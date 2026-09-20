गरबा खेळण्यासाठीही 'भाड्याने पार्टनर'! 1000 ते 2000 रुपयांचे पॅकेज, पोस्ट व्हायरल

नवरात्री सुरु व्हायला काही दिवस शिल्लक आहेत पण नवरात्रीचे नाव काढताच गरबा आणि दांडिया या सणांची आठवण येते. संध्याकाळ होताच, रंगीबेरंगी कपडे घालून लोक गरबा खेळण्यासाठी बाहेर पडतात. मात्र, या वातावरणात, ज्यांच्यासोबत नाचायला कोणी जोडीदार नसतो, त्यांची परिस्थिती थोडी वेगळी असते. आता, अशा एकट्या लोकांसाठी सोशल मीडियावर एक मजेशीर पोस्ट समोर आली आहे, आणि लोक हसू आवरू शकत नाहीत. व्हायरल झालेल्या या पोस्टर्समध्ये 'दांडिया नाईट्स'ला एकटे जाणे टाळण्यासाठी 'गरबा पार्टनर भाड्याने' देण्याची ऑफर दिली जात आहे. पण हा पार्टनर कसा मिळवता येणार यासंदर्भात वाचा.
दरवर्षी नवरात्रीच्या आगमनाबरोबरच तरुणांमध्ये गरबा आणि दांडियाबद्दलचा उत्साह वाढतो. त्याच वेळी, गरबा करण्यासाठी जोडीदार भाड्याने देणारे पोस्टर्स सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहेत. हे पोस्टर्स अशा लोकांसाठी आहेत, ज्यांच्याकडे गरबा करण्यासाठी कोणी जोडीदार नाही. पोस्टरवर स्पष्टपणे लिहिले आहे, "या नवरात्रीत एकटे नाचू नका." आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, हा ट्रेंड फक्त मुलांपुरता मर्यादित नाही. मुलींच्या फोटोंसहित अशाच प्रकारचे दरपत्रकांचे पोस्टर्स सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर शेअर केले जात आहेत. यामध्ये जोडीदार भाड्याने घेण्यासाठी तीन वेगवेगळ्या पॅकेजेसची यादी दिलेली आहे.
हे ही वाचा
व्हायरल होत असलेल्या पोस्टमध्ये, सर्वात स्वस्त सिल्व्हर पॅकेजची किंमत 1,000 आहे. यामध्ये दोन तासांचा गरबा, मॅचिंग पोशाख, गरब्याच्या मूलभूत स्टेप्स शिकवणे आणि क्यूट सेल्फी काढणे यांचा समावेश आहे. याचा अर्थ असा की, ज्यांना गरब्याच्या स्टेप्स माहीत नाहीत, त्यांना एका पार्टनरसोबत काही प्रशिक्षण मिळेल. यानंतर गोल्ड पॅकेज आहे, ज्याची किंमत 1500 आहे. यामध्ये चार तासांचा गरबा, मॅचिंग पोशाख, रील्स आणि इन्स्टाग्रामसाठी फोटो यांचा समावेश आहे. इतकेच नाही, तर या पॅकेजमध्ये तुमच्या पार्टनरच्या मित्रांना 'भाई-भाभी' म्हणण्याचा पर्यायही आहे. यामुळे ही मजेशीर पोस्ट आणखीनच रंजक बनते.
शक्ति की भक्ति— Archana Pushpendra (@archanapsp) September 19, 2026
मां की आराधना यानि नवरात्री और गरबा
Rent a Garba Partner is an insane idea pic.twitter.com/olEtabNgyw
सर्वात लक्षवेधी ऑफर म्हणजे 2,000 चे प्लॅटिनम पॅकेज. यामध्ये संपूर्ण दिवसाच्या गरब्यासोबतच डान्स मूव्ह्स, दुपट्टा आणि कानातले सांभाळणे यांसारख्या "विशेष सेवां"चे आश्वासन दिले आहे. या पोस्टमधील सर्वात मजेशीर दावा हा आहे की, गरबा संपल्यानंतर हे पॅकेज तुमच्या पार्टनरला सुरक्षितपणे घरी सोडेल. तथापि, ही पोस्ट विनोदी पद्धतीने केलेली दिसते आणि सोशल मीडियावरील लोकही ती त्याच भावनेने घेत आहेत. पोस्ट व्हायरल होताच, युझर्सनी कमेंट्स सेक्शनमध्ये आपल्या मजेशीर प्रतिक्रिया द्यायला सुरुवात केली.