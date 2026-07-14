/सलवार काढण्याचा प्रयत्न करणं, छाती दाबणे हा बलात्कार करण्याचा प्रयत्न नाही; हायकोर्टाने आरोपीची शिक्षा केली रद्द

एखाद्या महिलेचा सलवार काढण्याचा प्रयत्न करणं आणि तिची छाती दाबून तिची शारीरिक छेडछाड करणं यांसारख्या आरोपांवरून बलात्काराचा प्रयत्न केल्याचा हा गुन्हा सिद्ध होत नाही असं अजब निरीक्षण पाटणा उच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. उच्च न्यायालयाने यावेळी आरोपीची 376 सह कलम 511 अंतर्गत झालेली शिक्षा रद्द करत त्याची सुटका केली. यामागील कारणांचा उलगडा करताना कोर्टाने सांगितलं की, कारण यात शरीरसंबंधाचा प्रयत्न झाल्याचा किंवा बलात्कार करण्याच्या उद्देशाची स्पष्टपणे खात्री पटवून देणाऱ्या एखाद्या उघड कृतीचा पुरावा नसतो. हे आरोप जास्तीत जास्त भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 354 अन्वये महिलेच्या विनयभंगाचा गुन्हा असल्याचे दर्शवतात असं निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदवलं आहे.
सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवून तीन वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावल्याच्या आदेशाविरुद्ध दाखल केलेल्या अपिलावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती पूर्णेंदू सिंह यांनी हा आदेश दिला. "याचिकाकर्त्याने पीडितेला स्टुडिओमध्ये कोंडून ठेवणं, दरवाजा बंद करणं, तिची सलवार काढण्याचा प्रयत्न करणे आणि तिची छाती दाबून शारीरिक विनयभंग करणे यांसारख्या कृतींद्वारे तिच्यावर गुन्हेगारी स्वरूपाचे बळ वापरल्याचं माझ्या निदर्शनास आले आहे. या कृतींवरून हे स्पष्ट होतं की, महिलेची अब्रू किंवा लज्जा भंग पावेल याची जाणीव असताना किंवा तसा उद्देश ठेवूनच हे बळ वापरले गेले. ज्यामुळे भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 354 अन्वये आवश्यक असलेल्या सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता होते," असं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं.
पुढे असं म्हटलं आहे की, "एफआयआर (FIR) मधील आरोप आणि पीडितेची साक्ष यांनुसार सरकारी पक्षाचा संपूर्ण दावा ग्राह्य धरला तरीही, याचिकाकर्त्याची कृती ही आयपीसी (IPC) च्या कलम 376(1) सह कलम 511 अन्वये शिक्षापात्र गुन्हा घडल्याचं सिद्ध करत नाही. जास्तीत जास्त, हे आरोप पीडितेच्या विनयभंगाचा उद्देश असलेली कृती दर्शवतात, ज्यामुळे आयपीसीच्या कलम 354 मधील तरतुदी लागू होतात."
Removing woman’s salwar, pressing her chest amounts to outraging modesty, not attempt to rape: Patna High Court— Bar and Bench (@barandbench) July 14, 2026
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फिर्यादींच्या वकिलाच्या म्हणण्यानुसार, पीडिता फोटो काढण्यासाठी आपल्या वडिलांसोबत याचिकाकर्त्याच्या स्टुडिओमध्ये गेली होती. असा आरोप आहे की, पीडितेच्या वडिलांना बाहेर थांबून कॉम्प्युटवर फोटो दाखवण्याच्या बहाण्याने याचिकाकर्त्याने स्टुडिओचा दरवाजा आतून बंद केला, पीडितेची सलवार काढण्याचा प्रयत्न केला आणि बलात्कार करण्याच्या उद्देशाने तिची छेडछाड केली. पीडितेने आरडाओरडा केल्यामुळे तिच्या वडिलांनी दरवाजा जोर लावून उघडला, त्यानंतर याचिकाकर्ता घटनास्थळावरून पळून गेला.
उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, "पेनिट्रेशनचा कोणताही पुरावा नसताना, किंवा बलात्कार करण्याचा प्रयत्न असल्याचं स्पष्टपणे दर्शवणारी कोणतीही उघड कृती घडल्याचं दिसून येत नसताना, तसंच वैद्यकीय पुष्टीकरणाचा अभाव असताना, आयपीसी (IPC) कलम 375 मधील घटक आणि परिणामी आयपीसी कलम 511 सह वाचले जाणारे कलम 376 मधील तरतुदी लागू होत नाहीत."