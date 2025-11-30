English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
लोखंडी रॉड अन् हॉकी स्टिक... लग्नात एका शुल्लक कारणावरुन पॅरा एथलीटची हत्या, नेमकं काय घडलं?

पोलिस तपासात असे दिसून आले आहे की, लग्नानंतर रोहित परतत असताना आरोपीने रोहितच्या गाडीला मागून धडक दिली. त्यानंतर रोहितला गंभीर मारहाण करण्यात आली. त्याची प्रकृती इतकी गंभीर होती की त्याला ताबडतोब रुग्णालयात दाखल करावे लागले.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 30, 2025, 10:43 PM IST
लोखंडी रॉड अन् हॉकी स्टिक... लग्नात एका शुल्लक कारणावरुन पॅरा एथलीटची हत्या, नेमकं काय घडलं?

हरियाणातील रोहतक येथे एका राष्ट्रीय स्तरावरील पॅरा-अ‍ॅथलीटला मारहाण करण्यात आली आहे. ही घटना लग्नात काही मुलांशी झालेल्या भांडणानंतर सुरू झाली. या भांडणाचा बदला घेण्यासाठी आरोपी मुलांनी नंतर पॅरा-अ‍ॅथलीटवर रॉड आणि हॉकी स्टिकने हल्ला केला. हल्ल्यानंतर, पीडितेला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, जिथे दोन दिवसांनी त्याचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी मृत खेळाडूची ओळख रोहित धनखर अशी ओळख पटवली आहे. रोहित धनखर यांचा शनिवारी पंडित बीडी शर्मा पोस्ट ग्रॅज्युएट इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसमध्ये मृत्यू झाला.

पोलिस तपासात असे दिसून आले आहे की, 27 नोव्हेंबर रोजी संध्याकाळी रोहित धनखर आणि त्याचा मित्र जतिन हे लग्नाला उपस्थित राहण्यासाठी रेवाडी खेडा येथील एका नातेवाईकाच्या घरी गेले होते. समारंभादरम्यान रोहितने काही मुलांच्या अयोग्य वर्तनावर आक्षेप घेतला. त्यांच्याशी त्याचे भांडण झाले. लग्नानंतर, रोहित रोहतकला परतत असताना, आरोपींनी प्रथम रोहितच्या गाडीवर मागून जोरदार हल्ला केला आणि नंतर त्यातील १५ ते २० जणांनी त्याला बेदम मारहाण करण्यास सुरुवात केली.

आरोपींनी रोहितला रॉड आणि हॉकी स्टिकने मारहाण केली, ज्यामुळे तो गंभीर जखमी झाला. रोहितवर हल्ला झाला तेव्हा त्याचा मित्र त्याच्यासोबत होता, परंतु तो पळून जाण्यात यशस्वी झाला. रोहितला सुरुवातीला भिवानी जनरल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आणि त्याची प्रकृती बिघडल्यानंतर त्याला रोहतकला रेफर करण्यात आले, जिथे त्याचा मृत्यू झाला.

या घटनेबाबत, रोहितचा मित्र जतिन म्हणाला, "रोहित आणि मी माझ्या नातेवाईकाच्या लग्नाला उपस्थित होतो. हे लोक अपशब्द वापरत होते, म्हणून आम्ही विरोध केला. माझ्या मेहुण्याने हस्तक्षेप केल्यानंतर परिस्थिती शांत झाली. तथापि, सुमारे एक तासानंतर आम्ही कार्यक्रमस्थळी निघालो तेव्हा त्याच लोकांनी आमची गाडी थांबवली." मी त्यांना सांगितले, "चला उद्या बोलूया." पण तोपर्यंत, ते रोहित बसलेल्या खिडकीच्या सीटची खिडकी उघडण्यात यशस्वी झाले होते. त्यानंतर त्यांनी माझ्या बाजूच्या खिडकीच्या काचेवर रॉडने हल्ला केला. आम्ही निघालो तेव्हा त्यांनी आमचा पाठलाग सुरू केला. त्यांनी आमच्या गाडीला रेल्वे क्रॉसिंगवर धडक दिली आणि नंतर आमच्यावर हल्ला करायला सुरुवात केली. त्यांच्या एका गाडी आमच्या पुढे होती आणि तीन आमच्या मागे होत्या. त्यांनी रोहितला पकडले, तर मी पळून जाण्यात यशस्वी झालो.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

