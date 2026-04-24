  • RBI सर्वात मोठी कारवाई! Paytm Payments Bank चा परवाना रद्द, सर्व व्यवहार बंद, UPI युजर्स, बँक खाती, म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीवर काय परिणाम होणार?

वनिता कांबळे | Updated: Apr 24, 2026, 08:51 PM IST
Paytm Payments Bank Rbi Cancelled Licence Issued : बँकिंग क्षेत्रात खळबळ माजवणारी घडामोड घडली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआयने मोठी कारवाई केली आहे. पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेडचा (Paytm Payments Bank - PPBL) परवाना RBI ने रद्द केला आहे. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या कलम 22(4) अंतर्गत असलेल्या अधिकारांनुसार RBI ने Paytm ही कारवाई केली आहे.

आरबीआयने पेटीएमच्या बँकिंग प्लॅटफॉर्म, पेटीएम पेमेंट्स बँकेचा परवाना रद्द केल्याने खळबळ उडाली आहे. पेटीएम पेमेंट्स बँकेचे कामकाज  सार्वजनिक हिताला आणि ठेवीदारांच्या हिताला हानी पोहचवणारे आहे. पीपीबीएलच्या कामकाजामुळे ठेवीदारांना नुकसान होऊ शकले असते. पेटीएम बँक आपल्या परवान्याच्या अटींचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरल्याने परवाना रद्द करण्यात येत असल्याचे RBI ने परिपत्रकात नमूद केले आहे.

पीपीबीएल बँकिंग नियमन कायद्याच्या कलम 22(3) च्या विविध तरतुदींचे पालन करत नव्हती. आरबीआय आता बँक बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज करणार आहे. यापूर्वी 11 मार्च 2022 पर्यंत बँकेला नवीन ग्राहक जोडण्यास मनाई करण्यात आली होती. 2024 च्या सुरुवातीपर्यंत ठेवी आणि कर्जावरही अनेक निर्बंध लादण्यात आले होते. 24 एप्रिल, 2026 रोजीच्या आदेशानुसार कामकाजाचा दिवस संपल्यापासून रद्द करण्यात आला आहे. पेटीएम पेमेंट्स बँक तिच्या परवान्यात नमूद केलेल्या अटी व शर्तींचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरली आहे यामुळे परवाना रद्द करण्यात आला. 

पेटीएम पेमेंट्स बँकेच्या ग्राहकांवर काय परिणाम होणार? 

Paytm Payments Bank चा परवाना रद्द झाल्याने ग्राहकांमध्ये खळबळ माजली आहे. आपल्या पैशांचे, गुंतवणुकीचे काय होणार असा प्रश्न हजारो ग्राहकांना पडला आहे. जर तुमचे पैसे पेटीएम पेमेंट्स बँकेत जमा असतील, तर घाबरण्याची गरज नाही. आरबीआयच्या प्रसिद्धीपत्रकात ठेवीदारांसाठी काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत. पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेडकडे तिची संपूर्ण ठेव देयता पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी तरलता आहे. याचा अर्थ असा की, बँक बंद करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत करण्यासाठी बँकेकडे पुरेसा निधी आहे.

पेटीएमच्या बँकिंग सेवा तात्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आल्या

पीपीबीएल 24 एप्रिल 2026 च्या संध्याकाळपासून आपले सर्व बँकिंग व्यवसाय व्यवहार बंद करेल. बँकेचा परवाना आता रद्द करण्यात आला असून, बँक बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार असल्याने, ठेवीदारांनी परतावा आणि खाते सेटलमेंटसंबंधी अधिकृत माहितीसाठी आरबीआय (RBI) आणि बँकेच्या अपडेट्सवर लक्ष ठेवावे अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत.

 

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

