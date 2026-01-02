New Year Online Order: नववर्षाच्या रात्री द्राक्षांच्या ऑर्डरने मोडला रेकॉर्ड; लोक द्राक्ष का मागवत होते जाणून वाटेल आश्चर्य

New Year Sale: भारत 2026 च्या दिशेने वाटचाल करत असताना, नवीन वर्षाची संध्याकाळ (New Year Eve) ही क्विक कॉमर्स (qcom) आणि फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मसाठी वर्षातील सर्वात व्यस्त रात्रींपैकी एक ठरली. स्विगी इन्स्टामार्टने 2025 च्या शेवटच्या तासात (रात्री 11 ते 12 वाजेपर्यंत) अन्नपदार्थ, पार्टीच्या वस्तू, भेटवस्तू, स्नॅक्स आणि पेये यासारख्या श्रेणींमध्ये ऑर्डरमध्ये मोठी वाढ पाहिली. ही वाढ द्राक्षांमुळे झाली, ज्याच्या ऑर्डरमध्ये 15 पट वाढ झाली, त्यानंतर केक (7 पट), बार्बेक्यूशी संबंधित गोष्टी (6 पट), पेयं (3.5 पट), पार्टी ग्लासेस (2.5 पट) आणि पिझ्झा बेस (1.8 पट) यांचा समावेश आहे.
2025 मध्ये भारतातील क्विक कॉमर्सने एक नवीन टप्पा गाठला हे अधोरिखित करण्यासारखं आहे. नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला, इन्स्टामार्ट सारख्या प्लॅटफॉर्मवर केवळ आवश्यक वस्तूच नव्हे तर द्राक्षं, सोन्याचे नाणी आणि पार्टी साहित्य देखील विकले गेले. कार्ड गेमच्या विक्रीत तिप्पट वाढ झाली, तर टॉनिक वॉटर हे प्लॅटफॉर्मवरील सर्वात ट्रेंडिंग पेय म्हणून समोर आलं.
नवीन वर्ष जवळ येताच, इन्स्टामार्ट, झेप्टो आणि ब्लिंकिट सारख्या क्विक-कॉमर्स अॅप्सवर द्राक्षं आणि सुटकेसची विक्री गगनाला भिडली. स्पेन आणि ब्राझीलसारख्या लॅटिन अमेरिकन देशांमध्ये एक जुनी परंपरा आहे. असं मानले जाते की नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला रात्री 12 वाजता प्रत्येक तासाला एक द्राक्ष अशी 12 द्राक्षं खाल्ल्यास पुढील 12 महिन्यांसाठी समृद्धी आणि सौभाग्य मिळते.
याच मान्यतेमुळे लोक नवीन वर्षाच्या दिवशी विशेषतः द्राक्षं खरेदी करायचे. सुटकेस खरेदी करण्याची प्रथा देखील अशाच एका मान्यतेशी जोडलेली आहे. असं म्हटलं जातं की नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला सुटकेस खरेदी केल्याने किंवा ती घेऊन घराबाहेर थोडासा फेरफटका मारल्याने येत्या वर्षात प्रवासाच्या अधिक संधी मिळतात आणि नवीन ठिकाणांना भेट देण्याची संधी मिळते.
नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला लोकांनी फक्त अन्न आणि पेयंच नाही तर पार्टी साहित्य, भेटवस्तू, स्नॅक्स, सौंदर्य उत्पादनं आणि अगदी द्राक्षे सारख्या व्हायरल वस्तू देखील ऑर्डर केल्या.
बिझनेस स्टँडर्डमध्ये प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार, स्विगीवर केक, पिझ्झा आणि बिर्याणीची सर्वाधिक मागणी होती. विशेषतः बिर्याणीला सर्वाधिक मागणी होती. संध्याकाळी 7.30 वाजेपर्यंत 2,18,993 ऑर्डर नोंदवल्या. रात्री 8 वाजेपूर्वी ऑर्डर प्रति मिनिट 1336 पर्यंत पोहोचल्या. शिवाय, रात्री 8.30 वाजेपर्यंत, ग्राहकांना 2.18 लाखांहून अधिक पिझ्झा आणि 2.16 लाख बर्गर ऑर्डर देण्यात आल्या. रात्र जसजशी पुढे सरकत गेली तसतसे रसमलाई, गाजर हलवा आणि गुलाब जामुन यांची मागणी वाढली. रात्री 10.30 वाजण्याच्या सुमारास ऑर्डर केलेल्या टॉप पाच स्विट्समध्ये हे सर्व होते.