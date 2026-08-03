/Explained: मार्क झुकरबर्गने माफी मागावी; मोदींचा उल्लेख करत संसदीय समितीच्या प्रमुखांची मागणी, नेमकं काय घडलंय?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा व्हिडीओ हटवल्याने 'मेटा'च्या (Meta) अडचणीत वाढ होताना दिसत आहे. नरेंद्र मोदी यांचा अधिकृत फेसबुक व्हिडिओ तात्पुरत्या स्वरूपात काढून टाकण्याचा मुद्दा आता संसदेपर्यंत पोहोचला आहे. माहिती तंत्रज्ञान (IT) विषयावरील संसदीय स्थायी समितीच्या बैठकीत, 'मेटा'च्या (Meta) अधिकाऱ्यांना या संपूर्ण घटनेबाबत सविस्तर स्पष्टीकरण देण्यास सांगण्यात आलं आहे. फेसबुकची मूळ कंपनी मेटाने माफी मागणं पुरेशी नाही. जोपर्यंत या चुकीसाठी योग्य जबाबदारी निश्चित करून कायदेशीर कारवाई केली जात नाही, तोपर्यंत ती माफी पुरेशी ठरणार नाही असं निशिकांत दुबे यांच्या अध्यक्षतेखालील माहिती तंत्रज्ञानविषयक संसदीय समितीने सांगितलं आहे. केवळ माफी मागून हा प्रश्न सुटणार नाही, तर ही चूक नेमकी कशी झाली आणि त्यासाठी कोण जबाबदार आहे, हे स्पष्ट केलं पाहिजे, असं अनेक खासदारांनी सांगितं आहे.
समितीच्या बैठकीदरम्यान, अनेक सदस्यांनी मेटाच्या अधिकाऱ्यांना कठोर प्रश्न विचारले. एका त्रुटीमुळे पंतप्रधानांचा व्हिडिओ काढून टाकण्यात आला होता, असं सांगत मेटाच्या अधिकाऱ्यांनी त्याबद्दल माफी मागितली. हा मुद्दा केवळ माफी मागण्यापुरता मर्यादित नसून जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत आहे, असं अनेक सदस्यांनी नमूद केलं. तसंच, व्हिडिओ काढून टाकण्यास जबाबदार असलेल्या मेटाच्या अधिकाऱ्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणीही केली. याव्यतिरिक्त, आपल्या प्लॅटफॉर्मवरील वादग्रस्त आणि आक्षेपार्ह मजकुराबाबत कंपनीने कोणती पावले उचलली आहेत, याबद्दलची माहितीही सदस्यांनी मेटाकडून मागितली.
सोशल मीडियाच्या नियमनाबाबत चर्चा करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान (IT) विषयावरील संसदीय स्थायी समितीची आज गुगल, मेटा आणि यूट्यूब यांसारख्या प्रमुख सोशल मीडिया कंपन्यांचे प्रतिनिधी तसेच केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि 'मीटी' (MeitY) च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली. या बैठकीदरम्यान, भाजपच्या एका वरिष्ठ खासदाराने मेटाला विचारले की, पंतप्रधानांचा व्हिडिओ हटवण्याची जबाबदारी कोण घेणार? अशी माहिती या घडामोडीची माहिती असलेल्या सूत्रांनी दिली.
