"हे मी गांधीजींकडून शिकलो..." केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर CJP ची पहिली प्रतिक्रिया

केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी अखेरीस त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला असून कॉक्रोज जनता पार्टीसाठी हे खूप मोठं यश आहे. नीट-यूजी पेपरफुटी प्रकरण, परीक्षा व्यवस्थेतील कथित त्रुटी आणि विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर हा राजीनामा महत्त्वाचा मानला जात आहे. दरम्यान, आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) नेही यावर पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. CJP च्या मुख्य ट्विटर (X) प्रतिक्रिया समोर आली आहे. ' शांततापूर्ण मार्गांनी ध्येय साध्य करता येते. हे मी गांधीजींकडून शिकलो आहे.' असं लिहलं आहे. यातून स्पष्ट होतं की सत्य आणि अहिंसेच्या मार्गाने लढा दिला तर बदल घडवून आणता येतो. हा विजय कोणत्याही एका व्यक्तीचा नाही, तर देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांचा आहे.
कॉकरोच जनता पार्टीने यांनी धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा देण्यासाठी आज ३ वाजेपर्यंतचं अल्टिमेटम दिलं होतं. या वेळेच्या आधीच त्यांनी हा राजीनामा दिल्याने विद्यार्थ्यांच्या संघर्षाला यश आल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून विद्यार्थी रस्त्यावर उतरून परीक्षा व्यवस्थेतील पारदर्शकतेची मागणी करत होते. अनेकांनी उपोषण, आंदोलन आणि शांततापूर्ण निदर्शनांत सहभाग घेतला. या संघर्षानंतर सरकारला निर्णय घ्यावा लागला आहे.
शांतिपूर्ण तरीके से लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है,— Cockroach Janta Party (@CJP_for_India) July 25, 2026
गांधीजी से सीखा है।
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याला विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा विजय म्हटले गेले. CJP ने परीक्षा व्यवस्थेत व्यापक सुधारणा आणि उत्तरदायित्वाची मागणी कायम ठेवली आहे. याशिवाय त्यांनी ट्विट करत 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या मागण्यांची सद्यस्थिती काय आहे त्याबद्दल सांगितलं आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा हे मागणी पूर्ण झाली असली तरी अजून दोन मागण्या पूर्ण झालेल्या नाहीत. एक म्हणजे आत्महत्या केलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना १ कोटी रुपये मिळावेत आणि आंदोलन करणाऱ्या कोणत्याही विद्यार्थ्यावर कारवाई केली जाऊ नये या दोन मागण्या आहेत.
The Cockroach Janta Party Demands Update:— Cockroach Janta Party (@CJP_for_India) July 25, 2026
1. Dharmedra Pradhan must resign
2. 1 crore to the families of all students who died by suicide - PENDING
3. No action against any of the student protesters - PENDING
: CJP Chief
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर सोशल मीडियावर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काहींनी हा विद्यार्थ्यांच्या संघर्षाचा विजय असल्याचे म्हटले, तर काहींनी परीक्षा व्यवस्थेतील सुधारणा प्रत्यक्षात कधी होणार, याबाबत प्रश्न उपस्थित केले. CJP समर्थकांनी मात्र हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या एकजुटीचा आणि शांततापूर्ण आंदोलनाचा परिणाम असल्याचा दावा केला आहे.
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया।— Cockroach Janta Party (@CJP_for_India) July 25, 2026
ये छात्रों की जीत है। pic.twitter.com/QgFV5pcsKt
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर आता शिक्षण मंत्रालयाची धुरा कोणाकडे जाणार आणि परीक्षा व्यवस्थेतील सुधारणा कशा राबवल्या जाणार, याकडे देशभरातील विद्यार्थी, पालक आणि शैक्षणिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. CJP नेही आगामी काळात परीक्षा सुधारणांसाठी आपला लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.