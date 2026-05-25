'जरा लाज बाळगा', 10 वर्षीय चिमुरडीची लैंगिक अत्याचार करुन हत्या! पोलिसांना पत्रकार परिषदेत हसू अनावर; VIDEO मुळे संताप

Viral Video of Police Laughing sparked massive outrage: तामिळनाडूच्या कोईम्बतूरमध्ये 10 वर्षीय चिमुरडीची बलात्कार करुन हत्या करण्यात आली. यासंदर्भात आयोजित पत्रकार परिषदेत पोलीस अधिकारी चक्क हसत होते. याचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून, नेटकरी संताप व्यक्त करत आहेत.
Viral Video of Police Laughing sparked massive outrage: तामिळनाडूच्या कोईम्बतूरमध्ये 10 वर्षीय चिमुरडीची बलात्कार करुन हत्या करण्यात आली असून, हे प्रकरण ज्याप्रकारे तामिळनाडू सरकार हाताळत आहे त्यावरुन वाद निर्माण होत आहेत. सुलूर येथील या घटनेमुळे मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय बॅकफूटवर गेले आहेत. सर्वप्रथम, 10 वर्षीय मुलीच्या हत्येप्रकरणी विचारणा केली असता हसताना दिसल्याने तामिळनाडूच्या उद्योगमंत्री एस. कीर्तना यांच्यावर भाजपाने सडकून टीका केली. हा वाद तिथेच थांबला नाही. त्यानंतर लगेचच, आणखी एक व्हिडिओ समोर आला, ज्यामध्ये या 10 वर्षीय मुलीच्या हत्येप्रकरणी आयोजित संयुक्त पत्रकार परिषदेदरम्यान वरिष्ठ पोलीस अधिकारी हसताना दिसले.
कीर्तना यांनी आपण संवाद संपल्यानंतर हसलो होतो असं स्पष्टीकरण दिलं आहे. दरम्यान पोलिसांच्या वर्तवणुकीवरुन नाराजी व्यक्त होत असताना, त्यांच्याकडून मात्र अद्याप कोणतंही उत्तर किंवा स्पष्टीकरण दिलेलं नाही.
व्हिडीओत पश्चिम विभागाच्या पोलीस महानिरीक्षक आर.व्ही. रम्या भारती संयुक्त पत्रकार परिषदेदरम्यान हसताना आणि नखांशी खेळताना दिसत आहेत. कोईम्बतूर परिक्षेत्राचे उपमहानिरीक्षक (DIG) पी. सामिनाथन आणि कोईम्बतूरचे पोलीस अधीक्षक (SP) अल्लातिपल्ली पवन कुमार रेड्डी यावेळी त्यांच्यासोबत होते.
A senior Tamil Nadu police officer has sparked controversy after a video showing her laughing before a media briefing on the Coimbatore child rape-murder case went viral on social media.— The Siasat Daily (@TheSiasatDaily) May 25, 2026
Inspector General of Police (West Zone) R V Ramya Bharathi faced criticism after the clip,… pic.twitter.com/G83HZtd8h8
एका युजरने या व्हिडीओवर कमेंट करताना म्हटलं आहे की, "त्या विनाकारण वारंवार का हसत आहेत? अशा अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करा. त्यांना इतक्या गंभीर स्थितीतही कसं वागायचं हे माहिती नाही". दुसऱ्या एकाने लिहिलं की, "एका 10 वर्षांच्या मुलीचं अपहरण करण्यात आलं, छळ करण्यात आला आणि हत्या करण्यात आली आणि अशा वेळी किमान संवेदनशीलता दाखवण्याऐवजी, हे अधिकारी पत्रकार परिषदेत विनोद करण्यातच अधिक रस घेत असल्याचे दिसून आले. ही अत्यंत लज्जास्पद बाब आहे."
एका युजरने, या अधिकारी पदासाठी योग्य नाहीत असं म्हटलं आहे. तर एकाने आपण, एक नागरी समाज म्हणून आपण अपयशी ठरलो आहेत अशी खंत व्यक्त केली आहे. "पोलिस विभागाला लाज वाटली पाहिजे; कारण तामिळनाडू पोलिस हा जगातील सर्वोत्तम विभाग आहे, परंतु अशा अधिकाऱ्यांमुळे आज आम्ही अपयशी ठरत आहोत," असा संताप एकाने व्यक्त केला आहे.
एका युजरने म्हटलं, "या व्यवस्थेलाच दोष द्या. याच कारणांमुळे न्याय मिळण्यास नेहमीच विलंब होतो," तर दुसऱ्या एकाने टिप्पणी केली, "त्या हसू शकतात, कारण त्यांना कशाचीही पर्वा नाही आणि त्यांना स्वतःला पुरेसे सुरक्षित वाटते." एकाने दावा केला की, अत्यंत तणावपूर्ण व्यवसायात काम करत असल्यामुळे आणि वारंवार अशा प्रसंगांना सामोरे जावे लागत असल्यामुळे हे अधिकारी कदाचित "भावनिकदृष्ट्या बधिर" झाले असावेत.
कोईम्बतूरमध्ये एका 10 वर्षीय मुलीची हत्या करण्यात आली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 21 मे रोजी सायंकाळी 5 वाजण्याच्या सुमारास सुलूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत, आपल्या घराबाहेर खेळत असताना ती मुलगी बेपत्ता झाली होती. त्याच दिवशी सायंकाळी उशिरा याप्रकरणी तक्रार दाखल करण्यात आली आणि गुन्हा नोंदवण्यात आला.
तपास घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी पाच विशेष पथकं तयार केली. तसंच सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी केली. त्यानंतर पोलिसांनी मुख्य आरोपीची ओळख पटवली. 33 वर्षीय 'के. कार्ती' असे या आरोपीचे नाव असून, तो मूळचा नागपट्टिनम जिल्ह्यातील रहिवासी आणि पीडित मुलीच्या कुटुंबाचा ओळखीचा होता. त्यानेच त्या मुलीला फूस लावून पळवून नेल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर एका अपार्टमेंट संकुलातील लपण्याच्या ठिकाणावरून त्याला अटक करण्यात आली. गुन्हेगारी कट रचल्याच्या आरोपाखाली आणखी एका आरोपीला अटक करण्यात आली.