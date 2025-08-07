Uttarakhand Cloudburst: 'पप्पा, आम्ही...,' बाप आणि मुलामधील 'तो' संवाद शेवटचा ठरला

नेपाळमधील स्थलांतरित कामगार काली देवी आणि त्यांचे पती विजय सिंह मंगळवारी आपलं काम पूर्ण करुन उत्तराखंडच्या उत्तरकाशीतील हर्सिल व्हॅलीमधून बाहेर पडले तेव्हा त्यांना आपण एखाद्या मोठ्या दुर्घटनेतून वाचणार आहोत याची कल्पनाही नव्हती. त्यांच्या सुदैवाने या दुर्घटनेतून वाचणारे ते एकमेव असून, दुर्दैवाने हा त्यांच्या मुलांसोबतचा शेवटचा क्षण ठरला.
भटवारी हेलिपॅडवर बसलेल्या विजय सिंह यांनी त्यांच्या मुलाशी झालेल्या शेवटच्या आणि तणावपूर्ण दोन मिनिटांच्या फोन संभाषणाची आठवण सांगितली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार मुलगा असह्य होता. दरीत ढगफुटी झाल्यानंतर आणि मोठ्या प्रमाणात पूर आणि भूस्खलन झाल्यानंतर तो बेपत्ता झाला. मुलगा फोनवर म्हणाला होता की, "तो म्हणाला, पप्पा आम्ही वाचणार नाही. नाल्यात खूप पाणी आहे".
खोऱ्यातील रस्ते आणि पूलांच्या कामासाठी नेपाळमधून आलेल्या 26 जणांच्या गटात हा मजूर होता. काली देवी यांच्या माहितीनुसार, मंगळवारी दुपारी 12 वाजता सुमारे 47 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या भटवारीला जाणारे हे एकमेव जोडपे होते. दुसऱ्या दिवशी, उर्वरित 24 सदस्यांपैकी कोणाशीही संपर्क होऊ शकला नाही.
बुधवारी, दोघेही गंगावाडीपर्यंत चालत गेले, जे हर्सिल व्हॅलीकडे जाते. परंतु एक महत्त्वाचा पूल वाहून गेल्यामुळे ते पुढे जाऊ शकले नाहीत. "आम्ही जेव्हा खोऱ्यातून निघालो होतो, तेव्हा इततकी मोठी दुर्घटना होईल याचा विचारही मनात आला नव्हता. जर मला पुराची कल्पना असती तर मुलांना मागे सोडलं नसतं," असं त्यांनी हतबलपणे म्हटलं. सरकारने आम्हाला हर्षिल खोऱ्यात न्यावं, आम्ही आमच्या मुलांना शोधू असं आवाहन त्यांनी केलं आहे.
आपत्ती आली तेव्हा कामगारांव्यतिरिक्त, लष्कराचे एक पथकही खोऱ्यात उपस्थित होते. लष्कराचे सुमारे 11 जवान बेपत्ता असल्याची माहिती आहे. उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात मालमत्तेचे आणि जीविताचे नुकसान झालं अशून पूर आणि भूस्खलन होण्याची शक्यता आहे. मंगळवारी उत्तरकाशीतील हर्सिलजवळील धाराली गावात मोठ्या प्रमाणात ढगफुटी झाल्याने अचानक पूर आला आणि घरे, झाडे आणि वाहने वाहून गेली, डझनभर लोक अडकले आणि किमान पाच जणांचा मृत्यू झाला.
गंगेचे उगमस्थान असलेल्या गंगोत्रीला जाताना धराली हा मुख्य थांबा आहे आणि अनेक हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि होम स्टेचे घर आहे. पूरग्रस्त गावात अत्याधुनिक उपकरणे विमानाने पोहोचवण्याचे प्रयत्न गुरुवारी करण्यात आले जेणेकरून ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्यांचा शोध जलद होईल आणि जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी तुटलेल्या आणि अडवलेल्या रस्त्यांमुळे अडकलेल्या यात्रेकरूंना वाचवता येईल.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बचाव कार्यांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी येथे तळ ठोकून आहेत, हवामान सुधारल्यानंतर आणि अडवलेले रस्ते खुले झाल्यावर या कार्याला गती मिळेल. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल, राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल आणि स्थानिक प्रशासन देखील बेपत्ता लोकांचा शोध घेण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.
FAQ
1) उत्तराखंडमधील ढगफुटीची घटना काय आहे?
उत्तराखंडच्या उत्तरकाशी जिल्ह्यातील धाराली गावात ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी दुपारी खीर गंगा नदीच्या खोऱ्यात ढगफुटी झाली. यामुळे अचानक पूर आणि भूस्खलन झाले, ज्याने गावातील घरे, हॉटेल्स, दुकाने आणि रस्ते उद्ध्वस्त झाले.
2) या ढगफुटीमुळे किती नुकसान झाले?
या आपत्तीमुळे किमान पाच लोकांचा मृत्यू झाला, तर ५० हून अधिक लोक बेपत्ता आहेत, यामध्ये ११ लष्करी जवानांचा समावेश आहे. धाराली गावातील अनेक इमारती, हॉटेल्स आणि होम स्टे वाहून गेले. गंगोत्री धामाकडे जाणारा रस्ता आणि पूलही खराब झाले.
3) ढगफुटीमुळे कोणत्या गावांना सर्वाधिक फटका बसला?
धाराली गावाला या ढगफुटीचा सर्वाधिक फटका बसला. याशिवाय, सुकी टॉप परिसरातही दुसरी ढगफुटी झाल्याची नोंद आहे, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.
4) ढगफुटीची कारणे काय होती?
भारतीय हवामान खात्याच्या मते, ढगफुटी ही एका मर्यादित क्षेत्रात अत्यंत कमी वेळेत (१०० मिमी प्रति तासापेक्षा जास्त) होणारी तीव्र पावसाची घटना आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते, धारालीजवळील हिमनद्यांमधील तलाव फुटल्यानेही ही आपत्ती घडली असावी, कारण त्या भागात जास्त पाऊस झाला नव्हता.