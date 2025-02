महाकुंभसाठी जाणाऱ्या ट्रेनमध्ये चढायला मिळेना, प्रवाशांनी AC डबाच फोडला; स्थानकावर एकच राडा

बिहारमध्ये रेल्वे स्थानकावर संतप्त प्रवाशांनी ट्रेनवर तुफान दगडफेक केली. मधुबनी रेल्वे स्थानकावर ही घटना घडली. शेजारच्या उत्तर प्रदेश राज्यातील महाकुंभमेळ्याला जाणाऱ्या प्रवाशांनी स्वतंत्र सेनानी सुपर फास्ट एक्स्प्रेसच्या काचा फोडल्या. व्हिडिओमध्ये निराश झालेले प्रवासी ट्रेनवर दगडफेक करत आहेत आणि एसी डब्यांच्या खिडक्या फोडत आहेत, ज्यामुळे आत बसलेल्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.

बिहारच्या जयनगरहून प्रयागराजमार्गे नवी दिल्लीला जाणारी ही ट्रेन मधुबनी रेल्वे स्थानकावर येताच, प्लॅटफॉर्मवर प्रवाशांची मोठी गर्दी उभी असल्याचं दिसून आले. प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलं की, ट्रेन आधीच खचाखच भरलेली होती, त्यामुळे दरवाजे उघडणे अशक्य झाले. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ट्रेनची वाट पाहणारे आणि ट्रेनच्या आत असणारे अनेक प्रवासी महाकुंभमेळ्यासाठी प्रयागराजला निघाले होते.

व्हिडीओत दोन महिला ट्रेनच्या आतमध्ये एसी कोचमध्ये बसलेल्या दिसत आहेत. यावेळी बाहेरील एक प्रवासी खिडकीची काच फोडली. यावेळी खिडकीजवळ बसलेल्या दोन्ही महिला भितीपोटी ओरडत असतात. दुसऱ्या एका व्हिडीओ ट्रेनच्या फुटलेल्या खिडक्या दिसत आहेत. ट्रेनमधील प्रवासी हा सगळा प्रकार आपल्या मोबाईलमध्ये रेकॉर्ड करत होते.

Remember, these Dehatis have the same Voting Rights as you.

Unable to board train to Maha Kumbh, people attack it with stones, break window at Madhubani Station in Bihar.

We need Pradhan Mantri Belt & Rod Yojna asap to teach basic Civic Sense.pic.twitter.com/uLlCNaoh3S

— Gems (@gemsofbabus_) February 10, 2025