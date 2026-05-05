Explained: प्रायव्हेट कंपनीतील कर्मचाऱ्यांना मिळणार दरमहा 3000 रुपये पेन्शन; कसं शक्य? समजून घ्या सोप्या भाषेत!

Pension Hike: खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तीनंतरचा मोठा आधार असलेल्या 'कर्मचारी पेन्शन योजना' (EPS) बाबत 2026 मध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेल्या किमान पेन्शनमधील वाढीच्या मागणीमुळे आता चर्चांना उधाण आले आहे. तुमची पेन्शन 3000 रुपयांपर्यंत वाढणार का? आणि ती कशी मोजली जाते? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
सध्या EPS अंतर्गत मिळणारी किमान पेन्शन 1000 रुपये इतकी आहे. मात्र, महागाईच्या तुलनेत ही रक्कम अत्यल्प असल्याचे सांगत कामगार संघटनांनी ती किमान 3000 ते 7500 रुपये करण्याची मागणी केली आहे. 2026 पर्यंत यावर ठोस निर्णय होण्याची दाट शक्यता असून, यामुळे लाखो निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.
EPS पेन्शन मोजण्यासाठी 'पेन्शनपात्र पगार' हा सर्वात महत्त्वाचा घटक असतो. सध्याच्या नियमानुसार, पेन्शनसाठी पगाराची कमाल मर्यादा 15000 रुपये प्रति महिना निश्चित करण्यात आली आहे. म्हणजेच, तुमचा मूळ पगार कितीही असला तरी पेन्शनच्या गणितासाठी तो केवळ 15000 रुपयेच ग्राह्य धरला जातो. ही मर्यादा वाढवण्याची मागणी देखील जोरात सुरू आहे.
तुमची पेन्शन किती असेल हे ठरवण्यासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) एक विशिष्ट सूत्र वापरते. पेन्शन = (पेन्शनपात्र पगार × सेवेची वर्षे) / 70.उदाहरणार्थ, जर तुमची सेवा 35 वर्षे असेल आणि पगार 15000 रुपये असेल, तर जुन्या सूत्रानुसार तुमची पेन्शन 7500 रुपये होईल. मात्र, यात अनेक अटी व शर्ती लागू होतात.
EPS चा लाभ घेण्यासाठी कोणत्याही कर्मचाऱ्याने ईपीएफओ (EPFO) मध्ये किमान 10 वर्षे योगदान देणे आवश्यक असते. जर तुमची सेवा 10 वर्षांपेक्षा कमी असेल, तर तुम्हाला मासिक पेन्शन मिळत नाही; त्याऐवजी तुम्ही व्याजासह जमा झालेली रक्कम एकदाच काढू शकता.
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने 20 वर्षांहून अधिक काळ नोकरी केली असेल, तर नियमानुसार त्याला 2 वर्षांचे अतिरिक्त 'वेटेज' (Bonus) दिले जाते. म्हणजेच, तुम्ही 22 वर्षे सेवा केली असेल तर पेन्शनच्या गणितात ती 24 वर्षे पकडली जाते, ज्यामुळे मासिक पेन्शनची रक्कम वाढते.
EPS नियमांनुसार, सभासद वयाची 58 वर्षे पूर्ण केल्यानंतर पेन्शन मिळवण्यास पात्र ठरतो. मात्र, जर कोणाला लवकर पेन्शन हवी असेल, तर वयाच्या 50 व्या वर्षापासून 'अर्ली पेन्शन'चा पर्याय निवडता येतो. पण अशा परिस्थितीत, दरवर्षी 4% या दराने पेन्शनची रक्कम कमी केली जाते.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार, जे कर्मचारी 1 सप्टेंबर 2014 पूर्वी EPFO चे सदस्य होते, त्यांना त्यांच्या प्रत्यक्ष मूळ पगारावर 15000 च्या मर्यादेपेक्षा जास्त पेन्शन मिळवण्यासाठी अर्ज करण्याची संधी देण्यात आली होती. यामुळे ज्यांचा पगार जास्त आहे, त्यांना भविष्यात मोठी पेन्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, 2026 पर्यंत सरकार पेन्शन फंडामध्ये काही संरचनात्मक बदल करू शकते. किमान पेन्शन 3000 रुपये झाल्यास त्याचा फायदा थेट कमी पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना होईल. तसेच, 15000 रुपयांची वेतन मर्यादा वाढवल्यास मध्यमवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये दुपटीने वाढ होऊ शकते.
EPS पेन्शनचे गणित हे वेळोवेळी बदलणाऱ्या सरकारी नियमांवर अवलंबून असते. आगामी काळात सरकारकडून अधिकृत घोषणा झाल्यावरच वाढीव पेन्शनचे नेमके स्वरूप स्पष्ट होईल. तोपर्यंत कर्मचाऱ्यांनी आपली ईपीएफ (EPF) पासबुक नियमितपणे तपासणे आणि नॉमिनेशन प्रक्रिया पूर्ण करणे हिताचे ठरेल.