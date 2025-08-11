English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
राज ठाकरेंना धमकावणारे पप्पू यादव VIDEO मुळे वादात, पैसे वाटताना दिसले; काय आहे नेमकं प्रकरण?

Pappu Yadav Controversial Video: व्हायरल होणाऱ्या व्हिडीओमध्ये पप्पू यादव पूरग्रस्तांना भागात भेट देताना दिसत आहेत. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Aug 11, 2025, 10:06 PM IST
Pappu Yadav Controversial Video: हिंदी सक्तीचा वाद टोकाला पोहोचलेला असताना राज ठाकरेंना हेकडी काढेन म्हणून डिवचणारे खासदार पप्पू यादव महाराष्ट्रात चर्चेत आले होते. त्यांच्यावर राज्यभरातून टीका होऊ लागली होती. दरम्यान बिहारचे खासदार आणि जन अधिकार पार्टीचे नेते पप्पू यादव हे आता वादात सापडले आहेत. त्यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय. असं काय आहे या व्हिडीओत? लोकं का टीका करतायत? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.  

काय आहे नमकं प्रकरण?

व्हायरल होणाऱ्या व्हिडीओमध्ये पप्पू यादव पूरग्रस्तांना भागात भेट देताना दिसत आहेत. या भेटीदरम्यान 100 आणि 500 रुपयांच्या नोटा वाटताना दिसत आहेत. या व्हिडिओमुळे त्यांच्या नोटा वाटपाच्या शैलीवर सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. 

पप्पू यादव यांना इतके पैसे कुठून मिळतात?

काही यूजर्सनी त्यांच्या या कृतीवर नाराजी व्यक्त केली, तर काहींनी त्यांच्या सामाजिक कार्याचे कौतुक केले. मात्र, त्यांच्या उत्पन्नाच्या स्रोतांबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. लोक विचारत आहेत, “पप्पू यादव यांना इतके पैसे कुठून मिळतात?”पप्पू यादव यांनी यापूर्वी अनेक मुलाखतींमध्ये सांगितले आहे की, ते श्रीमंत कुटुंबातून येतात आणि त्यांच्याकडे शेकडो एकर जमीन आहे. ते दिल्ली, पटना आणि पूर्णिया येथील त्यांच्या निवासस्थानांवर गरजूंना मोफत जेवण आणि निवासाची सुविधा पुरवतात. कोरोनाच्या काळातही त्यांनी बिहारमधील अनेकांना मदत केली, अशी प्रतिक्रिया इंटरनेटवर व्यक्त केली जातेय.  

संमिश्र प्रतिक्रिया 

मी दीर्घकाळ सामाजिक कार्य केले, तरी राजकारणात अपेक्षित स्थान मिळाले नाही, असे विधान पप्पू यादव करत असतात. सोशल मीडियावर एका एक्स वापरकर्त्या, रोझी यांनी व्हिडिओ शेअर करत टीका केली. “पप्पू यादव 100 रुपयांच्या नोटा भिकाऱ्यांना देतात तशा वाटत आहेत, तरीही स्वतःला महान समजतात.” असे रोझी यांनी ट्विट करत म्हटले. या ट्विटवर अनेकांनी संमिश्र प्रतिक्रिया दिल्या. काहींनी त्यांच्या कार्याला पाठिंबा दिला, तर काहींनी त्यांच्या शैलीवर प्रश्न उपस्थित केले.

'गरजूंच्या मनाला शांती मिळते'

दुसऱ्या एका एक्स यूजर श्याम अवध यादव यांनी लिहिले, “पप्पू यादव यांना पैसे कुठून येतात, यापेक्षा ते गरिबांच्या हातात पोहोचत आहेत, हे महत्त्वाचे आहे. 500 रुपयांची नोट मिळाल्यावर गरजूंच्या मनाला शांती मिळते.” अस असले, हे ट्विट जुने असल्याचेदेखील म्हटले जात आहे. 

नोटा वाटपाची पद्धत संशयास्पद

पप्पू यादव यांनी यापूर्वीही अनेकदा गरजूंना आर्थिक मदत केल्याची उदाहरणे आहेत. पण या वादामुळे पप्पू यादव पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. त्यांच्या कृतीमुळे काहींना त्यांचे सामाजिक कार्य प्रेरणादायी वाटत आहे, तर काहींना त्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत आणि नोटा वाटपाची पद्धत संशयास्पद वाटत आहे. हा वाद बिहारच्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात पुढील काही दिवस चर्चेचा विषय ठरण्याची शक्यता आहे.

FAQ

1. पप्पू यादव यांच्याबाबत सध्या कोणता वाद सुरू आहे?

पूर्णियाचे खासदार पप्पू यादव यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे, ज्यामध्ये ते पूरग्रस्तांना 100 आणि 500 रुपयांच्या नोटा वाटताना दिसत आहेत. या नोटा वाटपाच्या शैलीवरून त्यांच्यावर टीका आणि कौतुक दोन्ही होत आहे.

2. सोशल मीडियावर कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा होत आहे?

वापरकर्त्यांनी पप्पू यादव यांच्या नोटा वाटपाच्या शैलीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. काहींनी त्यांना “भिकाऱ्यांना पैसे देण्यासारखे” वाटप केल्याची टीका केली, तर काहींनी गरजूंना मदत करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. याशिवाय, त्यांच्या उत्पन्नाच्या स्रोतांबाबतही शंका उपस्थित झाली आहे.

3. पप्पू यादव यांच्या उत्पन्नाबाबत काय माहिती आहे?

पप्पू यादव यांनी अनेक मुलाखतींमध्ये सांगितले आहे की, ते श्रीमंत कुटुंबातून येतात आणि त्यांच्याकडे शेकडो एकर जमीन आहे. ते दिल्ली, पटना आणि पूर्णिया येथील निवासस्थानांवर गरजूंना मोफत जेवण आणि निवासाची सुविधा पुरवतात.

