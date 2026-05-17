/कुठे पेट्रोल पंपावर हाणामारी तर कुठे आंदोलन, चक्क पोलिस सुरक्षेत पेट्रोल डिझेलचं वाटप!

Shortages of Gas Petrol: राज्यात पेट्रोल डिझेलचा तुटवडा जाणवतोय.इंधन टंचाईचा फटका हा सर्वसामान्य जनतेला बसतोय.वाशिममधील पेट्रोल पंपावर नागरिकांमधल्या वादाचं रुपांतर हाणामारीत झालं.आणि हा सगळा राडा बघायला मिळाला. दुसरीकडे ठिकठिकाणी पेट्रोल डिझेलसाठी लांबच लांब रांगा लागल्याचं पाहायला मिळालं.इंधन मिळालं तरी उद्या ते मिळेल का अशी भिती लोकांना आहे. त्यामुळे लोकं हातात कॅन घेऊन पेट्रोल पंपावर रांगा लावतायत. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
वाशिममधल्या पेट्रोल पंपावर भीषण वास्तव समोर आलंय. सध्या पंपावर इंधन मिळवण्यासाठी तासनतास रांगा लावाव्या लागतायत. पण रांगेत लागून सुद्धा पेट्रोल डिझेल मिळेलच याची खात्री नाही. लोकांमध्ये सध्या अस्वस्थता आणि संताप आहे. यातूनच पेट्रोल पंपावर नागरिकांमधल्या वादाचं रुपांतर हाणामारीत झालं. आणि हा सगळा राडा बघायला मिळाला. आज जरी इंधन मिळालं तरी उद्या ते मिळेल का अशी भिती लोकांना आहे. त्यामुळे लोकं हातात कॅन घेऊन पेट्रोल पंपावर रांगा लावतायत. आणि हातातल्या कॅननेच एकमेकांना ही मारहाण करण्यात आली.
वाशिममधली असली तरी राज्यातल्या इतरही भागात काही वेगळी स्थिती नाहीये. वाशिमपासून काही अंतरावर असलेल्या हिंगोलीत डिझेलच्या याच कॅन डोक्यावर घेत शेतकऱ्यांनी आंदोलन केलं. हिंगोली जिल्ह्यातल्या 35 पैकी 20 पेट्रोल पंपावरचा डिझेल साठा संपलाय. वाशिम जिल्ह्यातल्याहीपेट्रोल पंपवर डिझेल मिळणार नाही अश्या पाट्या लागल्या आहेत. शेतीच्या अनेक कामांसाठी डिझेल लागतं. पण ते मिळतच नसल्याने कामं कशी करायची हा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडलाय. त्यामुळे पेट्रोल पंपावरच शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरु केलं.
बुलढाण्यात पेट्रोल डिझेलच्या टंचाईमुळे काही वाहनं रस्त्यातच बंद पडलीयेत. त्यांना चक्क दुसऱ्या गाडीच्या मदतीने ओढून पेट्रोल पंपापर्यंत कसं बसं आणण्यात आलं. पेट्रोल पंपावर वातावरण इतकं तणावपुर्ण बनलंय की पंपावर चक्क पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आलाय. पोलिसांच्या देखरेखीखाली वितरण केलं जातंय. तासनतास रांगेत लागल्याने पंपावर तोबा गर्दी होतेय. त्यात लोकांच्या संयमाचा बांध फुटू नये म्हणून कधी नव्हे ते पेट्रोल पंपावर पोलिस तैनात केले गेलेयत.
हिंगोलीपासून 700 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या रत्नागिरीत सुद्धा काही वेगळी स्थिती नाहीये. बघून तुम्हाला वाटेल की हे रिक्षाचं पार्किंग, स्टँड किंवा रॅली वगैरी आहे की काय. पण असं अजिबात नाहीये. तर ही भली मोठी न संपणारी रांग लागलीये ती ऑटोसाठी लागणाऱ्या इंधनासाठी. जिल्ह्यातल्या इंधन टंचाईमुळे वाहनचालक अक्षरशः मेटाकुटीला आलेयत. यात सर्वाधिक संकटात सापडलेयत ते रिक्षा चालक.
सीएनजी किंवा पेट्रोल डिझेल मिळालच नाहीत तर कमवायचं कसं आणि खायचं काय हा प्रश्न आता पडलाय. दिवस रात्र तासनतास रांगेत लागून सुद्धा इंधन मिळत नाहीये. दिवसा रणरणत्या उन्हात रांगेत लागायचं तरिही पहाट झाली तरी रांग काय कमी होत नाहीये. कारण एकच इंधन टंचाई. त्यामुळे प्रशासन नेमकं काय करतंय हा संतप्त सवार नागरिक विचारतायत. तर दुसरीकडे रत्नागिरीपासून साडेचारशे किलोमीटर अंतरावर असलेल्या पालघर जिल्ह्यातसुद्धा अशीच टंचाई आहे. बोईसर मधल्या मुख्य सीएनजी स्टेशनच्या दुरुस्तीचं काम सुरु असल्याने सीएनजी मिळत नाहीये. २० सीएनजी पंपांना याचा फटका बसलाय. 18 ते 21 तारखेपर्यंत पुरवठा बंद राहणार असल्याने रिक्षाचालकांवर उपासमारीची वेळ आलीये.
आखातातील युद्ध आणि होर्मुझच्या कोंडीमुळे देशातील इंधन पुरवठा साखळी विस्कळीत झालीये. पेट्रोल डिझेल, गॅस, सीएनजीचे वाढलेले भाव त्यात गरजेपुरता इंधन मिळणंही अनेक ठिकाणी मुश्किल झालंय. महागाईचा आगडोंब एकीकडे उसळलेला असताना लोकांच्या उपजिवीकेवरच गदा येताना दिसतेय. त्यामुळे आता पेट्रोल पंपावर चक्क पोलिस बंदोबस्तात पेट्रोलचं वाटप करण्याची वेळ आलीये. पण वेळीच ही परिस्थिती नियंत्रणाल आणली नाही तर याचे दुरगामी परिणाम लोकांच्या उपजिवीकेवरही होतील.