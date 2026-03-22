PAN Rule Changes:1 एप्रिलपासून PAN नियमांमध्ये मोठे बदल; प्रत्येकाला माहिती असायलाच हवे!

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 22, 2026, 06:41 PM IST
पॅन नियम

PAN Rule Changes: केंद्र सरकारने इनकम टॅक्स नियम अपडेट केले आहेत. छोट्या व्यवहारांत सोपे नियम आहेत पण मोठ्या व्यवहारांवर कडक नजर असणार आहे. नवीन PAN घेणारे आणि जुन्या PAN धारकांना याची तयारी ठेवावी लागणार आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

फक्त आधारावर PAN मिळणे बंद

आता PAN कार्ड केवळ आधार कार्ड दाखवून मिळणार नाही. 1 एप्रिल 2026 नंतर अर्ज करणाऱ्यांना अतिरिक्त कागदपत्रे दाखवावी लागतील. यामुळे फ्रॉड रोखण्यासाठी नियम कडक झाले आहेत.

नवीन PAN साठी कोणती कागदपत्रे लागतील?

जन्म प्रमाणपत्र, दहावीची मार्कशीट, पासपोर्ट किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स यापैकी एक कागदपत्र आधारासोबत द्यावे लागेल. विशेषतः जन्मतारीख सिद्ध करणारे दस्तऐवज अनिवार्य. जुने PAN धारकांना काही बदल नाही, फक्त नवीन अर्ज करणाऱ्यांसाठी हा नियम.

रोख जमा-काढण्यासाठी PAN ची मर्यादा वाढली

एका आर्थिक वर्षात ₹10 लाखांपेक्षा जास्त रोख जमा किंवा काढल्यासच PAN द्यावे लागेल. ₹10 लाखांखालील छोट्या व्यवहारांत PAN ची गरज नाही. यामुळे सामान्य लोकांना सोयीचे होईल.

मालमत्ता आणि वाहन खरेदीमध्ये मोठी सूट

₹20 लाखांपर्यंतची मालमत्ता खरेदी किंवा ₹5 लाखांपर्यंतचे वाहन खरेदी करताना PAN देण्याची गरज नाही. पूर्वी ही मर्यादा कमी होती. यामुळे सामान्य घर आणि गाडी खरेदी सोपी होईल.

मोठ्या व्यवहारांवर सरकारची कडक नजर

छोट्या व्यवहारांत सवलत दिली तरी ₹10 लाखांपेक्षा जास्त रोख व्यवहार, मोठ्या मालमत्ता आणि इतर हाय-व्हॅल्यू डील्सवर सख्त मॉनिटरिंग होईल. यासाठी आता थ्रेशोल्ड कमी करण्याचे नियोजन आहे, जेणेकरून कर चोरी रोखता येईल.

आता करदात्यांनी काय करावे?

नवीन PAN घेणार असाल तर 31 मार्च 2026 पूर्वी अर्ज करा, नाहीतर अतिरिक्त कागदपत्रे लागतील. जुने PAN धारकांनी आपले व्यवहार नियमांनुसार ठेवा. बँक, पोस्ट ऑफिस किंवा इनकम टॅक्स वेबसाइटवर अपडेट तपासा. नियम पाळल्यास दंड किंवा अडचणी टाळता येतील.हे बदल करदात्यांना सोयीचे ठरतील, पण तयारी करणे गरजेचे आहे. इनकम टॅक्स विभागाच्या वेबसाइटवर तुम्हाला यासंदर्भात अधिक अपडेट मिळू शकणार आहे.

नवीन कर नियम लागू
 

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

