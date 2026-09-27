/Petrol Diesel Price Today: 27 सप्टेंबर रोजी किती आहे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील इंधन दर

Petrol And Diesel Rates Today : पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींमध्ये झालेल्या बदलांचा परिणाम सर्व सामान्यांच्या बजेटवर होत असतो. दररोज सकाळी 6 वाजता सरकारी तेल कंपन्या देशातील पेट्रोल आणि डिझेलचे ताजे दर जाहीर करतात. जे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या किंमतींमधील चढ उतार आणि डॉलर रुपया विनिमय दरावर आधारित आहेत. तसेच आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किंमतींचा परिणाम हा सुद्धा पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांवर होत असतो. मात्र सरकारी कंपन्यांनी रविवारी 27 सप्टेंबर रोजी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींमध्ये कोणतेही बदल झालेले नाहीत.
मुंबई : पेट्रोल 111.18 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपये प्रति लीटर
कोलकाता : पेट्रोल 113.47 रुपये आणि डिझेल 99.82 रुपये प्रति लीटर
चेन्नई : पेट्रोल 107.77 रुपये आणि डिझेल 99.55 रुपये प्रति लीटर
गुरुग्राम : पेट्रोल 102.77 रुपये आणि डिझेल 95.44 रुपये प्रति लीटर
नोएडा : पेट्रोल 102.12 रुपये आणि डिझेल 95.56 रुपये प्रति लीटर
बेंगलुरु : पेट्रोल 110.93 रुपये आणि डिझेल 98.80 रुपये प्रति लीटर
भुवनेश्वर : पेट्रोल 109.92 रुपये आणि डिझेल 100.92 रुपये प्रति लीटर
चंडीगढ : पेट्रोल 98.10 रुपये आणि डिझेल 86.09 रुपये प्रति लीटर
हैदराबाद : पेट्रोल 115.69 रुपये आणि डिझेल 103.82 रुपये प्रति लीटर
जयपुर : पेट्रोल 112.66 रुपये आणि डिझेल 97.78 रुपये प्रति लीटर
लखनऊ : पेट्रोल 102.05 रुपये आणि डिझेल 95.55 रुपये प्रति लीटर
पटना : पेट्रोल 113.35 रुपये आणि डिझेल 99.36 रुपये प्रति लीटर
तिरुवनंतपुरम : पेट्रोल 115.49 रुपये आणि डिझेल 104.40 रुपये प्रति लीटर
जर तुम्हाला तुमच्या मोबाईल फोनवरून इंधनाचे दर तपासायचे असतील, तर ही प्रक्रिया अगदी सोपी आहे.
इंडियन ऑइल ग्राहक: तुमच्या शहराचा कोड टाईप करा आणि तो RSP सोबत 9224992249 या क्रमांकावर पाठवा.
बीपीसीएल ग्राहक: RSP टाईप करा आणि 9223112222 या क्रमांकावर पाठवा.
एचपीसीएल ग्राहक: HP Price टाईप करा आणि 9222201122 या क्रमांकावर पाठवा.