'पप्पा, मला तुमच्या कुशीत घ्या...' अमनचे शेवटचे शब्द वडील आता कसे विसरणार?

मुलांच्या आवडत्या खेळानेच त्यांचा जीव घेतला... हार्दिकचं मेडल आईबापाच्या डोळ्यात सारखं पाणी आणतंय. हरयाणात लखन माजरा आणि बहादूरगडमधीस दोन बॉस्केटबॉल खेळाडू यांच्यासोबत घडलेला अपघात अंगावर येणारा आहे. हार्दिक राठी आणि अमन यांच्या घरी दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 27, 2025, 07:27 PM IST
खेळ आणि खेळाडूंसाठी हरयाणा हे राज्य अतिशय लोकप्रिय आहे. पण येथे दोन अघटीत घटना घडल्या आहेत. दोन तरुण बास्केटबॉल खेळाडूंचा मृत्यू झाला आहे. रोहतकमधील 16 वर्षीय हार्दिक राठी आणि बहादूरगडमधील 15 वर्षीय अमन यांचा बास्केटबॉलच्या खांबाच्या तुटण्याने मृत्यू झाला. दोन्ही मुलांचा यामधून करुण अंत झाला. या मुलांची मोठी स्वप्ने होती. तसेच त्यांचे पालक, त्यांच्यापेक्षाही जास्त, स्वतःची स्वप्ने मुलांसोबत जगत होते. पण दुर्दैवी घटना घडली. 

हार्दिकची पदके त्याच्या लखन माजरा येथील घरात एका शेल्फवर व्यवस्थित लावलेली आहेत. अमनचे वडील सुरेश, त्यांच्या मुलाचे शेवटचे शब्द आठवत असताना, त्यांना दुःख होत आहे. रविवारी, ते अमनला पीजीआय, रोहतक येथे घेऊन गेले. तिथे अमन म्हणाला, "बाबा, मला तुमच्या मांडीवर घ्या, हे दुःख माझ्या सहनशक्तीच्या पलीकडे आहे."

हार्दिक राष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडू बनला होता आणि सध्या 17 वर्षांखालील राष्ट्रीय स्पर्धेची तयारी करत होता. तो ग्वाल्हेरमधील आयटीएम ग्लोबल स्कूलमध्ये शिकत होता. त्याची आई आजारी होती, म्हणून त्याने 21 नोव्हेंबर रोजी शालेय राहणीमान प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला. हार्दिक राठीला त्याच्या आईसोबत राहायचे होते. पण नियतीच्या मनात वेगळेच होते. गुरुवारी, रोहतकमधील बास्केटबॉल कोर्टवर त्याच्या छातीवर एक गंजलेला खांब पडला आणि त्याचा मृत्यू झाला. बास्केटबॉलचा खांब साधारणपणे 750 किलो वजनाचा असतो. सोमवारी हार्दिकच्या छातीवर इतका जड खांब पडला.

बहादूरगडमधील अमनच्या घराच्या भिंतींवर अजूनही फुगे आहेत, जे 19 नोव्हेंबर रोजी त्याच्या वाढदिवशी लावण्यात आले होते. वडील सुरेश कुमार यांना पश्चात्ताप आहे की त्यांचा मुलगा अमन शेवटपर्यंत वेदना सहन करत होता, परंतु ते त्याला वाचवू शकले नाहीत. आई कांता देवी अमन जे नेहमी म्हणत असत ते विसरू शकत नाहीत: "आई, विश्वास ठेव, मी तुला अभिमान वाटेल असं करेन." अमन त्याच्या व्यस्त वेळापत्रकातही सराव थांबवू शकत नाही. रविवारी दुपारी 3 वाजता तो ब्रिगेडियर होशियार सिंग स्टेडियममध्ये गेला. अवघ्या 10 मिनिटांनी, कांता देवींना बातमी मिळाली की बास्केटबॉल स्टँड कोसळल्याने अमन गंभीर जखमी झाला आहे.

अमनला ताबडतोब रुग्णालयात नेण्यात आले आणि नंतर पीजीआय रोहतक येथे रेफर करण्यात आले. वृत्तानुसार, बास्केटबॉलचा खांब अमनच्या पोटावर पडला, ज्यामुळे त्याचे अंतर्गत अवयव चिरडले गेले आणि २४ तासांतच त्याचा मृत्यू झाला. श्रीराम भारती पब्लिक स्कूलमध्ये दहावीत शिकणारा अमन दोन बहिणींचा एकुलता एक भाऊ होता. वडील सुरेश कुमार यांचे अश्रू अखंड सुरू आहेत. त्यांच्या मुलाचे शेवटचे शब्द होते, "बाबा, मला तुमच्या कुशीत  घ्या, मी वेदना सहन करू शकत नाही." अपघातानंतर चार दिवसांनी, निष्काळजीपणाचा पुरावा असलेला तुटलेला खांब स्टेडियममध्येच आहे. परिस्थिती बदलली आहे; अमन पाच तत्वांमध्ये विलीन झाला आहे.

