'6 महिने भारतात दहशत पसरवा, नंतर लक्झरी लाइफ जगा'; पाकिस्तानची गुन्हेगारांना ऑफर, पॉडकास्टमध्ये उघड झालेले 'गुपीत'

Raj Shamani Poadcast: राज शमानी हा एक प्रसिद्ध पॉडकास्टर आहे. तो आजकाल सोशल मीडियावर पुन्हा ट्रेंड करत आहेत. कारण त्याने अलीकडेच फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांची मुलाखत घेतली होती. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 24, 2026, 02:57 PM IST
Figuring Out with Raj Shamani: राज शमानी हा एक प्रसिद्ध पॉडकास्टर आहे. तो आजकाल सोशल मीडियावर पुन्हा ट्रेंड करत आहेत. कारण त्याने अलीकडेच फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांची मुलाखत घेतली होती.  यापूर्वी अनेक मुलाखतींमुळे तो चर्चेत आला आहे. अशीच एक उल्लेखनीय मुलाखत पाकिस्तानबद्दल होती, यात त्याने निवृत्त भारतीय लष्करी कर्नल राजिंदर कुमार शर्मा यांच्याशी बातचीत केली आहे.

पाकिस्तान भारताविरुद्ध सतत नवीन कट रचत आहे. ते दहशत पसरवण्यासाठी त्यांच्या देशातून अनेक खतरनाक गुन्हेगारांना भारतात पाठवत आहे. या गुन्हेगारांना बलात्कार आणि हत्येचे दोषी ठरवण्यात आले आहे. हे भारतीय लष्कराच्या निवृत्त कर्नल राजिंदर कुमार शर्मा यांनी प्रसिद्ध पॉडकास्टर राज शमानी याच्याशी झालेल्या संभाषणात उघड केले.

राज शमानी यांनी अलीकडेच AI IMPACT SUMMITला उपस्थित असलेले फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांची मुलाखतही घेतली.  राज शमानी यांच्याबद्दल या Explainerमध्ये जाणून घेऊया. पण त्यापूर्वी, माजी लष्करी अधिकारी आरके शर्मा यांच्याशी झालेल्या त्याच्या संभाषणाच्या अत्यंत लोकप्रिय भागाबद्दल जाणून घेऊया.

सहा महिने दहशत पसरवा, नंतर लक्झरी लाइफ जगा

"फिगरिंग आउट" या शीर्षकाच्या भागात, निवृत्त लष्करी अधिकारी कर्नल राजिंदर कुमार शर्मा यांनी राज शमानी यांच्याशी झालेल्या संभाषणात सांगितले की, पाकिस्तान त्यांच्या गुन्हेगारांचा भारताविरुद्ध वापर करत आहे.

सहा महिने दहशतवादी कारवाया करण्याचे आश्वासन देऊन दहशतवाद्यांना भारतात पाठवले जाते, त्यानंतर त्यांना लक्झरी लाइफ दिले जाते.

भविष्यात चीन भारतासाठी एक मोठा धोका 

जानेवारी २०२४ मध्ये दिलेल्या या मुलाखतीत, कीर्ती चक्र, शौर्य चक्र आणि सेना पदक मिळालेले कर्नल राजिंदर कुमार शर्मा यांनी सांगितले की, कारगिल युद्ध हे भारताच्या इतिहासातील सर्वात प्रदीर्घ आणि प्राणघातक युद्धांपैकी एक होते. हे युद्ध सुमारे दोन महिने चालले. त्यांनी सांगितले की, भविष्यात चीन भारतासाठी मोठा धोका निर्माण करतो.

पाकिस्तानविरुद्ध माहिती देणाऱ्यांचे जाळे

राज शमानी याच्याशी झालेल्या मुलाखतीत, लष्करी अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले की, त्यांनी सैन्यात सेवा करताना माहिती देणाऱ्यांचे जाळे स्थापन केले आणि नंतर त्यांना मिळालेल्या माहितीची पडताळणी केली. त्यांनी धमकीचे पत्र कसे मिळाले याची एक कहाणी देखील सांगितली, त्यानंतर त्यांनी आणि त्यांच्या टीमने लोकांची सुटका केली. त्यांच्या विविध कारवायांमध्ये त्यांनी असंख्य दहशतवाद्यांना पकडले.

राज शमानी कोण आहे, जो इतका प्रसिद्ध कसा झाला?

पॉडकास्टर, लेखक आणि उद्योजक राज शमानी हे २८ वर्षांचा पॉडकास्टर आहेत. तो त्यांच्या पॉडकास्ट शो, फिगरिंग आउटमध्ये सेलिब्रिटींच्या मुलाखती घेतो. एका नवीन भागात, त्यांनी फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्याशी फ्रान्स-भारत संबंध, तंत्रज्ञान, बहुध्रुवीय जग आणि ट्रम्प यांच्यावर चर्चा केली.

फ्रेंच राष्ट्राध्यक्षांशी मुलाखत

शमानी यांनी मॅक्रॉन यांना विचारले की त्यांना असे वाटते का की भारत आणि फ्रान्स एक उदाहरण बनत आहेत. मॅक्रॉन यांनी उत्तर दिले, "आम्ही तुमच्या देशासोबत विविध सहकार्य उपक्रम सुरू केले आहेत." ते म्हणाले, "मला ठामपणे वाटते की जेव्हा आम्ही एकत्र काम करतो तेव्हा आम्ही उत्तम परिणाम देतो."

राज शमानीची एकूण संपत्ती किती आहे?

टाईम्स नाऊच्या वृत्तानुसार, राज शमानी यांची एकूण संपत्ती सुमारे ११ दशलक्ष डॉलर्स इतकी आहे. १९९७ मध्ये मध्य प्रदेशातील इंदूर येथे जन्मलेल्या राज शमानी यांनी २०२१ मध्ये फिगरिंग आउट नावाचा शो सुरू केला, ज्याला लवकरच लोकप्रियता मिळाली. अशा प्रकारे त्यांचा पॉडकास्ट प्रवास सुरू झाला.चांगले बोलण्याची आणि लोकांवर प्रभाव पाडण्याची राज शमानी याची आवड असल्याने त्याने २०२१ मध्ये "फिगरिंग आउट विथ राज शमानी" हा पॉडकास्ट सुरू केला. आज त्याचे युट्यूबवर १५.२ दशलक्ष सबस्क्राइबर्स आहेत. त्याचे इंस्टाग्रामवर ५.५ ते ६.८ दशलक्ष फॉलोअर्स आहेत आणि फेसबुकवर ६००,००० पेक्षा जास्त फॉलोअर्स आहेत. त्याने विजय मल्ल्या आणि बिल गेट्सपासून ते आमिर खान, महेंद्रसिंग धोनी आणि एस. जयशंकर यांच्यापर्यंतच्या व्यक्तींच्या मुलाखती घेतल्या आहेत.

वडिलांकडून उधार

राज शमानी यांनी त्यांच्या वडिलांकडून १०,००० रुपये उधार घेतले आणि नंतर राज शमानी यांच्या वडिलांनी एकदा नारळ विकले. १९९० मध्ये त्यांच्या वडिलांनी जादुगर नावाचा डिशवॉशर व्यवसाय सुरू केला. तथापि, मधुमेहामुळे ते आजारी पडले. आपल्या कुटुंबाचे पालनपोषण करण्यासाठी, राजने आपल्या वडिलांकडून १०,००० रुपये उधार घेतले आणि साबण बनवण्याचा व्यवसाय सुरू केला. त्यानंतर तो २०० कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या शमानी इंडस्ट्रीजचा मालक बनला.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

