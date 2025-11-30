English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

दुबईहून भारतात येणाऱ्या विमानात उडाली खळबळ, प्रवाशाने अचानक एअर हॉस्टेससोबत जे केलं ते फारच भयावह...

Dubai to India Flight: केरळमधील एका सॉफ्टवेअर कंपनीत काम करणारा 30 वर्षांचा तरुण इंजिनिअर दुबईहून हैदराबादला परत येत होता. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 30, 2025, 10:24 PM IST
दुबईहून भारतात येणाऱ्या विमानात उडाली खळबळ, प्रवाशाने अचानक एअर हॉस्टेससोबत जे केलं ते फारच भयावह...
छेडछाड प्रकरण

Dubai to India Flight: हैदराबाद विमानतळावर एक धक्कादायक घटना घडली. दुबईहून हैदराबाद येथे येणाऱ्या विमानात एका 30 वर्षांच्या सॉफ्टवेअर इंजिनिअरने एअर होस्टेसशी छेडछाड केली. त्याने मद्यधुंद अवस्थेत अश्लील नोट लिहीली. या प्रकरणाची माहिती पोलिसांना दिल्यानंतर आरोपीला ताबडतोब अटक करण्यात आली आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

काय आहे नेमकी घटना?

केरळमधील एका सॉफ्टवेअर कंपनीत काम करणारा 30 वर्षांचा तरुण इंजिनिअर दुबईहून हैदराबादला परत येत होता. विमानातील प्रवासादरम्यान त्याने भरपूर मद्य प्यायले होते, ज्यामुळे तो मद्यधुंद झाला. विमानातील सेवा चालू असताना एअर होस्टेसला मद्यसेवा देताना त्याने तिच्याकडे चुकीच्या नजरेने पाहिले. अचानक तिच्या शरीराला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला. एअर होस्टेसने लगेचच त्याला सावध केले, पण तो थांबला नाही. उलट, त्याने गालिच्छ भाषा वापरून, चुकीचे वागला. ही घटना सर्व प्रवाशांसमोर घडली. ज्यामुळे एअर होस्टेस खूप अस्वस्थ झाली. आरोपीने आपल्या वागण्याची क्षमा मागितली नाही, तर उलट तो आणखी आक्रमक झाला. ही संपूर्ण बाब विमानातील सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली आहे. 

विमान उतरल्यानंतर तक्रार

विमान राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उतरल्यानंतर आरोपीने आपला पासपोर्ट हरवल्याचे सांगितले. त्यामुळे केबिन क्रूने विमानातील त्याच्या शेजारच्या जागेची तपासणी केली. तपासणीत पासपोर्ट सापडला नाही, पण त्याच्या जागेवर एक कागद सापडला, ज्यावर अश्लील आणि अपमानजनक शब्दांनी भरलेली नोट लिहिली होती. या नोटेत एअर होस्टेसबद्दल खालच्या पातळीचे शब्द आणि अपशब्द वापरले गेले होते. ही नोट वाचून केबिन क्रू आणि विमान कप्तान खूप संतापले. त्यांनी लगेचच विमानतळावरील ग्राउंड स्टाफला कळवले आणि पोलिसांना बोलावले. आरोपी तेव्हापासून घाबरलेला दिसत होता आणि तो विमानतळावरून निघून जायला तयार नव्हता. या नोटेमुळे प्रकरण आणखी गंभीर बनले. 

गुन्हा दाखल

हैदराबाद विमानतळ पोलिसांनी घटनेची माहिती मिळताच आरोपीला ताबडतोब अटक केली. त्याच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 74 (शारीरिक हल्ला) आणि कलम 75 (लैंगिक छळ) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी त्याला स्थानिक कोर्टात हजर केले आणि न्यायालयाने त्याला न्यायिक कोठडीत पाठवले. ही छेडछाड जाणीवपूर्वक केली की नाही? याची चौकशी करत आहेत. विमानातील इतर प्रवाशांचा जबाबही घेतला जात आहेत. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी विमानतळावर कडक कारवाई केली जाईल, असे पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

विमान कंपनीने काय म्हटलं?

याप्रकरणी विमान कंपनीने अद्याप अधिकृत निवेदन दिलेले नाही, पण अंतर्गत स्रोतांनुसार आरोपीविरुद्ध 'नो-फ्लाय' लिस्टमध्ये नाव टाकण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ही कारवाई भविष्यात असे प्रकार टाळण्यासाठी महत्त्वाची आहे. पोलिस तपासात आरोपीच्या मद्यप्रवृत्ततेचा नेमका स्रोत शोधत आहेत. कारण विमानात मद्यसेवा मर्यादित असते. एअर होस्टेसने दिलेल्या तक्रारीनुसार, ही घटना तिच्या व्यावसायिक आयुष्यातील मोठा धक्का आहे. याप्रकरणी विमानतळ प्रशासनाने सर्व केबिन क्रूची मदत घेतली.

घटना सोशल मीडियावर व्हायरल

ही घटना सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून, अनेकांनी आरोपीच्या वागण्याची निंदा केली आहे. तक्रारदार एअर होस्टेसकडून पूर्ण सहकार्य मिळत आहे आणि तिची ओळख गुप्त ठेवली जाईल, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. आरोपीला न्यायालयातून जामीन मिळण्याची शक्यता कमी आहे, कारण पुरावे मजबूत असल्याचेही ते म्हणाले.

FAQ 

१. प्रश्न: हा बदसलूकीचा प्रकार नेमका कधी आणि कुठे घडला?

उत्तर: हा प्रकार ३० नोव्हेंबर २०२५ रोजी दुबई ते हायदेशाबाद जात असलेल्या विमानात घडला. विमान हायदेशाबादच्या राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उतरल्यानंतर आरोपीला अटक करण्यात आली.
   

२. प्रश्न: आरोपीने एअर होस्टेसशी नेमकी काय बदसलूकी केली?

उत्तर: ३० वर्षीय सॉफ्टवेअर इंजिनिअर मद्यधुंद अवस्थेत होता. त्याने एअर होस्टेसला मद्य देताना चुकीच्या नजरेने पाहिले, शरीराला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला, गालिच्छ भाषा वापरली आणि विमानातून उतरताना अश्लील शब्द लिहिलेली नोट सोडली.

३. प्रश्न: पोलिसांनी आरोपीवर काय कारवाई केली आहे?

उत्तर: हायदेशाबाद विमानतळ पोलिसांनी आरोपीला ताबडतोब अटक केली. त्याच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ७४ (शारीरिक हल्ला) आणि ७५ (लैंगिक छळ) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला असून, न्यायालयाने त्याला न्यायिक कोठडीत पाठवले आहे. विमान कंपनी ‘नो-फ्लाय’ लिस्टमध्ये त्याचे नाव टाकण्याची प्रक्रिया करत आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
software employeeHyderabad Airhostess Sexual Harassmentcabin crewkeralaहैदराबादमध्ये एअरहोस्टेसशी गैरवर्तन

इतर बातम्या

'बटेंगे तो कटेंगे'वरून राणा विरूद्ध कडू, नगर परिष...

महाराष्ट्र बातम्या