिळपापड? मुलांच्या नावाची यादी जरुर वाचा

Pakistani Seema Haider Children Name List: सीमा हैदर आणि सचिन मीना यांच्या घरात नवजन्माच्या आनंदाचे हास्य आणि हास्य घुमत असतानाच, नावांची एक मोठी यादी आता निश्चित झाली आहे. चार मुलांसह पाकिस्तानातून भारतात स्थलांतरित झालेल्या सीमा यांनी आता आपल्या भारतीय कुटुंबाचा विस्तार केला आहे. सीमा यांनी ज्या प्रकारे आपल्या मुलांची नावे ठेवताना भारतीय संस्कृती आणि देशभक्तीचा आधार घेतला आहे, त्यातून त्यांचे हेतू पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहेत. चला, सीमा यांच्या सर्व मुलांच्या जुन्या आणि नवीन नावांची संपूर्ण यादी जाणून घेऊया.
सीमा हैदर यांनी नुकतेच सोशल मीडियावर आपल्या मुलाच्या नामकरण सोहळ्याचे फोटो आणि व्हिडिओ शेअर केले आहेत. या विशेष प्रसंगी त्यांनी आपल्या मुलाचे नाव 'भारत' ठेवले आहे. सीमा म्हणतात की, त्यांच्यासाठी या देशापेक्षा महत्त्वाचे काहीही नाही आणि म्हणूनच त्यांनी आपल्या मुलाला ही ओळख दिली आहे. नामकरण सोहळ्यादरम्यान सीमा पारंपरिक भारतीय वेशभूषेत दिसल्या, ज्याचे त्यांच्या चाहत्यांनी सोशल मीडियावर खूप कौतुक केले.
त्यांच्या मुलाच्या आधी, सीमा आणि सचिन यांना एक मुलगी देखील आहे, जिचे नाव त्यांनी 'भारती मीना' ठेवले आहे. सीमा आपल्या मुलीला प्रेमाने 'मीरा' किंवा 'मीरू' असेही म्हणते. भारती हे नाव देखील भारतीयत्वाशी घट्ट जोडलेले आहे. सीमाचा विश्वास आहे की तिच्या मुलांची नावे तिच्या नवीन जीवनाचे आणि नवीन विश्वासाचे प्रतीक आहेत. सचिन मीनासोबत मिळून, तिने आपल्या मुलांना भारतीय वातावरणात पूर्णपणे सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
भारतात येण्यापूर्वी, सीमाला तिचा पहिला पती गुलाम हैदर याच्यापासून चार मुले होती. या मुलांची नावे पूर्णपणे वेगळी आणि पाकिस्तानी परंपरेनुसार होती. सीमाच्या थोरल्या मुलाचे नाव फरहान अली आहे आणि तिला फरवा, फरिहा आणि फरहा नावाच्या तीन मुली आहेत. ही चार मुले सीमासोबत सीमा ओलांडून आली आणि आता सचिन मीनासोबत त्याच्या घरी राहतात.
सीमा आणि सचिनचा मुलगा, 'भरत', फेब्रुवारी 2026 मध्ये जन्मला. हे त्यांचे सहावे अपत्य आहे. सीमाने या मुलाच्या जन्माचे वर्णन तिच्या आणि सचिनच्या प्रेमाचे सर्वात मोठे प्रतीक असे केले आहे. बाळाच्या जन्मापासून घरात उत्सवाचे वातावरण आहे आणि सीमा आपला आनंद व्यक्त करणारे व्हिडिओ सतत बनवत आहे. ती अनेकदा म्हणते की तिचे संपूर्ण कुटुंब आता भारताचा एक भाग आहे.