बैठकीदरम्यान, मेटाच्या अधिकाऱ्यांनी समितीला तांत्रिक बिघाडामुळे पंतप्रधानांचा व्हिडिओ हटवण्यात आला होता अशी माहिती दिली. ही एक अनवधानाने झालेली चूक असल्याचं सांगत कंपनीने त्याबद्दल खेद व्यक्त केला. मात्र, समितीच्या अनेक सदस्यांना हे स्पष्टीकरण पुरेसं वाटले नाही. इतक्या मोठ्या चुकीसाठी केवळ माफी मागणं पुरेसं नाही; भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांची ओळख पटवून त्यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
बैठकीदरम्यान, संसदीय समितीने मेटाच्या 'सामग्री नियंत्रण' प्रणालीबाबतही प्रश्न उपस्थित केले. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील आक्षेपार्ह आणि वादग्रस्त सामग्रीवर देखरेख ठेवण्याच्या कंपनीच्या यंत्रणांबद्दल तसेच अशा चुका टाळण्यासाठी असलेल्या उपाययोजनांबद्दल सदस्यांनी विचारणा केली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, समितीने मेटाला या संपूर्ण प्रकरणावर सविस्तर अहवाल सादर करण्यास सांगितलं आहे. तसंच, पंतप्रधानांचा व्हिडिओ हटवण्यास कारणीभूत ठरलेल्या विशिष्ट परिस्थितीबाबतही त्यांनी स्पष्टीकरण मागितलं.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अधिकृत फेसबुक पेजवरून व्हिडीओ हटवल्यानंतर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. यानंतर मेटाने ही तांत्रिक त्रुटी असल्याचं मान्य करत स्पष्टीकरण दिलं होतं. त्यावेळी कंपनीने स्पष्ट केलं होतं की, हा व्हिडिओ काढून टाकण्यामागे सरकारचा कोणताही आदेश किंवा 'कंटेंट पॉलिसी'ची (मजकूरविषयक धोरणांची) अंमलबजावणी हे कारण नव्हते.
28 जुलैला हा प्रकार घडला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रात्री टाकलेला व्हिडीओ सकाळी अचानक गायब झाला होता. यानंतर चर्चेला उधाण आलं होतं. याचं कारण 'नीट' (NEET) परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा वाद आणि त्यावरून सुरू असलेली विद्यार्थ्यांची आंदोलने यांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी 'जनरेशन झेड' (Gen Z) म्हणजेच तरुण पिढीशी थेट संवाद साधण्याची ही पहिलीच वेळ होती. अनेक युजर्सनी हा व्हिडिओ पाहण्याचा प्रयत्न केला असता तिथे "कायदेशीर विनंती" (legal request) मुळे ही पोस्ट भारतात उपलब्ध नाही असा मेसेज आला होता. याचे स्क्रीनशॉट्स सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाले आणि त्यावरून मोठ्या प्रमाणावर तर्कवितर्क लढवले जाऊ लागले.
प्रकरण तापू लागल्यानंतर 'मेटा'ने अवघ्या काही तासांतच तो व्हिडिओ पुन्हा उपलब्ध करून दिला. कंपनीने स्पष्ट केलं की, ही कारवाई 'कंटेंट मॉडरेशन'चा (सामग्री नियंत्रणाचा) निर्णय किंवा सरकारच्या आदेशामुळे झालेली नसून, ती तांत्रिक बिघाडामुळे झाली होती. मात्र, तो व्हिडिओ पुन्हा उपलब्ध होईपर्यंत, त्यावर आलेल्या निर्बंधांच्या सूचनेचे स्क्रीनशॉट्स सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर पसरले होते आणि त्यामुळे राजकीय व सार्वजनिक अशा दोन्ही स्तरांवर चर्चा सुरू झाली होती.
देशात विद्यार्थ्यानी आंदोलन केल्याने वातावरण तापलं असतानाच मोदींचा हा व्हिडीओ महत्त्वाचा होता. याचं कारण या व्हिडीओत त्यांनी परीक्षा पद्धती, प्रश्नपत्रिका फुटण्याच्या (पेपर लीक) घटना आणि विद्यार्थ्यांच्या चिंता यांबाबत सविस्तर भाष्य केलं होतं. तसेच, परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी सरकारकडून उचलल्या जाणाऱ्या पावलांची माहितीही त्यांनी दिली होती. परिणामी, मोठ्या संख्येने लोक हा व्हिडिओ पाहत होते आणि तो अचानक गायब झाल्यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले.