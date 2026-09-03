डिजिटल पेमेंट्स प्लॅटफॉर्म PayPal ने भारतातील सुमारे 600 कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केलं. जागतिक पुनर्रचना आणि खर्च कपातीच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून ही कपात करण्यात आल्याचे कंपनीकडून सांगण्यात आलंय. ज्यामुळे त्यांच्या स्थानिक कर्मचाऱ्यांपैकी जवळपास 10% कर्मचाऱ्यांवर परिणाम झाला आहे. मनीकंट्रोलच्या अहवालानुसार, चेन्नई, बंगळूर आणि हैदराबादमधील कर्मचाऱ्यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता एका व्हर्च्युअल कॉलद्वारे या कर्मचारी कपातीबद्दल माहिती देण्यात आली आहे.
अनेकांनी सांगितलंय की, आम्हाला कोणतीही पूर्वसूचना देण्यात आली नव्हती. सोमवारी सकाळी (31 ऑगस्ट 2026) आम्हाला एका मीटिंग कॉलसाठी बोलावण्यात आलं. ज्यात देशभरातील विविध कार्यालयांमधील अनेक कर्मचारी सहभागी होते. या मीटिंगमध्ये सांगण्यात आलं की, आज तुमचा शेवटचा दिवस आहे.
मीटिंगनंतर लगेचच त्यांचा सिस्टम ॲक्सेस बंद करण्यात आला आणि त्यानंतर त्यांना ऑफबोर्डिंग ईमेल पाठवण्यात आला. या 600 कर्मचाऱ्यांमध्ये टेक्नॉलॉजी, इंजिनिअरिंग, ऑपरेशन्स, पेमेंट्स आणि फायनान्स यांचा समावेश असल्याचे म्हटलं जातंय.
ही कर्मचारी कपात पेपलच्या व्यापक पुनर्रचना योजनेचा एक भाग असल्याचे कंपनीकडून सांगण्यात आलंय. अहवालानुसार, ही कर्मचारी कपात आशिया-पॅसिफिकमध्ये टप्प्याटप्प्याने केली जात आहे, त्यानंतर अमेरिका, युरोप, मध्य पूर्व आणि आफ्रिकामध्ये ही प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे सांगण्यात आलंय.
काही अहवालांमध्ये असाही दावा करण्यात आला आहे की, अखेरीस पेपलच्या भारतातील 25% कर्मचाऱ्यांवर याचा परिणाम होऊ शकतो. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील व्यापक मंदीच्या काळात हा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यामध्ये यावर्षी जगभरात 1,28,000 हून अधिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नोकऱ्या कमी करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. उबर आणि ओरॅकलसारख्या कंपन्यांनीही नवीन कर्मचारी कपातीची घोषणा केली आहे.
दरम्यान जगातील सर्वात मोठ्या IT कंपनी ओरॅकलने सप्टेंबरमध्ये पुन्हा एकदा कर्माचारी कपात होणार असल्याची घोषणा केल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. यावेळी भारतातील कर्मचाऱ्यांना सर्वात मोठा धोका आहे. ओरॅकल जगभरातील अंदाजे 10,000 कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करणार आहे, असं वृत्त समोर आलं आहे. क्लाउड आणि एआय पायाभूत सुविधांवरील वाढता खर्च भरून काढण्यासाठी ही नोकरी कपात करण्यात येत आहे. सुरुवातीला, 1 सप्टेंबर रोजी कर्मचारी कपातीची घोषणा होण्याची अपेक्षा वर्तवली जात होती, पण आता 15 सप्टेंबर नोकरी कपात होणार आहे, असं सूत्रांनी सांगितलं आहे. बंगळुरूमधील कर्मचारी कपाताचा सर्वात मोठा फटका बसणार आहे, असं म्हटलं जातंय.