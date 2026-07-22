/फक्त 67 दिवसांपूर्वी स्थापन झालेल्या पक्षाने एकही निवडणूक न लढता 12 वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या BJP सरकारला हादरवून टाकले ?

कॉकरोच जनता पार्टी : 26 मे 2014 पासून ते आत्तापर्यंत सलग 12 वर्ष भाजप सरकार सत्तेत आहे. 26 मे 2014 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्यांदा पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली. यानंतर 2019 आणि 2024 च्या लोकसभा निवडणुका जिंकत भाजप सलग तिसऱ्यांदा केंद्रात सत्तेवर आले आहे. भाजपची ताकद दिवसेंदिवस वाढतच आहे. तर, दुसरीकडे विरोधी पक्ष सातत्याने भाजप प्रणित NDA सरकारच्या सत्तेला सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, काँग्रसेसह देशभरातील विविध पक्षांना जमले नाही ते फक्त 67 दिवसांपूर्वी स्थापन झालेल्या पक्षाने करुन दाखवले आहे. या पक्षाने एकच मुद्दा हाताशी घेऊन BJP सरकारला हादरवून टाकले आहे.
भाजप सरकारला टक्कर देणार हा पक्ष दुसरा तिसरा कोणता नसून 'कॉकरोच जनता पार्टी' (Cockroach Janta Party - CJP) आहे. 'कॉकरोच जनता पार्टी' अर्थात सीजेपी पक्षाने दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी 20 जुलै 2026 पासून आंदोलन सुरु केले. 21 जुलै रोजी सीजेपीचं आंदोलन संसदेच्या वेशीवर येऊन धडकलं. पोलिसांनी जोरदार लाठीचार्ज केला आणि तिथून आंदोलन आणखी पेटलं. त्याचेच पडसाद महाराष्ट्रात सुद्धा बघायला मिळत आहेत. दिल्लीत आंदोलन सुरु असताना महाराष्ट्रात सुद्धा मुंबई आणि पुण्यात देखील आंदोलन सुरु आहेत. सीजेपीचं आंदोलनाचे लोण देशभर पसरले आहे.
दिल्लीतलं सीजेपी आंदोलन आता आणखी चिघळत चालल आहे. देशभरातून त्याला मिळणारा प्रतिसाद सुद्धा वाढत चालले आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा अशी एकच मागणी केली जात आहे. जो पर्यंत धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेत नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही असा पवित्रा 'कॉकरोच जनता पार्टी'ने घेतला आहे. तर, दुसरीकडे धर्मेंद्र प्रधान हे भाजपमधील सर्वात वजनदार नेते असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. यामुळे धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याचा निर्णय घेणे भाजपसाठी सर्वात कठिण परीक्षा मानली जात आहे.
'कॉकरोच जनता पार्टी' ने राजीनाम्याची मागणी करत भाजप सरकारवर दबाव आणला आहे. दुसरीकडे विरोधी पक्षांनी 'कॉकरोच जनता पार्टी' ला पाठिंबा देत या आंदोलनाची ताकद आणखी वाढवली आहे. यामुळे केंद्र सरकार यावर लवकरात लवकर काही तोडगा काढतं का? धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा घेणार का याकडे सर्वांले लक्ष लागले आहे.
15 मे 2026 रोजी एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या एक टिप्पणीमुळे या पक्षाची स्थापना झाली. काही तरुणांना रोजगार मिळत नाही किंवा करिअरमध्ये जागा मिळवू न शकल्याने ते कॉक्रोचसारखे (झुरळ) सगळीकडे पसरतात असं सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी म्हंटले होते. त्यांच्या या वक्तव्यावर मोठ्याप्रमाणात टीका झाली. यानंतर 16 मे 2026 रोजी 30 वर्षीय अभिजीत दिपके यांनी 'कॉकरोच जनता पार्टी' स्थापना केली. 16 मे रोजी अभिजीत दिपके यांनी एक्सवर एक गुगल फॉर्म शेअर करून लोकांना कॉक्रोच जनता पार्टीत नोंदणी करण्याचं आवाहन केलं. अवघ्या काही तासांतच 10 हजार पेक्षा जास्त तरुणांनी 'कॉकरोच जनता पार्टी' जाईन केली. बघता बघता लाखो तरुण 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे सदस्य बनले. अद्याप भारतीय निवडणूक आयोगाकडे 'कॉकरोच जनता पार्टी' ची अधिकृत नोंदणी झालेली नाही. 'कॉकरोच जनता पार्टी' चे प्रतिकात्मक चिन्ह हे झुरळ आहे.