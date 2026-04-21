'90 टक्के महिलांचे राजकीय करिअर बड्या नेत्यांच्या बेडपासून सुरु होते'; खासदाराच्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे खळबळ

Pappu Yadav Controversial Statement Women Political Career : प्रत्येक क्षेत्रात महिलांचे शोषण होत असल्याचे अनेक प्रकार उघडकीस येत असतात. आता अशातच राजकारणातही असे प्रकार घडतात का? असा प्रश्न उपस्थित करणारे वक्तव्य चर्चेत आले आहे. बड्या नेत्यांच्या बेडपासून सुरु होते 90 टक्के महिलांचे राजकीय करिअर सुरु होते असे वादग्रस्त वक्तव्य खासदार पप्पू यादव यांनी केले आहे. त्यांच्या वक्तव्यामुळे खळबळ उडाली आहे. खासदार पप्पू यादव यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी कली जात आहे. महिला आयोगाने त्यांना नोटीस बाजवल्याचीही माहिती समोर आली आहे.
पप्पू यादव हे बिहारमधील पूर्णिया मतदारसंघाचे खासदार आहेत. राजकारणातील महिलांची भूमिका तसेच राजकारण्यांच्या वर्तनाबाबत त्यांनी अनेक वादग्रस्त वक्तव्ये केली आहेत. आता त्यांनी केलेल्या अजब दाव्यामुळे खळबळ माजली आहे. राजकारणातही महिलांना तोडजोड करावी लागते. तडजोडीशिवाय देशाच्या राजकारणात महिलांना पुढे जाणे जवळजवळ अशक्य झाले आहे. महिलांच्या सुरक्षेला गांभीर्याने घेतले जात नाही. भारतीय समाजात महिलांना देवी मानले जाते. वास्तव मात्र, याच्या अगदी उलट आहे असं पप्पू यादव म्हणाले.
राजकारणातील बहुतेक महिला आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात प्रभावशाली नेत्यांच्या संपर्कात येवून करतात. सत्तेच्या वर्तुळात महिलांचे शोषण खोलवर रुजलेले आहे. कटू सत्य हे आहे की 90 टक्के महिलांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात राजकारण्यांच्या बेडपासून करावी लागते. एखाद्या प्रभावशाली नेत्याच्या खोलीत प्रवेश केल्याशिवाय महिला राजकारणात येऊ शकत नाहीत अशा प्रकारचे वादग्रस्त वक्तव्य त्यांनी केले.
महिलांबाबत केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्यामुळे पप्पू यादव यांच्यावर जोरदार टीका होत आहे. महिला आयोगाने त्यांच्या या वादग्रस्त वक्तव्याची गांभीर्याने दखल घेतली आहे. महिला आयोगाने पप्पू यादव यांना थेट नोटीस बजावली आहे. बिहार राज्य महिला आयोगाने खासदार पप्पू यादव यांना त्यांच्या वक्तव्यासंदर्भात नोटीस बजावली असून तीन दिवसांच्या आत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. अशा प्रकारचे वक्तव्य का केले? असा प्रश्न उपस्थित करत लोकसभा सदस्यत्व का रद्द करू नये असा प्रश्नही महिला आयोगाने त्यांना विचारला आहे.
महिलांबाबत वादग्रस्त वक्तव्य करणाऱ्या पप्पू यादव यांनी राजकारण्यांच्या चारित्र्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. संसद आणि राज्य विधानसभांमधील अनेक प्रतिनिधी महिलांना आदराने वागवत नाहीत. मोठ्या संख्येने राजकारणी अश्लील व्हिडिओ पाहतात. याची सत्यता पडताळणी करण्यासाठी त्यांच्या मोबाईल फोनची तपासणी केली पाहिजे, कारण डिजिटल डेटा पूर्णपणे पुसला जाऊ शकत नाही असे ते म्हणाले.
पप्पू यादव यांनी महिला आरक्षणाबाबतच्या केंद्र सरकारच्या हेतूंवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. महिला आरक्षण ही केवळ एक राजकीय खेळी आहे. नारी शक्ती वंदन कायद्या म्हणजे भावनिक चाल आहे. सरकारकडे पूर्ण बहुमत असताना हा कायदा आधी का आणला नाही, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. या कायद्यात मागासवर्गीय, अत्यंत मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आणि अल्पसंख्याक महिलांसाठी स्वतंत्र तरतुदींचा समावेश असलाच पाहिजे, अन्यथा त्याचे फायदे केवळ श्रीमंतांपुरतेच मर्यादित राहतील असे ते म्हणाले. न्यायपालिका, लष्कर, पोलीस आणि प्रमुख प्रसारमाध्यमे यांसारख्या उच्च संस्थांमध्ये उपेक्षित महिलांचा सहभाग इतका कमी का आहे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. जेव्हा गावातील आणि निम्न स्तरावरील मागासलेल्या आणि दलित समाजातील महिलांना समान संधी आणि हक्क मिळतील, तेव्हाच खरा सामाजिक न्याय शक्य होईल असेही पप्पू यादव म्हणाले.