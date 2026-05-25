/Petrol-Diesel Price Hike: पेट्रोल-डिझेल थेट 10-15 रुपयांनी स्वस्त होणार? केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री काय घेणार निर्णय?

Petrol and Diesel Cheaper: देशात पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या दरांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांपासून उद्योग क्षेत्रापर्यंत मोठा ताण निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर कन्फेडरेशन ऑफ ट्रान्सपोर्ट इंडस्ट्री (CTI) ने केंद्र सरकारकडे इंधनाचे दर तातडीने कमी करण्याची मागणी केली आहे. संघटनेच्या मते, सध्याच्या परिस्थितीत पेट्रोल-डिझेल किमान 10 ते 15 रुपयांनी स्वस्त व्हायला हवे. या मागणीमुळे इंधन दरांचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
CTI ने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती स्थिर असूनही देशात इंधनाचे दर तुलनेने जास्त आहेत. त्यामुळे सरकारने करांमध्ये कपात करून पेट्रोल-डिझेलचे दर किमान 10 ते 15 रुपयांनी कमी करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. यामुळे वाहतूक खर्च कमी होईल आणि त्याचा थेट फायदा ग्राहकांना मिळेल.
इंधन दरवाढीचा सर्वाधिक फटका ट्रान्सपोर्ट व्यवसायाला बसत आहे. ट्रक, बस आणि मालवाहतुकीचा खर्च प्रचंड वाढला असून नफा कमी होत चालला आहे. अनेक लहान ट्रान्सपोर्टर्स आर्थिक संकटात सापडले आहेत. या परिस्थितीत दर कमी झाले नाहीत, तर उद्योगावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा CTI ने दिला आहे.
पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले की त्याचा थेट परिणाम महागाईवर होतो. अन्नधान्य, भाजीपाला, दैनंदिन वस्तूंचे दर वाढतात कारण वाहतूक खर्च वाढतो. त्यामुळे सामान्य नागरिकांच्या खिशावर मोठा ताण पडतो. इंधन स्वस्त झाल्यास महागाई नियंत्रणात येऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
CTI च्या मते, इंधनावर केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून मोठ्या प्रमाणावर कर आकारले जातात. या करांमुळे अंतिम किंमत वाढते. सरकारने कररचना पुनरावलोकन करून काही प्रमाणात सवलत दिल्यास दर त्वरित कमी होऊ शकतात. हा निर्णय अर्थव्यवस्थेसाठीही सकारात्मक ठरेल.
दर कमी केल्यास सरकारच्या महसुलावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारसमोर संतुलन राखण्याचं मोठं आव्हान आहे. एकीकडे नागरिकांना दिलासा देणे आणि दुसरीकडे महसूल टिकवणे या दोन्ही गोष्टींचा विचार करूनच निर्णय घ्यावा लागेल. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत सामान्य नागरिकांना दिलासा देणं अत्यावश्यक असल्याचं मत व्यक्त होत आहे.