/पुण्यासारखी भयानक घटना मध्य प्रदेशात घडली; एकाचवेळी 11 जणांचा मृत्यू; मृतदेह निळे पडले

मध्य प्रदेश : पुण्यातील पिंपरी चिंडवडमध्ये विषारी दारुमुळे 20 पेक्षा जास्त जणांचा मृत्यू झाला होता. मे 2026 मध्ये घडलेल्या या घटेमुळे पुण्यासाह संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ माजली होती. आता पुण्यासारखी भयानक घटना मध्य प्रदेशात घडली आहे. विषारी दारुमुळे तब्बल 11 जणांचा मृत्यू झाला आहे. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे रुग्णांचे मृतदेह निळे पडले आहेत.
मध्य प्रदेशातील सागरमध्ये धक्कादायक प्रकार घडला. विषारी दारूच्या सेवनामुळे आतापर्यंत 11 जणांचा मृत्यू झाला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी 10 जाणाचा मृत्यू झाल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. जवळपास 35 जणांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्यापैकी काहींची प्रकृती अजूनही गंभीर आहे. गंभीर रुग्णांना बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज आणि सागर जिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहे. मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
जिल्हाधिकारी प्रतिभा पाल यांनी या घटनेची माहिती दिली. या घटनेत दगावलेले तसेच रुग्णालयात भरती असलेले सर्वजण बांदा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील नौरोजा आणि घुघरा खुर्द या गावांमधील रहिवासी आहेत. बाधित गावांमध्ये तपासणी सुरू असून, दारू प्यायलेल्यांची चाचणी केली जात आहे. ज्यांच्यामध्ये लक्षणे दिसत आहेत, त्यांना बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेजमध्ये पाठवले जात आहे. हे मृत्यू मेथिल अल्कोहोलच्या सेवनामुळे झाल्याचा संशय असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
आतापर्यंत करण्यात आलेल्या दोन-तीन शवविच्छेदनांमधून प्राथमिकदृष्ट्या मेथिल अल्कोहोलचे सेवन झाल्याचे दिसून आले असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, पोलीस अधीक्षक अनुराग सुजानिया यांनी सांगितले की, प्राथमिक तपासात असे समोर आले आहे की, उत्तर प्रदेशातील ललितपूर येथून दारूचा पुरवठा केला जात होता. काही लोकांना ताब्यात घेण्यात आले असून त्यांची चौकशी सुरू आहे. ललितपूरमधील नेटवर्कचाही तपास सुरू आहे. डॉक्टरांच्या मते, रुग्णालयात आणलेल्या रुग्णांचे मृतदेह निळे पडले होते आणि त्यांच्या शरीरात कडकपणा जाणवत होता. प्रशासनाने बीएमसीमध्ये संशयित रुग्णांसाठी स्वतंत्र खाटा राखीव ठेवल्या आहेत. शवविच्छेदन आणि इतर कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहेत.