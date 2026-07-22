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फक्त 67 दिवसांपूर्वी स्थापन झालेल्या पक्षाने एकही निवडणूक न लढता 12 वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या BJP सरकारला हादरवून टाकले ?

देशातील मोठ्या राजकीय पक्षांना जमले नाही ते फक्त 67 दिवसांपूर्वी स्थापन झालेल्या पक्षाने करुन दाखवले आहे. एकही निवडणूक न लढता या पक्षाने 12 वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या BJP सरकारला हादरवून टाकले आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 22, 2026, 07:09 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 07:12 PM IST
फक्त 67 दिवसांपूर्वी स्थापन झालेल्या पक्षाने एकही निवडणूक न लढता 12 वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या BJP सरकारला हादरवून टाकले ?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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फक्त 67 दिवसांपूर्वी स्थापन झालेल्या पक्षाने एकही निवडणूक न लढता 12 वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या BJP सरकारला हादरवून टाकले ?
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