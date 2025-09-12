वाघाची मावशी सापडली होssss! भारतात 'इथं' पहिल्यांदाच दिसली ही प्रजाती; नावही पाहूनच घ्या

Indian Wildlife Pallas Cat : भारत हा एक असा देश आहे, जिथं फक्त संस्कृतींमध्येच नव्हे तर भौगोलिक रचनेपासून ते अगदी लहानमोठ्या प्रत्येक घटकामध्ये कमालीची विविधता आढळून येते. अशा या भारतात ज्याप्रमाणं प्रांतांनुसार ऋतू बदलतात, त्याचप्रमाणे या देशातील जैवविविधतेमध्येसुद्धा कमालीचे बदल दिसून येतात. याचच एक कमाल उदाहरण आणि भारतातील अरुणाचल प्रदेश इथं पाहायला मिळालं आहे. कारण इथं दिसलीये मांजरीची दुर्मिळ प्रजाती.
(Arunachal Pradesh) अरुणाचल प्रदेशात दूरवरच्या डोंगराळ भागात प्रथमच कॅमेऱ्यात कैद झालेल्या या अद्वितीय आणि कमालीच्या सुंदर अशा या केसाळ वन्य मांजरीला पाहून जागतिक स्तरावरील वन्यजीव अभ्यासकांनीही कुतूहलाची प्रतिक्रिया दिली आहे.
WWF India च्या वतीनं या वन्य मांजरीचा फोटो जारी करण्यात आला. अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांदू यांनीसुद्धा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या मांजरीचा फोटो आणि तिच्यासंदर्भातील माहिती शेअर केली. पश्चिम केमांग आणि तवांग जिल्ह्यांमध्ये करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणादरम्यान ही मांजर आळऱून आली. अतिशय दुर्गम आणि उंच भागात दडलेली ही लहानशी जंगली मांजर अनेक दशकांपासून हिमालयात जगत होती, पण तिच्याविषयी फार माहिती मात्र समोर आली नव्हती.
आता मात्र तिचं छायाचित्र समोर आल्यानं ही (Otocolobus manul) अर्थात पल्ला मांजर चांगीच लक्ष वेधच आहे. अधिकृत माहितीनुसार WWF-India च्या आठ महिन्यांच्या वन्यजीव सर्वेक्षणादरम्यान या प्रजातीचा शोध लागला. सदर मोहिमेत West Kameng आणि Tawang मधील तब्बल 2,000 km² परिसराचा आढावा घेण्यात आला होता. ही मांजर आणि तिचे फोटो सोशल मीडियावर वाऱ्याच्या वेगानं व्हायरल झाले आणि 'हीच खरी वाघाची मावशी...' अशी प्रतिक्रिया अनेकांनी दिली.
Such a beautiful and cute discovery from the high mountains of Arunachal Pradesh!
For the first time, the elusive Pallas’s cat (Otocolobus manul) has been photographed in our wild rangelands during a WWF-India survey in West Kameng and Tawang districts.
This discovery is a… pic.twitter.com/slzlHy1xmx
— Pema Khandu (@PemaKhanduBJP) September 10, 2025
लहान पाय, अतिशय दाट फर, असलेली ही केसाळ मांजर पल्ला मांजर (manul) असून, ती खडकाळ प्रदेशात सहज नजरेआड होते. तिची झुबकेदार आणि लांब शेपटी थंडीत पंज्यांना उब देण्याचं काम करते. या प्रजातीच्या मांजरीचा आवाज हा प्रत्यक्षात मांजरीपेक्षा एखाद्या लहान श्वानासारखा भासतो. ही मांजर सहसा दिवसा खडकांमध्ये लपून बसते आणि सायंकाळी शिकार करण्यासाठी बाहेर पडते, ज्यामुळं ती सहसा कोणाच्याही दृष्टीक्षेपात येत नाही.
136 कॅमेरा ट्रॅप्समध्ये अर्थात कॅमेरांच्या या जाळ्यामध्ये फक्त मांजरच नव्हे, तर 4,200 मीटरपेक्षा अधिक उंचीवर वावरणारे संगमरवरी मांजरी, हिमबिबटे, ढगाळ बिबटे, अशा इतरही दुर्मीळ जंगली मांजरींची सुद्धा नोंदवल्या गेल्या असल्यानं आता हा प्रदेश विविध प्रकारच्या वन्य मांजरींसाठी आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरत आहे.
पल्ला मांजर कुठे आढळते?
मुख्यतः मध्य आशिया, हिमालय (सिक्कीम, अरुणाचल), मंगोलिया. भारतात आता अरुणाचलमध्ये प्रथमच नोंद.
ती का दुर्मीळ आहे?
ती खूपच लपून राहते आणि कॅमेरा ट्रॅप्समध्ये सहज सापडत नाही. जगभरात कमी अभ्यास केला गेला आहे.
तिची संरक्षण स्थिती काय?
IUCN नुसार Least Concern, पण स्थानिक पातळीवर संरक्षण आवश्यक, कारण हिमालयातील बदलांचा परिणाम होऊ शकतो.