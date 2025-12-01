'या' लोकांचे पेन्शन 1 डिसेंबरपासून बंद होणार? अत्यंत महत्वाचे कागदपत्र सादर करण्याची मुदत संपली

Life Certificate For Pension: सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर पेश्न दिली जाते. यासाठी पेन्शनधाकरांना वेळोवेळी महत्वाची कादगपत्रे सादर करावी लागतात. सर्व पेन्शनधारकांना त्यांचे पेन्शन मिळत राहण्यासाठी जीवन प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. लाभार्थी जिवंत आहेत आणि पेन्शन योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचत आहे याची खात्री करण्यासाठी हा अत्यंत महत्वाचा पुरावा आहे. जर हा पुरावा वेळेवर सादर केले नाही तर पुढील महिन्याचे पेन्शन रोखले जाते. हा पुरावा सादर करण्याची मुदत संपली आहे.
जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याची शेवटची तारीख 30 नोव्हेंबर आहे. या अंतिम मुदतीपर्यंत जीवन प्रमाणपत्र सादर केले नसल्यास पेन्शन रद्द होऊ शकते. जर तुम्ही देखील पेन्शनधारक असाल आणि तुमचे प्रमाणपत्र सादर केले नसेल, तर तुम्हाला अडचणी येऊ शकतात. जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याचे अनेक मार्ग आहेत. लोक अनेकदा बँकेत जातात आणि फॉर्म भरतात आणि ते सादर करतात. पण हा एकमेव पर्याय नाही.
आता, डिजिटल पर्याय देखील एक मोठी मदत आहेत, विशेषतः जे प्रवास करू शकत नाहीत त्यांच्यासाठी. आता ऑनलाइन जीवन प्रमाणपत्रे सादर करता येऊ शकतात. ही सुविधा आधार-आधारित चेहरा प्रमाणीकरण प्रणालीद्वारे देखील शक्य आहे. या सुविधेसाठी फक्त मोबाईल फोन आणि इंटरनेटची आवश्यकता आहे. पेन्शनधारक त्यांच्या चेहऱ्याची पडताळणी करून काही मिनिटांत डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र सादर करू शकतात.
जीवन प्रमाण अॅप वापरून देखील जीवन प्रमाणपत्र देखील सादर करता येऊ शकते. प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी तुम्हाला अॅप डाउनलोड करावे लागेल आणि तुमची आधार माहिती आणि फेस ऑथेंटिकेशन वापरावे लागेल. वृद्ध किंवा गतिशीलतेच्या समस्या असलेल्यांसाठी देखील डोअरस्टेप बँकिंग उपलब्ध आहे. अनेक बँका आणि इंडिया पोस्ट ही सेवा देतात. फॉर्म भरण्यासाठी आणि आवश्यक पडताळणी करण्यासाठी एक कर्मचारी तुमच्या घरी येतो. जर तुमचे पेन्शन लाईफ सर्टिफिकेट सादर न केल्यामुळे ब्लॉक झाले असेल, तर घाबरून जाण्याची गरज नाही. तुम्ही कागदपत्रे सादर करताच तुमचे पेन्शन पुन्हा सुरू होते. तथापि, यासाठी काही दिवस लागू शकतात. म्हणून, तुमच्या पेन्शनमध्ये विलंब किंवा व्यत्यय येऊ देऊ नका.