PAN Rule Changes:1 एप्रिलपासून PAN नियमांमध्ये मोठे बदल; प्रत्येकाला माहिती असायलाच हवे!

PAN Rule Changes: केंद्र सरकारने इनकम टॅक्स नियम अपडेट केले आहेत. छोट्या व्यवहारांत सोपे नियम आहेत पण मोठ्या व्यवहारांवर कडक नजर असणार आहे. नवीन PAN घेणारे आणि जुन्या PAN धारकांना याची तयारी ठेवावी लागणार आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
आता PAN कार्ड केवळ आधार कार्ड दाखवून मिळणार नाही. 1 एप्रिल 2026 नंतर अर्ज करणाऱ्यांना अतिरिक्त कागदपत्रे दाखवावी लागतील. यामुळे फ्रॉड रोखण्यासाठी नियम कडक झाले आहेत.
जन्म प्रमाणपत्र, दहावीची मार्कशीट, पासपोर्ट किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स यापैकी एक कागदपत्र आधारासोबत द्यावे लागेल. विशेषतः जन्मतारीख सिद्ध करणारे दस्तऐवज अनिवार्य. जुने PAN धारकांना काही बदल नाही, फक्त नवीन अर्ज करणाऱ्यांसाठी हा नियम.
एका आर्थिक वर्षात ₹10 लाखांपेक्षा जास्त रोख जमा किंवा काढल्यासच PAN द्यावे लागेल. ₹10 लाखांखालील छोट्या व्यवहारांत PAN ची गरज नाही. यामुळे सामान्य लोकांना सोयीचे होईल.
₹20 लाखांपर्यंतची मालमत्ता खरेदी किंवा ₹5 लाखांपर्यंतचे वाहन खरेदी करताना PAN देण्याची गरज नाही. पूर्वी ही मर्यादा कमी होती. यामुळे सामान्य घर आणि गाडी खरेदी सोपी होईल.
छोट्या व्यवहारांत सवलत दिली तरी ₹10 लाखांपेक्षा जास्त रोख व्यवहार, मोठ्या मालमत्ता आणि इतर हाय-व्हॅल्यू डील्सवर सख्त मॉनिटरिंग होईल. यासाठी आता थ्रेशोल्ड कमी करण्याचे नियोजन आहे, जेणेकरून कर चोरी रोखता येईल.
नवीन PAN घेणार असाल तर 31 मार्च 2026 पूर्वी अर्ज करा, नाहीतर अतिरिक्त कागदपत्रे लागतील. जुने PAN धारकांनी आपले व्यवहार नियमांनुसार ठेवा. बँक, पोस्ट ऑफिस किंवा इनकम टॅक्स वेबसाइटवर अपडेट तपासा. नियम पाळल्यास दंड किंवा अडचणी टाळता येतील.हे बदल करदात्यांना सोयीचे ठरतील, पण तयारी करणे गरजेचे आहे. इनकम टॅक्स विभागाच्या वेबसाइटवर तुम्हाला यासंदर्भात अधिक अपडेट मिळू शकणार आहे.
टाटा मोटर्सने आपल्या वाहनांच्या दरात वाढ जाहीर केली आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, नवीन दर 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होतील. ही वाढ सरासरी 0.5% असेल, मात्र मॉडेल आणि व्हेरिएंटनुसार यात थोडाफार फरक असू शकतो. कंपनीने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, वाहन निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालाच्या आणि सुट्या भागांच्या सतत वाढणाऱ्या किमतींमुळे नाइलाजाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. परिणामी, उत्पादन खर्चही वाढला आहे, आणि हा खर्च भरून काढण्यासाठी दरवाढ करणे आवश्यक झाले आहे.
नवीन कर नियम लागू
तुमची कंपनी तुमच्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) आणि राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) मध्ये जे योगदान देते किंवा जे पैसे तुमच्या पगारातून कापून इथे गुंतवले जातात. त्या पैशांच्या खर्चाची ठराविक मर्यादा ओलांडल्यास ती रक्कम तुमच्या उत्पन्नाचा भाग म्हणून जोडली जाईल. ज्यामुळे त्यावरही कर आकारला जाईल. तसेच अनेक कंपन्यांकडून कर्मचाऱ्यांना भत्ते दिले जातात. ज्यामध्ये हॉटेलचे मोफत जेवण, जिम मेंबरशिप, क्लब सबस्क्रिप्शन किंवा कार आणि कार खर्चाचा समावेश असतो. या सुविधा आता परक्विझिट्स म्हणून मोजल्या जातील आणि त्यावर कर आकारला जाईल.