English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • पवन हंस हेलिकॉप्टर समुद्रात कोसळले; अंदमान - निकोबार बेटांवर मोठी दुर्घटना

पवन हंस हेलिकॉप्टर समुद्रात कोसळले; अंदमान - निकोबार बेटांवर मोठी दुर्घटना

उत्तर आणि मध्य अंदमान जिल्ह्यातील मायाबंदर येथून उड्डाण केल्यानंतर  हेलिकॉप्टर समुद्रात कोसळले. या  हेलिकॉप्टरमध्ये क्रू मेंबर्ससह सात जण होते. 

वनिता कांबळे | Updated: Feb 24, 2026, 02:10 PM IST
पवन हंस हेलिकॉप्टर समुद्रात कोसळले; अंदमान - निकोबार बेटांवर मोठी दुर्घटना

Pawan Hans Helicopter: रांची येथे मोठी विमान दुर्घटना घडली असताना अंदमान - निकोबार बेटांवर मोठी दुर्घटना घडला आहे.  उड्डाणानंतर काही वेळातच पवन हंस हेलिकॉप्टरमध्ये तांत्रिक बिघाड झाला. हे विमान सुमद्रात कोसळले आहे.  

Add Zee News as a Preferred Source

पवन हंस कंपनीचे हे हेलिकॉप्टर पोर्ट ब्लेअरहून मायाबंदरला जात होते. या हेलिकॉप्टरमध्ये सात जण होते. पवन हंसच्या प्रवक्त्याने दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना सकाळी 9.30 च्या सुमारास घडली. हेलिकॉप्टरने पोर्ट ब्लेअरहून दोन क्रू मेंबर्स आणि पाच प्रवाशांसह उड्डाण केले. 

तांत्रिक बिघाडामुळे हेलिकॉप्टर समुद्रात कोसळले

उड्डाणादरम्यान हेलिकॉप्टरमध्ये तांत्रिक बिघाड झाला. परिस्थिती लक्षात घेता, सर्वांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून वैमानिकाने हेलिकॉप्टर समुद्रात उतरवण्याचा निर्णय घेतला. मायाबंदरमध्ये लँडिंग करताना हेलिकॉप्टर धावपट्टीपासून सुमारे 300 मीटर अंतरावर समुद्रात उतरल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. प्राथमिक माहितीच्या आधारे, तांत्रिक बिघाडाचे कारण शोधण्यासाठी चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.

इंजिनमध्ये बिघाड झाल्याने लेहला जाणारे स्पाइसजेटचे विमान दिल्लीला परतले

  मंगळवारी सकाळी लेहला जाणाऱ्या स्पाइसजेटच्या विमानाच्या इंजिनमध्ये बिघाड झाला यामुळे हे विमान दिल्लीला परतले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार एसजी 121  क्रमांकाचे बोईंग 737 विमान सुमारे 150 प्रवाशांना घेऊन जात होते. स्पाइसजेटच्या प्रवक्त्याशी संपर्क साधला असता, मंगळवारी दिल्लीहून लेहला जाणारे विमान तांत्रिक समस्येमुळे राजधानीत परतले.
"विमान दिल्लीत सुरक्षितपणे उतरले आणि सर्व प्रवाशांना सामान्यपणे विमानातून उतरवण्यात आले," असे प्रवक्त्याने एका निवेदनात म्हटले आहे. सूत्रांनी सांगितले की विमानाच्या इंजिनमध्ये बिघाड झाला होता. प्रवक्त्याच्या मते, कॉकपिटमध्ये आगीची कोणतीही सूचना देण्यात आली नव्हती. 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Pawan Hans helicopter crashes into seaAndaman Nicobar Islandsपवन हंस हेलिकॉप्टरपवन हंस हेलिकॉप्टर समुद्रात कोसळलेअंदमान जिल्ह्यातील मायाबंदर

इतर बातम्या

Sonalee Kulkarni Brother Death : सोनाली कुलकर्णीने शेअर केल...

मनोरंजन