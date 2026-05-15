/Petrol Diesel Price Hike: सर्वसामान्यांना मोठा धक्का! पेट्रोल- डिझेलचे दर 3.11 रुपयांनी वाढले

Petrol and Diesel Prices Hike Today: आज सकाळी 6 वाजल्यापासून पेट्रोल आणि डिझेलचे नवे दर लागू झाले आहेत. सर्वसामान्यांच्या खिशावर पुन्हा एकदा ताण वाढणार आहे.
Petrol and diesel prices have been hiked by Rs 3 per liter: देशभरातील नागरिकांना महागाईचा आणखी एक झटका बसला असून पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात मोठी वाढ करण्यात आली आहे. आज, शुक्रवारी सकाळी ६ वाजल्यापासून नवे दर लागू झाले आहेत. तेल कंपन्यांनी जाहीर केलेल्या नव्या दरांनुसार पेट्रोल आणि डिझेल दोन्ही इंधनांच्या किंमतीत वाढ करण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रीमियम पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर ₹3.11 इतकी वाढ करण्यात आली आहे. सामान्य पेट्रोल ₹2.84 प्रति लिटरने महागले असून डिझेलच्या दरातही ₹3.01 प्रति लिटर वाढ झाली आहे. या दरवाढीमुळे सर्वसामान्य वाहनधारकांच्या खर्चात वाढ होणार असून वाहतूक क्षेत्रावर त्याचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
• प्रीमियम पेट्रोल — ₹3.11 प्रति लिटर वाढ
• पेट्रोल — ₹2.84 प्रति लिटर वाढ
• डिझेल — ₹3.01 प्रति लिटर वाढ
इंधन दरवाढीचा परिणाम केवळ वाहनचालकांपुरता मर्यादित राहणार नसून दैनंदिन जीवनावरही त्याचे पडसाद उमटू शकतात. मालवाहतूक खर्च वाढल्यामुळे भाजीपाला, अन्नधान्य आणि इतर आवश्यक वस्तूंच्या किंमती वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे आधीच महागाईचा सामना करणाऱ्या नागरिकांच्या अडचणी आणखी वाढू शकतात.
Hike in fuel prices; Petrol prices rise from Rs 94.77 to Rs 97.77 per litre, while diesel prices increase from Rs 87.67 to Rs 90.67 per litre pic.twitter.com/sLk3rf6E42— ANI (@ANI) May 15, 2026
दरम्यान, अचानक झालेल्या या दरवाढीमुळे अनेक शहरांमध्ये वाहनधारकांमध्ये नाराजीचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. सरकार आणि तेल कंपन्यांकडून याबाबत अद्याप सविस्तर प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.
सुधारित किरकोळ दर आता संपूर्ण भारतात लागू झाले असून, स्थानिक व्हॅट आणि डीलर कमिशननुसार पंप दर राज्यानुसार वेगवेगळे असतील. या निर्णयाचा वाहतूक खर्च, महागाईच्या अपेक्षा आणि घरगुती बजेटवर तात्काळ परिणाम होण्याची शक्यता आहे.