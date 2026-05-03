'त्या' प्रवाशाने धावत्या विमानाचे इमरजेंसी EXIT दरवाजा उघडला आणि उडी मारली...; पुढे जे घडलं ते अतिशय धक्कादायक

Chennai Airport : चेन्नई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर एक थरारक घटना समोर आली आहे. रविवारी सकाळी शारजाहहून 231 प्रवाशी असलेले विमान चेन्नई विमानतळावर टॅक्सीवेवर म्हणजे धावपट्टी आणि टर्मिनलला जोडणाऱ्या मार्गावर असताना एका तरुणाने विमानाचे इमरजेंसी EXIT दरवाजा उघडला आणि उडी मारली. पीटीआय या वृत्तसंस्थेनुसार वैमानिकाला तात्काळ माहिती मिळताच त्याने विमान थांबवले आणि विमानतळावरील अधिकाऱ्यांना घटनेची माहिती दिली. त्यानंतर CISF जवान, बॉम्ब निकामी करणारे जवान आणि सशस्त्र अधिकाऱ्यांसह तात्काळ घटनास्थळी गेलेत.
चेन्नई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर पहाटे 3:23 वाजता एकच धावपळ आणि तणावपूर्ण वातावरण पाहिला मिळालं. एअरबस ए320 विमान जे फ्लाइट जी 9471 धावपट्टीवरून टर्मिनलच्या दिशेने येत असताना थरारक घटना घडली. विमानातील 29 वर्षीय मोहम्मद शरीफ मोहम्मद नज्मुद्दीन याने आपत्कालीन दरवाजा घडला आणि उडी मारली. पायलटला माहिती मिळातच त्याने विमान थांबवलं. त्या तरुण उडी मारल्यानंतर विमानतळाच्य व्यावसायिक भागाकडे धावला त्यामुळे विमानतळावरील वातावरणावर घबराट परसरली होती. मात्र सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी त्याला तात्काळ पडकल्यानंतर परिस्थिती नियंत्रणात आली.
एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, घटनेनंतर सुरक्षिततेच्या कारणास्तव मुख्य धावपट्टी एक तासासाठी बंद ठेवण्यात आली होती. याचा परिणाम अनेक विमानांना झाला. तर लंडनहून येणारे ब्रिटिश एअरवेजचे विमान BA0035 बंगळूरुला वळवण्यात आली होती.
आरोपी तामिळनाडूतील पुदुकोट्टाईचा रहिवासी असून सध्या त्याची चौकशी सुरू आहे. त्याच्या मानसिक स्थितीचे मूल्यांकन करण्यात येत आहे. तो मानसिक रुग्ण असल्याचा संशय आहे. दरम्यान 28 मार्चला बंगळूरुहून येणाऱ्या इंडिगोच्या विमानातही अशीच एक घटना घडली होती. या विमानातील एका प्रवाशाने वाराणसी विमानतळावर आपत्कालीन दरवाजा उघडण्याचा प्रयत्न केला होता. पण केबिन क्रूच्या दक्षतेमुळे त्याचा हा प्रयत्न फसला.
विमानप्रवासाबद्दल काही नियम आहेत, त्यानुसार टॅक्सीवेवर किंवा आपत्कालीन परिस्थिती नसताना उड्डाणादरम्यान विमानाचे आपत्कालीन गेट उघडणे हा एक गंभीर गुन्हा आहे. यामुळे केवळ विमानाच्या हाताळणीवरच परिणा होत नाही तर इतर प्रवाशांच्या जीवालाही धोका येतो. नागरी विमानचालन सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे या प्रवाशावर कठोर कायदेशीर कारवाई होईल. इतकंच नाही, तर त्यांचं नाव 'नो-फ्लाय लिस्ट'मध्ये टाकलं जाऊ शकतं.