/Petrol And Diesel Price Today: होर्मुजला पुन्हा टाळ, कच्च्या तेलाचे भाव वाढले; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील पेट्रोल- डिझेलच्या किंमती

Petrol And Diesel Price Today: अमेरिका आणि इराण यांच्यातील करार आता पुन्हा एकदा फसताना दिसतोय. रविवारी स्विझर्लंडच्या ल्यूसर्न झीलजवळ असलेल्या बर्गनस्टॉक रिजॉर्टवर अमेरिका आणि इराणी अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. मात्र होर्मुज पुन्हा एकदा बंद होणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. आज सकाळी स्टेंडर्ड मानलं जाणाऱ्या ब्रेंट क्रूडच्या किंमती पुन्हा एकदा वाढणार आहेत. मात्र भारतीय ग्राहकांसाठी दिलासादायक बातमी अशी की भारतात पेट्रोल, डिझेल विकणाऱ्या कंपन्यांनी सोमवारी 22 जून रोजी कोणतेही बदल केलेले नाहीत. भारतातील बहुतांश भागात 25 मे नंतर पेट्रोल डिझेलच्या किंमतीत कोणतेही बदल नाहीत.
अमेरिका आणि ईराण यांच्यात काही दिवसांपूर्वी झालेला शांतता करारात पुन्हा एकदा बेईमान होताना पाहायला मिळतेय. करारभंग झाल्याचे कारण देत इराकने पुन्हा एकदा होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केली आहे. दरम्यान, अमेरिका आणि इराणच्या अधिकाऱ्यांची रविवारी स्वित्झर्लंडमधील ल्युसर्न सरोवराजवळील 'बर्गेनस्टॉक रिसॉर्ट' येथे भेट झाली, परंतु अद्याप कोणताही तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे याचा परिणाम म्हणून सोमवारी सकाळी आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या बाजारात पुन्हा एकदा तेजी दिसून आली. 'ब्रेंट' (Brent) कच्च्या तेलाचे भाव 1.28 टक्क्यांनी किंवा प्रति बॅरल 1.03 डॉलरने वाढून 81.60 डॉलरवर पोहोचले. त्याच वेळी, 'डब्ल्यूटीआय' (WTI) कच्च्या तेलाचे भाव 2.47 टक्क्यांनी किंवा 1.87 डॉलरने वाढून प्रति बॅरल 77.72 डॉलरवर पोहोचले.
शहर पेट्रोलची किंमत रुपये (प्रति लीटर) डिझेलची किंमत रुपये (प्रति लीटर)
दिल्ली 102.12 95.20
कोलकाता 113.51 99.82
मुंबई 111.21 97.83
चेन्नई 107.77 99.55
नोएडा 102.12 97.56
चंडीगढ़ 101.51 89.47
लखनऊ 101.89 95.36
पटना 113.37 99.36
रांची 105.26 100.49
भोपाल 114.57 99.64