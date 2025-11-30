लोखंडी रॉड अन् हॉकी स्टिक... लग्नात एका शुल्लक कारणावरुन पॅरा एथलीटची हत्या, नेमकं काय घडलं?

हरियाणातील रोहतक येथे एका राष्ट्रीय स्तरावरील पॅरा-अॅथलीटला मारहाण करण्यात आली आहे. ही घटना लग्नात काही मुलांशी झालेल्या भांडणानंतर सुरू झाली. या भांडणाचा बदला घेण्यासाठी आरोपी मुलांनी नंतर पॅरा-अॅथलीटवर रॉड आणि हॉकी स्टिकने हल्ला केला. हल्ल्यानंतर, पीडितेला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, जिथे दोन दिवसांनी त्याचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी मृत खेळाडूची ओळख रोहित धनखर अशी ओळख पटवली आहे. रोहित धनखर यांचा शनिवारी पंडित बीडी शर्मा पोस्ट ग्रॅज्युएट इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसमध्ये मृत्यू झाला.
पोलिस तपासात असे दिसून आले आहे की, 27 नोव्हेंबर रोजी संध्याकाळी रोहित धनखर आणि त्याचा मित्र जतिन हे लग्नाला उपस्थित राहण्यासाठी रेवाडी खेडा येथील एका नातेवाईकाच्या घरी गेले होते. समारंभादरम्यान रोहितने काही मुलांच्या अयोग्य वर्तनावर आक्षेप घेतला. त्यांच्याशी त्याचे भांडण झाले. लग्नानंतर, रोहित रोहतकला परतत असताना, आरोपींनी प्रथम रोहितच्या गाडीवर मागून जोरदार हल्ला केला आणि नंतर त्यातील १५ ते २० जणांनी त्याला बेदम मारहाण करण्यास सुरुवात केली.
आरोपींनी रोहितला रॉड आणि हॉकी स्टिकने मारहाण केली, ज्यामुळे तो गंभीर जखमी झाला. रोहितवर हल्ला झाला तेव्हा त्याचा मित्र त्याच्यासोबत होता, परंतु तो पळून जाण्यात यशस्वी झाला. रोहितला सुरुवातीला भिवानी जनरल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आणि त्याची प्रकृती बिघडल्यानंतर त्याला रोहतकला रेफर करण्यात आले, जिथे त्याचा मृत्यू झाला.
या घटनेबाबत, रोहितचा मित्र जतिन म्हणाला, "रोहित आणि मी माझ्या नातेवाईकाच्या लग्नाला उपस्थित होतो. हे लोक अपशब्द वापरत होते, म्हणून आम्ही विरोध केला. माझ्या मेहुण्याने हस्तक्षेप केल्यानंतर परिस्थिती शांत झाली. तथापि, सुमारे एक तासानंतर आम्ही कार्यक्रमस्थळी निघालो तेव्हा त्याच लोकांनी आमची गाडी थांबवली." मी त्यांना सांगितले, "चला उद्या बोलूया." पण तोपर्यंत, ते रोहित बसलेल्या खिडकीच्या सीटची खिडकी उघडण्यात यशस्वी झाले होते. त्यानंतर त्यांनी माझ्या बाजूच्या खिडकीच्या काचेवर रॉडने हल्ला केला. आम्ही निघालो तेव्हा त्यांनी आमचा पाठलाग सुरू केला. त्यांनी आमच्या गाडीला रेल्वे क्रॉसिंगवर धडक दिली आणि नंतर आमच्यावर हल्ला करायला सुरुवात केली. त्यांच्या एका गाडी आमच्या पुढे होती आणि तीन आमच्या मागे होत्या. त्यांनी रोहितला पकडले, तर मी पळून जाण्यात यशस्वी झालो.