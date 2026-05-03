English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • भारत
  • त्या प्रवाशाने धावत्या विमानाचे इमरजेंसी EXIT दरवाजा उघडला आणि उडी मारली...; पुढे जे घडलं ते अतिशय धक्कादायक

'त्या' प्रवाशाने धावत्या विमानाचे इमरजेंसी EXIT दरवाजा उघडला आणि उडी मारली...; पुढे जे घडलं ते अतिशय धक्कादायक

Airport Incident : चेन्नई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर एक धक्कादायक घटना समोर आली. 231 प्रवाशांच्या विमान धावपट्टीव धावत असताना एका प्रवाशाने आपत्कालीन दरवाजा उडला आणि उडी मारली. 

नेहा चौधरी | Updated: May 3, 2026, 05:26 PM IST
'त्या' प्रवाशाने धावत्या विमानाचे इमरजेंसी EXIT दरवाजा उघडला आणि उडी मारली...; पुढे जे घडलं ते अतिशय धक्कादायक
चेन्नई विमानतळावर काय घडलं? (AI PHOTO)

Chennai Airport : चेन्नई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर एक थरारक घटना समोर आली आहे. रविवारी सकाळी शारजाहहून 231 प्रवाशी असलेले विमान चेन्नई विमानतळावर टॅक्सीवेवर म्हणजे धावपट्टी आणि टर्मिनलला जोडणाऱ्या मार्गावर असताना एका तरुणाने विमानाचे इमरजेंसी EXIT दरवाजा उघडला आणि उडी मारली. पीटीआय या वृत्तसंस्थेनुसार वैमानिकाला तात्काळ माहिती मिळताच त्याने विमान थांबवले आणि विमानतळावरील अधिकाऱ्यांना घटनेची माहिती दिली. त्यानंतर CISF जवान, बॉम्ब निकामी करणारे जवान आणि सशस्त्र अधिकाऱ्यांसह तात्काळ घटनास्थळी गेलेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

चेन्नई विमानतळावर काय घडलं?

चेन्नई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर पहाटे 3:23 वाजता एकच धावपळ आणि तणावपूर्ण वातावरण पाहिला मिळालं. एअरबस ए320 विमान जे फ्लाइट जी 9471 धावपट्टीवरून टर्मिनलच्या दिशेने येत असताना थरारक घटना घडली.  विमानातील 29 वर्षीय मोहम्मद शरीफ मोहम्मद नज्मुद्दीन याने आपत्कालीन दरवाजा घडला आणि उडी मारली. पायलटला माहिती मिळातच त्याने विमान थांबवलं. त्या तरुण उडी मारल्यानंतर विमानतळाच्य व्यावसायिक भागाकडे धावला त्यामुळे विमानतळावरील वातावरणावर घबराट परसरली होती. मात्र सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी त्याला तात्काळ पडकल्यानंतर परिस्थिती नियंत्रणात आली. 

एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, घटनेनंतर सुरक्षिततेच्या कारणास्तव मुख्य धावपट्टी एक तासासाठी बंद ठेवण्यात आली होती. याचा परिणाम अनेक विमानांना झाला. तर लंडनहून येणारे ब्रिटिश एअरवेजचे विमान BA0035 बंगळूरुला वळवण्यात आली होती. 

आरोपी मानसिक रुग्ण असल्याचा संशय 

आरोपी तामिळनाडूतील पुदुकोट्टाईचा रहिवासी असून सध्या त्याची चौकशी सुरू आहे. त्याच्या मानसिक स्थितीचे मूल्यांकन करण्यात येत आहे. तो मानसिक रुग्ण असल्याचा संशय आहे. दरम्यान 28 मार्चला बंगळूरुहून येणाऱ्या इंडिगोच्या विमानातही अशीच एक घटना घडली होती. या विमानातील एका प्रवाशाने वाराणसी विमानतळावर आपत्कालीन दरवाजा उघडण्याचा प्रयत्न केला होता. पण केबिन क्रूच्या दक्षतेमुळे त्याचा हा प्रयत्न फसला. 

 

हेसुद्धा वाचा - Pune Crime : 'लेकीला न्याय मिळेपर्यंत...', भोर नसरापूर चिमुकलीच्या हत्येनंतर वडिलांचा मोठा निर्णय, 'राजकीय नेत्यांनी...'

 

विमानप्रवासाबद्दल काही नियम आहेत, त्यानुसार टॅक्सीवेवर किंवा आपत्कालीन परिस्थिती नसताना उड्डाणादरम्यान विमानाचे आपत्कालीन गेट उघडणे हा एक गंभीर गुन्हा आहे. यामुळे केवळ विमानाच्या हाताळणीवरच परिणा होत नाही तर इतर प्रवाशांच्या जीवालाही धोका येतो. नागरी विमानचालन सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे या प्रवाशावर कठोर कायदेशीर कारवाई होईल. इतकंच नाही, तर त्यांचं नाव 'नो-फ्लाय लिस्ट'मध्ये टाकलं जाऊ शकतं. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Chennai airportAir Arabia flightemergency exit doorpassenger arrestedCISF

इतर बातम्या

Explainer : इल्हान उमरने भावाशी लग्न केलं?, डोनाल्ड ट्रम्प...

विश्व