/नोटबंदीनंतर पहिल्यांदाच...; भारतीयांच्या खात्यातून 61,00,00,00,00,000 रुपये गेले कुठे?

Banking : सध्या इराण आणि अमेरिका यांच्यात युद्धामुळे महागाईने उच्चांक गाठला आहे. असं असतानाच भारतात बँकांमधून रोखरक्कम काढण्याची चढाओढ लागली आहे. एप्रिल महिन्यातील अवघ्या 15 दिवसांत लोकांनी त्यांच्या बँक खात्यातून तब्बल 61 हजार कोटी रुपये काढले असल्याची माहिती आहे. 46 टक्के देवाणघेवाण डिजिटल पेमेंटने होत असताना लोकांनी हे पैसे नेमके कशासाठी काढले असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, भारतात 42.3 लाख कोटी रुपयांचे सक्र्क्युलेशन आहे. नोटाबंदीनंतर हा आकडा सर्वात मोठा आहे. 2016 च्या नोटाबंदीच्या 9 वर्षांनंतर पहिल्यांदा हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेत असे दिसत आहे. लोक बँक खात्यातून कॅश काढत असून याआधी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कॅश बँकेतून कधीच काढण्यात आली नाही, लोकांचा बँकांवरील विश्वास कमी झाला आहे का किंवा लोकांना डिजिटल पेमेंट करण्यात काही अडचणी येत आहेत? का असा प्रश्न यामुळे निर्माण झाला आहे.
कॅशच्या मागे ब्लॅक इकोनॉमीचा धोका वाढला आहे का, असे प्रश्न सुद्धा उपस्थित करण्यात आले आहेत. आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत करन्सी सर्क्युलेशनमध्ये 11.8 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. लोकांकडे असलेल्या कॅशचा आकडा एप्रिल 2026 मध्ये 39 लाख कोटी रुपयांपर्यंत गेला आहे. एप्रिलच्या पहिल्या 15 दिवसांत 61 हजार कोटी रुपये बँकांतून काढण्यात आले आहे. एसबीआयच्या रिपोर्टनुसार कॅश काढण्याचा हा ट्रेंड ऑक्टोबर २०२५ पासून सुरू झाला आहे. मात्र मागच्या एप्रिल महिन्यात हे सर्व रेकॉर्ड मोडले गेले.
ग्राहक बँकातून पैसे काढतायत या मागे टॅक्सची भीती असल्याची शक्यता आहे. काही महिन्यांपूर्वी कर्नाटक सरकारने 6 हजार व्यापायांना जीएसटी नोटीस पाठवली होती. ज्यांनी जीएसटीची नोंदणी केली नव्हती. सरकारने यूपीआय ट्रान्क्शनच्या मदतीने त्यांचा डेटा ट्रॅक केला होता आणि नंतर त्यांना नोटीस पाठवली होती. यानंतर कर्नाटक, म्हैसूरच्या दक्षिणेतील अनेक राज्यांत यूपीआय पेमेंटवर बहिष्कार टाकण्यात आला होता. या ठिकाणी व्यापाऱ्यांनी व्यवहार केवळ कॅशने सुरू केला होता.
लोकांचा आता बँकिंग सिस्टमवरचा विश्वास कमी झालाय असे वाटू लागले आहे. बँकांमध्ये एफडीवरील व्याजदर आधीच कमी करण्यात आले आहे. त्यामुळे लोक बँकेत मोठ्या कालावधीसाठी पैसे ठेवण्यास कचरत आहेत. तर बँकिंग नियमात होणाऱ्या बदलांमुळे लोकं हे पैसे घरात ठेवणं सुरक्षित मानत आहेत.